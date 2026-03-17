Caso Franco Casco: revés judicial para una acusada de la muerte del joven detenido en una comisaría

Franco tenía 22 años

La Corte Suprema de Justicia en las últimas horas desestimó por cuestiones formales el recurso presentado por una de las acusadas en la causa por la privación ilegal de la libertad de Franco Casco, quien fue sometido a torturas en una comisaría y luego hallado muerto en el río Paraná.

El caso de Franco, de 22 años, que trabajaba como albañil y residía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, se remonta a septiembre de 2014.

Él había viajado a la ciudad de Rosario para visitar a su tía y, tras una semana de estadía, se despidió de sus familiares con la intención de volver a su hogar. Pero nunca llegó a tomar el tren de regreso y, tras 24 días de búsqueda, su cuerpo apareció en el río Paraná.

La autopsia determinó que la muerte de Casco fue producto de asfixia y que el cadáver fue arrojado al agua sin vida. Las investigaciones revelaron que, en el camino a la terminal ferroviaria, el joven fue interceptado y trasladado a la seccional 7ª de Rosario, sin que existiera registro formal de su detención en los libros oficiales.

Ramón Casco, el padre de Franco

Según la reconstrucción del caso, Casco fue ingresado a un calabozo conocido como “la jaulita” bajo la figura de “averiguación de antecedentes”.

Durante el proceso oral, la fiscalía expuso que Franco Casco fue víctima de una serie de torturas que incluyeron golpes, patadas, aplicación de agua y amenazas, además de episodios de asfixia.

Testigos relataron ante el tribunal que escucharon gritos provenientes del calabozo, así como frases intimidatorias dirigidas hacia el joven. Entre las expresiones citadas en el juicio oral se encuentra: “No seas marica, te vamos a molestar a palos” y “hacete el vivo ahora, que no te salva nadie”, según sostuvo la fiscalía.

Casación anuló las absoluciones de los policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco

El fiscal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 de los acusados, además de penas menores para otros cuatro por su presunta participación secundaria. Para uno de los efectivos, en cambio, solicitó la absolución.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de Rosario, integrado por Omar Paolucci, Eugenio Martínez Fererro y Ricardo Vázquez, decidió absolver a los 19 policías implicados.

“Yo creía que iba a haber alguna condena, no hay justicia en este país... A cuántos pibes han matado y quedaron impunes”, dijo Ramón Casco, papá de Franco, tras el veredicto absolutorio.

Frente a este fallo, la fiscalía presentó una apelación. La Sala I de la Cámara Federal resolvió por unanimidad aceptar los planteos del Ministerio Público y la querella, ordenando dictar un nuevo fallo.

Los camaristas alegaron que el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los oficiales de las fuerzas de seguridad.

El juez Petrone, por su parte, planteó que “las controversias sobre el cumplimiento de esos estándares y, en especial, las deficiencias que se han marcado a lo largo del juicio y en la sentencia que es traída a esta inspección casatoria tampoco pueden ser pasadas por alto”. El magistrado continuó enumerando las irregularidades detectadas durante la investigación, entre las que se encuentra la falta de resguardo del material probatorio.

Mientras tanto, Mahiques definió a la resolución del TOFC N°2 de Rosario como una “arbitraria decisión”, por lo que advirtió sobre las faltas cometidas por los magistrados al momento de tomar su decisión.

En sus argumentos, Barroetaveña señaló que la sentencia presenta “vicios en su fundamentación” y cuestionó que los jueces de primera instancia realizaron una “valoración parcializada de la prueba producida durante el debate”.

En este contexto, la defensa de Belkis Elizabeth González, señalada como partícipe secundaria en el delito de desaparición forzada de personas agravada por la muerte de la víctima, recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario en queja. Sin embargo, el máximo tribunal declaró inadmisible la presentación por cuestiones formales.

El crimen de Franco Casco

Casco salió de su casa en Florencio Varela el 29 de septiembre de 2014, cuando se tomó un tren con destino a Rosario. Allí, visitó a su tía. Una semana después, Franco se dirigió a la terminal de la ciudad para regresar a su hogar. Ese mismo día, su tía se despidió de él. Sin embargo, al día siguiente, preocupada porque no tenía noticias suyas, contactó al padre del joven, Ramón, quien esperaba a su hijo para retomar juntos trabajos de pintura y albañilería. Franco nunca llegó.

Su cuerpo apareció 24 días después de su desaparición en el río Paraná, según confirmó la autopsia, la data de fallecimiento coincidía con el último día que fue visto con vida.

La investigación reveló que, en su trayecto hacia la terminal, un vecino llamó a la Policía para reportar a un joven con “actitud sospechosa”. Franco fue detenido y trasladado a la comisaría 7ª en un patrullero. Según la versión oficial, permaneció demorado durante unas horas antes de ser supuestamente liberado.