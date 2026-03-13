Un policía mató a un adolescente de 16 años que intentó robarle en José C. Paz

La zona donde ocurrió el hecho, durante la noche del martes pasado

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires mató a un adolescente de 16 años que, junto a otros tres cómplices, intentó robarle la moto en la que circulaba por la localidad de José C. Paz.

El hecho ocurrió el martes pasado cerca de las 23.30 en el cruce de las calles Carmen Puch y Luis María Drago.

El policía, de 39 años, iba vestido con parte de su uniforme y volvía de cumplir tareas de vigilancia en una cancha de la zona norte del conurbano bonaerense. En ese momento fue abordado por cuatro ladrones armados que se movilizaban en dos motos.

Uno de los asaltantes, que iba como acompañante, descendió y lo amenazó a punta de pistola para exigirle el rodado. Frente a esta situación, el agente sacó su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro 9 mm, y gatilló tres veces.

Uno de los disparos impactó en el sospechoso adolescente, quien aun así intentó huir con sus cómplices a bordo de la moto. A pocos metros, el menor perdió el control y cayó al suelo tras chocar contra un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 44 años.

Los otros tres asaltantes decidieron abandonarlo en el lugar y escaparon. Son buscados por las autoridades.

Al llegar al lugar, personal del Comando Patrulla constató que el adolescente baleado ya no tenía signos vitales. En la escena incautaron una pistola Bersa .22 largo con la numeración limada que estaba en poder del fallecido.

En la causa interviene la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Mateo Guidoni.

Según pudo saber Infobae, se realizó la autopsia al cuerpo del adolescente, aunque aún no se han difundido los resultados. Además, se secuestraron proyectiles en la escena y se le tomó declaración a un testigo presencial, mientras se siguen revisando las cámaras de seguridad.

Fuentes judiciales informaron que, hasta el momento, no se adoptó temperamento alguno para con el policía.