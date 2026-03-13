Investigaban un robo y hallaron a uno de los acusados de matar a dos hermanastros en Pilar por $230 mil

Las víctimas, Jonathan David Posdeley y Priscila Oriana Barski

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a uno de los sospechosos por el asesinato a balazos de dos hermanastros en Pilar, un caso que ocurrió a fines de enero y que se había iniciado por una deuda de $230.000. Se trata de Jonathan Emmanuel Núñez, de 34 años.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se dio en el partido bonaerense de Moreno, cuando agentes de la DDI Luján estaban trabajando en una causa por robo tramitada en una fiscalía de Mercedes.

En ese momento recibieron el dato de que Núñez, quien tenía orden de captura por el doble homicidio de Pilar, se encontraba en la zona.

Así, realizaron tareas encubiertas hasta que finalmente lo encontraron y detuvieron en la calle Gregoria Matorras de San Martín y Francisco Arechavala, en la localidad de Cuartel V.

Jonathan Emmanuel Núñez, uno de los principales acusados por el doble crimen en Pilar

Núñez está señalado como uno de los autores del ataque ocurrido el 24 de enero frente a un domicilio de la calle Pedro de Agustoni al 600, en el partido pilarense. Allí, los homicidas se encontraron con las víctimas, Jonathan David Posdeley (34) y Priscila Oriana Barski (22).

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, habían ido a buscarlos para reclamar una deuda de $230.000 vinculada a la venta de muebles.

Tras una discusión con Jonatan, los agresores les dispararon varias veces. Priscila recibió dos balazos en el tórax y otro en el brazo izquierdo, mientras que su hermano sufrió heridas de arma de fuego en el pecho, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida.

Ambos murieron poco después, tras ser trasladados al Hospital Central de Pilar. El hecho ocurrió delante de familiares, algunos de ellos menores de edad.

La zona donde ocurrió el doble crimen

Tras la balacera, los asesinos escaparon de inmediato en la camioneta con la que habían llegado al lugar: una Toyota Hilux de color claro.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, había sentenciado Gabriel, tío de las víctimas, a Clarín. El hombre describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila -que era empleada del área de limpieza del hospital Central- como una madre trabajadora dedicada enteramente a sus hijos.

Por el caso se inició una investigación que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.

Fuentes de la causa indicaron que una de las dos víctimas había contraído la deuda con un prestamista de la zona, que ya fue individualizado e identificado y es intensamente buscado por las autoridades. Tiene un pedido de captura sobre su cabeza.

Familiares y allegados reclamaron justicia en las redes sociales

Luego de las primeras investigaciones, ese mismo día del doble crimen, en horas de la noche, la Policía Bonaerense localizó la camioneta Toyota Hilux utilizada por los homicidas. La encontraron en los alrededores de la estación de trenes de Pilar.

A bordo de ese vehículo había un hombre de 27 años que resultó detenido: no era el prestamista con el que los hermanos habían contraído la deuda, pero como iba en la camioneta vinculada al hecho, se lo imputó por el delito de encubrimiento.

Los papeles de la camioneta secuestrada estaban a nombre del principal sospechoso señalado por los testigos como el prestamista detrás del doble crimen, quien es intensamente buscado.