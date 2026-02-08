El caso de los dos hermanastros asesinados en Pilar: los mataron por una deuda de $230 mil

La zona donde ocurrió el doble crimen

Una deuda de 230.000 pesos vinculada a una compra de electrodomésticos fue el reclamo por el que comenzó la discusión que terminó con el ruido de los disparos y en una ejecución a sangre fría. Fueron al menos cinco tiros los que gatillaron los homicidas para matar a dos hermanastros en la zona de Agustoni, en el partido de Pilar, a fines de enero, en lo que se consideró inicialmente como un ajuste de cuentas, según dijeron a Infobae, y que ahora devela por qué ocurrió el doble crimen.

Por el doble homicidio de Jonathan Posdeley (34) y Priscila Oriana Barski (22) ya había un detenido de 27 años, pero los investigadores siguen tras la búsqueda del principal sospechoso del ataque, que sería prestamista.

Fuentes del caso indicaron que había una deuda que una de las dos víctimas había contraído con un prestamista de la zona, que ya fue individualizado e identificado y es intensamente buscado por los investigadores del caso. Tiene un pedido de captura sobre su cabeza.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, sentenció Gabriel, tío de las víctimas, a Clarín. El hombre describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila como una madre trabajadora dedicada enteramente a sus hijos.

Todo sucedió el 24 de enero pasado. Los dos hermanos por parte de madre se encontraron con sus homicidas en Pedro de Agustoni al 600. Los sospechosos iban a bordo de una Toyota Hilux de color claro.

Los dos hombres habían llegado a bordo de la camioneta para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos vinculada a una compra de electrodomésticos. Y entonces comenzó una discusión. Luego, las ejecuciones a sangre fría frente a los familiares de los hermanastros, algunos de ellos niños.

Podesley recibió dos balazos y su hermana, empleada de una empresa de limpieza, tres. Luego, los homicidas escaparon en la camioneta y las víctimas fueron trasladadas al hospital Central de Pilar.

Según el Diario de Pilar, Posdeley recibió dos balazos en el tórax, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida, y murió tras haber sido ingresado al hospital local.

Barski, en tanto, tenía dos heridas de bala en el pecho y una tercera en el brazo izquierdo. El portal de Pilar agregó que la víctima trabajaba en el área de limpieza del hospital Central donde finalmente murió.

Un detenido

Con la causa ya en manos de la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, los policías de la Bonaerense realizaron un operativo cerrojo y de rastrillaje en busca de la Toyota Hilux que usaron los asesinos.

La encontraron cerca de la medianoche de ese sábado en los alrededores de la estación de trenes de Pilar. A bordo de ese vehículo había un hombre de 27 años que resultó detenido: no era el prestamista con el que los hermanos habían contraído la deuda, pero como iba en la camioneta usada por los homicidas, se lo imputó por el delito de encubrimiento.

Los papeles de la camioneta secuestrada estaban a nombre del principal sospechoso señalado por los testigos como el prestamista detrás del doble crimen, quien es intensamente buscado.