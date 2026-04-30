Crimen y Justicia

Federico Balbuena fue denunciado por otra joven por abuso sexual y amenazas: “Te voy a pegar”

La denunciante es una ex empleada de la agencia de autos del acusado, que ya está detenido por un caso anterior

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El testimonio de Nadine Gervas, segunda denunciante de Federico Balbuena: "Fui abusada y quedé embarazada", dijo

Federico Balbuena, el hombre que está detenido y acusado de golpear y abusar a su ex pareja en Pilar, sumó una nueva causa judicial en su contra. Una joven que trabajó con él en una concesionaria lo denunció por abuso sexual y amenazas y compartió en redes sociales los chats y audios en los que Balbuena la insultaba, la denigraba y la amenazaba con frases como: “Si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con Balbuena comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

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Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

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En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

"Si me la boqueás una vez más la próxima te voy a pegar", le dijo Balbuena a Nadine en un mensaje de voz

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

En otra conversación, Balbuena alternaba entre la intimidación y un tono paternalista: “Mi incondicionalidad la tenés porque vos me la das a mí”.

En su publicación, junto a esos mensajes de voz, Nadine escribió: “Mi abusador se llama Federico Nicolás Balbuena. Escribo desde el dolor y de la bronca, sabiendo que esta persona está impune hasta hoy. Me animo a hablar públicamente a raíz de mi denuncia realizada en la UFI 9 de Luján, y otras denuncias también por abuso sexual agravado y maltrato hacia otras personas por parte de él. Quedé embarazada a raíz de su abuso y, aunque me da mucha vergüenza y humillación confirmar que esta persona es el padre de mi hijo, quiero justicia”.

Federico Nicolás Balbuena
La joven hizo público su caso en redes sociales

La denuncia de Nadine quedó radicada en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez.

Según pudo saber Infobae, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.

En la entrevista televisiva, Nadine también contó que tardó más de un año en poder hablar de lo ocurrido y que su único apoyo fue su familia, que la acompañó desde el momento en que contó lo que había vivido. Dijo que no pudo pagar el alquiler después de ser echada y que Balbuena nunca accedió a hacerse un ADN para reconocer a su hijo.

El caso de Nadine se suma al de Camila Natalia, quien denunció a Balbuena por abuso sexual, amenazas y brutales golpizas. Camila difundió videos en redes sociales en los que se observa a Balbuena golpeándola y asfixiándola en el departamento de la víctima, en Pilar, en mayo de 2025.

La agresión de Balbuena a su ex pareja

La denuncia la radicó en noviembre de 2025, seis meses después de la paliza. El caso es investigado por la fiscal Marcela Semería, quien tomó testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, quienes confirmaron que Balbuena maltrataba y denigraba a Camila delante de otros empleados.

Tras la viralización de los videos y la presentación de nuevas pruebas, Balbuena fue detenido este martes en su domicilio de un country en Luján. En la indagatoria, el acusado se negó a declarar.

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