Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona a menos de una semana para el comienzo

Diego Maradona

A menos de una semana para que empiece el nuevo juicio por la muerte de Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió postergar el inicio del debate para el 14 de abril. La resolución fue emitida este miércoles tras un planteo realizado por la acusación. El debate iba a comenzar el próximo 17 de marzo.

Según supo Infobae, la parte acusadora solicitó el cambio de fecha y una readecuación del cronograma alegando que el principio del juicio se iba a ver interrumpido por una seguidilla de feriados que, consideraban, iba a perjudicar la fluidez del proceso. El pedido fue avalado por la mayoría de los abogados defensores.

En el mismo sentido, solicitaron que las jornadas sean solo martes y jueves, en vez de tres veces por semana como había quedado pautado inicialmente. Esto también fue aceptado por el tribunal.

El pedido fue fundamentado con que las partes lograron reducir la lista de testigos presentada en la audiencia preliminar: pasaron de más de 200 nombres a apenas superar los 100. En este caso, el proceso terminaría más rápido.

Los jueces a cargo de la causa por la muerte de Maradona

La postergación del debate y la nueva dinámica fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los jueces Alberto Ortolani y Alberto Gaig. El magistrado Pablo Rolón fue el único que se opuso e insistió en que el cronograma resuelto en la audiencia preliminar -desarrollada en diciembre- se ajustaba al caso.

El horario quedará igual a lo pautado: será de 10 a 17 horas en la sala de juicios asignada del palacio judicial de la calle Ituzaingó, en San Isidro.

Si el juicio comenzaba el 17 de marzo con las tres audiencias semanales acordadas al principio, solamente hubiera habido una semana completa de debate: el martes siguiente se iba a suspender por el feriado del 24 de marzo (Día por la Memoria, por la Verdad y la Justicia) y en la próxima se iba a cancelar la jornada del jueves 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Con este panorama, el juicio por la muerte de Maradona se reiniciará el 14 de abril, incluso después de Semana Santa. En el banquillo de los acusados estarán nuevamente el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlni; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Agustina Cosachov, Leopoldo Luque y Carlos Díaz, tres de los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Todos ellos están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, con una pena en expectativa de entre 8 y 25 años. En el transcurso del proceso, se debatirán y juzgarán qué responsabilidades médicas tuvo cada uno en el desenlace del Diez, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

El camino hacia el nuevo juicio

A principios de noviembre de 2025, los jueces del TOC N°7 de San Isidro emitieron una resolución para comunicar que el debate oral comenzaría el 17 de marzo de 2026. En el escrito, establecieron que en dicho proceso se juzgaría a los siete imputados ya mencionados y que seguiría vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido la octava acusada que tiene la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué.

Luego convocaron a la audiencia preliminar, realizada el 2 de diciembre. En dicha jornada, los magistrados rechazaron todos los planteos de los defensores —quienes solicitaron, entre otras cosas, la nulidad del proceso judicial completo— y ordenaron continuar con el trámite previsto: definición de testigos y pruebas para el juicio.

En aquel momento, las partes se comprometieron a reducir la cantidad de testimonios y acordar un listado más breve. Este fue presentado finalmente a comienzos de 2026, cuando finalizó la feria judicial, como así también los pedidos para reacomodar el cronograma con las peticiones que hoy finalmente fueron aprobadas.