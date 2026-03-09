Crimen y Justicia

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran los forenses del caso

El proceso contra el imitador de Michael Jackson será retomado este lunes en el Tribunal N°14. Los testimonios hasta ahora

Felipe Pettinato en la última audiencia del juicio en su contra

Felipe Pettinato enfrentará este lunes la tercera audiencia del juicio en su contra, donde se lo acusa de haber causado el incendio que mató a su neurólogo y amigo Melchor Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en su departamento del barrio porteño de Belgrano.

El proceso, llevado adelante por el Tribunal N°14, con la querella de la familia Rodrigo a cargo de Delia Muzio, la madre de la víctima, se realiza bajo la calificación de estrago doloso seguido de muerte, la misma que se aplicó inicialmente al grupo Callejeros en la causa por la tragedia de Cromañón.

Así, Pettinato -que se negó a declarar en las dos audiencias anteriores- podría ser condenado de 8 a 20 años de prisión si es hallado culpable.

La audiencia de este lunes se centrará en los testimonios de forenses que intervinieron en la investigación del hecho.

Así quedó el departamento de Petinatto

El tanatólogo que realizó la autopsia al cuerpo de Rodrigo, que determinó que el médico falleció a causa de las llamas, con quemaduras de tercer grado en un 90% de su cuerpo y parte de sus piernas carbonizadas, no declarará en el juicio: se encuentra bajo licencia médica por una larga enfermedad. Sin embargo, el Tribunal decidió citar a uno de sus asistentes que participó del estudio, que detectó una hemorragia pulmonar desencadenada por las heridas.

El análisis toxicológico posterior encontró dos psicofármacos en la sangre de la víctima, entre ellos zolpidem -un estabilizador del sueño- y una droga para tratar el déficit de concentración.

La pericia de Bomberos de Policía de la Ciudad, sin dudas la más importante en toda la causa, será otra clave en las audiencias a venir. Este trabajo determinó, en palabras de Martín Mainardi, el fiscal que investigó el caso, que el acusado “habría utilizado algún elemento capaz de producir llamas (como un encendedor, fósforos o mechas de papel previamente acondicionadas y encendidas), combinado con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable", para producirlas.

Así, quedan en total ocho testigos por declarar en la agenda del proceso, antes del comienzo del análisis de la prueba y la llegada de los alegatos. Tres vecinos de Pettinato, el médico legista que llegó a la escena del hecho para hallar el cadáver y un bombero de la Policía de la Ciudad que estuvo a cargo del operativo para extinguir el fuego, ya dieron su testimonio.

Melchor Rodrigo, la víctima

Los vecinos, básicamente, coincidieron en lo mismo: hablaron de un Pettinato visiblemente excitado, que pedía auxilio a gritos por su “amigo”. Uno aseveró que, incluso, el streamer lo empujó dentro del departamento y que le dio una camisa para taparse la boca.

Otra mujer del edificio de la calle Aguilar aseveró que Pettinato decía: “Mi amigo, el cigarrillo”. Su vecino del piso de abajo afirmó, sin individualizar al acusado, que un joven a las puertas del departamento en llamas admitió: “Me mandé la cagada porque encendí el pucho. La culpa es mía”.

El médico, miembro de la Policía porteña, declaró que esto solo podría ocurrir ante una exposición directa a las llamas. El sillón donde Rodrigo dormía al morir ya era una pila de brasas. También, recordó un aerosol a poca distancia del cadáver: “Prácticamente, me tropiezo con él”, afirmó.

Sin embargo, la pericia a los restos del incendio descartó que el fuego haya sido causado por un cigarrillo.

El informe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -firmado por su Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones- afirmó que “no se descarta que en el suceso haya participado alguna sustancia líquida en función del acelerante de la combustión, cuyos vapores fueran inflamados con un elemento a llama libre".

