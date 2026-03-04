Crimen y Justicia

Robó en Lomas de Zamora y la Policía lo persiguió hasta Lanús: chocó con una moto y una mujer lucha por su vida

Otro hombre resultó herido al ser embestido por el delincuente, pero recibió el alta a las pocas horas del hecho

Un delincuente buscado por robo
Un delincuente buscado por robo de auto y choque es detenido y presentado en la Comisaría de Lomas de Zamora 1ra, con un oficial de policía presente (El Diario Sur)

Un hombre de 32 años fue detenido luego de una persecución policial en las calles de Lanús, tras ser acusado de robar un automóvil en Lomas de Zamora y dejar a una mujer gravemente herida. El arresto reveló que el individuo se encontraba prófugo, ya que había incumplido con el regreso obligatorio a la Unidad 40 del Servicio Penitenciario tras una salida transitoria.

La secuencia comenzó durante la tarde del viernes, cuando dos hombres a bordo de un Peugeot blanco sustrajeron un Volkswagen T-Cross en la intersección de Alvear y Las Heras, en Lomas de Zamora. La víctima informó de inmediato el robo, lo que activó una alerta policial y un operativo de rastrillaje en la zona.

De acuerdo con lo informado por el portal El Diario Sur, los agentes identificaron ambos vehículos implicados poco después de la denuncia. Al intentar interceptar a los sospechosos, el conductor del Peugeot desobedeció la orden de detención y aceleró, lo que marcó el inicio de una persecución que se extendió por varios kilómetros y finalizó en Lanús.

Durante la fuga, en el cruce de Carlos Crocce y Vieytes, el Peugeot embistió una motocicleta BM 150 en la que se trasladaban D. M. L., de 45 años, y A. R., una mujer de 31. A pesar del fuerte impacto, el vehículo continuó su escape sin detenerse a asistir a los heridos.

La persecución concluyó en la esquina de Falcón y 1° de Mayo, dentro de la jurisdicción de Lanús. Allí, la Policía logró interceptar el automóvil y detener a N. G. C., quien, en un primer control, no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, una verificación posterior confirmó que no había regresado a la Unidad 40 del Servicio Penitenciario luego de recibir una salida transitoria, por lo que también quedó imputado por evasión.

Las víctimas del choque recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Según se informó, el hombre se encuentra fuera de peligro, mientras que al mujer permanece internado en estado reservado, con politraumatismos y asistencia respiratoria mecánica debido a la gravedad de las heridas sufridas tras ser atropellada luego del siniestro.

El procedimiento policial permitió el secuestro de un Peugeot 2008 con pedido de secuestro activo en una causa por robo agravado. La intervención judicial se dividió entre dos fiscalías: la UFI 6 de Avellaneda-Lanús tomó participación por el vehículo sustraído, mientras que la UFI 19 de Lomas de Zamora intervino por los delitos de “robo de automotor”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones culposas” y “encubrimiento agravado”.

Un Peugeot 2008 robado en
Un Peugeot 2008 robado en Lanús fue recuperado en Lomas de Zamora tras un choque, resultando en la detención del sospechoso (El Diario Sur)

Tras una persecución, detuvieron a tres peligrosos delincuentes en La Plata

Este martes, en un operativo, agentes de la Comisaría 2ª de La Plata de la Policía Bonaerense detuvieron a tres sospechosos y secuestraron un inhibidor de señal tras una persecución en La Plata. Lo curioso llegó tras los arrestos, cuando los oficiales descubrieron que uno de los detenidos tenía dos pedidos de captura y que sus cómplices presentaban un frondoso pasado criminal. El dato de color es que uno de ellos salió en libertad en febrero pasado. Ninguno tenía causas en La Plata.

Según informaron fuentes del caso, todo comenzó en la intersección de las calles 9 y 34, de la capital bonaerense, cuando agentes de la Policía Motorizada detectaron la presencia de un Toyota Etios ocupado por tres sospechosos. Al advertir la proximidad de los agentes, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida.

De acuerdo con el reporte oficial, la persecución se extendió hasta el cruce de las calles 120, entre 530 y 531, donde los sospechosos descendieron del auto e intentaron huir a pie. La Policía logró reducirlos y, en presencia de un testigo, requisó a los detenidos.

Entre las pertenencias de Leonardo Andrés Pizarro (34) se halló un handy, identificado como un inhibidor de señal, mientras que dentro del rodado se encontraron otros objetos que fueron incautados: un pasamontañas, dos destornilladores, tres celulares, un candado con cadena cortada, 84 mil pesos, una cuchilla tipo carnicero con mango de madera y dos posnet de billeteras virtuales.

Durante el procedimiento, el sistema de informática policial arrojó que sobre Pizarro recaían dos pedidos de captura activos.

Con el aval de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que intervino en el caso por averiguación de ilícito y captura activa, junto a Pizarro, fueron también aprehendidos Gustavo Gabriel Cañete y German Claudio Barrios, quienes se encontraban en el vehículo durante la persecución. Los otros dos detenidos fueron identificados como Germán Claudio Barrios y Gustavo Gabriel Cañete.

