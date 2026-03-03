Una persecución finalizó con tres detenidos con un frondoso pasado criminal y pedidos de captura

Los tres detenidos

Un operativo de agentes de la Comisaría 2ª de La Plata de la Policía Bonaerense terminó este martes con la aprehensión de tres sospechosos y el secuestro de un inhibidor de señal tras una persecución en la ciudad. Lo curioso llegó tras los arrestos, cuando los oficiales descubrieron que uno de los detenidos tenía dos pedidos de captura y que sus cómplices presentaban un frondoso pasado criminal.

El dato de color es que uno de ellos salió en libertad en febrero pasado. Ninguno tenía causas en La Plata.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, todo comenzó en la intersección de las calles 9 y 34, de la capital bonaerense, cuando agentes de la Policía Motorizada detectaron la presencia de un Toyota Etios ocupado por tres sospechosos. Al advertir la proximidad de los agentes, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida.

De acuerdo con el reporte oficial, la persecución se extendió hasta el cruce de las calles 120, entre 530 y 531, donde los sospechosos descendieron del auto e intentaron huir a pie. La Policía logró reducirlos y, en presencia de un testigo, requisó a los detenidos.

El auto de los sospechosos

Entre las pertenencias de Leonardo Andrés Pizarro (34) se halló un handy, identificado como un inhibidor de señal, mientras que dentro del rodado se encontraron otros objetos que fueron incautados: un pasamontañas, dos destornilladores, tres celulares, un candado con cadena cortada, 84 mil pesos, una cuchilla tipo carnicero con mango de madera y dos posnet de billeteras virtuales.

Durante el procedimiento, el sistema de informática policial arrojó que sobre Pizarro recaían dos pedidos de captura activos:

El primero, bajo la carátula de hurto en grado de tentativa , había sido emitido por la UFI N°1 del partido de Ezeiza con fecha de alta del 6 de octubre de 2025.

El segundo, por resistencia a la autoridad, correspondía al Juzgado Correccional de San Luis y tenía fecha del 1 de octubre de 2015.

Con el aval de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que intervino en el caso por averiguación de ilícito y captura activa, junto a Pizarro, fueron también aprehendidos Gustavo Gabriel Cañete y German Claudio Barrios, quienes se encontraban en el vehículo durante la persecución.

Los otros dos detenidos fueron identificados como Germán Claudio Barrios y Gustavo Gabriel Cañete.

Barrios cuenta con un extenso historial judicial recopilado en distintos organismos del conurbano bonaerense. Los registros señalan que, en febrero de 2026, obtuvo la libertad de la Unidad Penal N°58 de Lomas de Zamora.

Previamente, en abril de 2024, fue vinculado a un expediente por estupefacientes, específicamente por comercialización, bajo la órbita de la UFUJ 4 de Esteban Etcheverría y la aplicación de la ley 23.737.

En diciembre de 2023, aparece involucrado en una causa por encubrimiento agravado por delito grave, también en Esteban Echeverría. Y en octubre de 2022, figura una causa por hurto simple, articulada a la Fiscalía General de Lomas de Zamora.

Además, se detectan antecedentes por hurto y tentativa de hurto en diversas jurisdicciones, entre ellas Lomas de Zamora, Esteban Etcheverría y La Matanza, con fechas entre 2018 y 2019.

El historial se remonta hasta el año 2003, con registros por robo simple y tentativas de hurto, así como intervenciones en causas vinculadas a la Ley 23.737 de drogas y encubrimiento en diferentes juzgados penales y de paz.

Cañete también presenta antecedentes penales en varias dependencias judiciales. En diciembre de 2023 obtuvo la libertad de la Unidad Penal N°10 de Romero, Lomas de Zamora, mientras que en septiembre del mismo año se le concedieron salidas transitorias desde la Unidad Penal N°12 de Gorina.

En abril de 2023 figura involucrado en una causa penal sin especificación de delitos, registrada por la Fiscalía de Cámara de Lomas de Zamora y el Juzgado de Ejecución Penal N°1.

A finales de 2022, obtuvo la libertad de la Unidad Penal N°36 Magdalena y en el mismo período aparecen varias causas penales sin detalle específico, tramitadas en la Fiscalía General y el Juzgado de Ejecución Penal de Lomas de Zamora.

El historial de Cañete menciona además, en mayo de 2014, la actualización penitenciaria de su legajo en la alcaldía departamental de Lomas de Zamora y, en ese mismo año, una causa por portación ilegal de armas de guerra, robo agravado y robo en poblado y en banda. Otras intervenciones incluyen hechos por evasión, robo agravado y distintas causas penales sin especificar, con registros desde 2003 por robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil, así como múltiples ingresos y libertades en unidades penales de Florencio Varela, La Matanza y Lomas de Zamora.