Crimen y Justicia

Video: en un robo, le dispararon por la espalda a un policía de civil que ya había entregado su auto

Ocurrió en la localidad de Billinghurst. El efectivo, de la Bonaerense y de 43 años, permanece internado

Balearon a un policía de la Bonaerense en San Martín: le robaron el auto y le dispararon por la espalda

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue baleado en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, durante un violento asalto en el que tres delincuentes le robaron el auto y le dispararon por la espalda cuando intentó alejarse del lugar. La víctima, identificada como Sergio Andrés Retamozo (43), permanece internada en estado estable.

El hecho ocurrió el viernes a la tarde sobre la calle Soldado Folch, casi en la esquina con Las Violetas. Retamozo, que se encontraba vestido de civil, terminaba de estacionar su Renault Clío blanco cuando fue sorprendido por tres hombres armados que caminaban por la vereda de enfrente.

Una cámara de seguridad particular registró la secuencia completa. En las imágenes se observa cómo los delincuentes cruzan rápidamente la calle y lo interceptan a punta de pistola. El policía, que presta servicios en una comisaría de la zona, no opuso resistencia: levantó las manos y permitió que lo palparan en busca de un arma.

Tras ser asaltado, la víctima huye del lugar con las manos en alto, pero es baleado igual

Cuando los asaltantes se disponían a subir al vehículo, Retamozo intentó alejarse corriendo. En ese momento, uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en su espalda. El proyectil ingresó por la zona de la cintura y quedó alojado en el estómago.

Herido, el efectivo cayó detrás de otro auto estacionado, mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad en el Clío.

Vecinos de la cuadra asistieron de inmediato al policía y dieron aviso al 911. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Castex, donde quedó internado. Su estado es estable y que permanece bajo observación médica por la herida abdominal.

La causa quedó en manos del fiscal Ignacio Correa, titular de la UFI N° 5 de San Martín. El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, y con el uso de arma de fuego.

Horas más tarde, el Renault Clío robado fue hallado incendiado en las inmediaciones del barrio Libertador, sobre la calle Eucaliptus Bis y Calle 194. Los investigadores trabajan sobre las imágenes recolectadas y otros indicios para identificar a los responsables.

Una cámara de seguridad registra el momento en que los delincuentes interceptan al policía

Antecedente

A fines de enero, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue baleado durante un intento de robo en Morón, cuando circulaba en su moto junto a una compañera de trabajo que también resultó herida.

El hecho ocurrió el 28 de enero sobre la calle Curupaytí al 700, donde el efectivo fue interceptado por delincuentes. Según pudo saber Infobae, en ese contexto se produjo un tiroteo en el que la víctima recibió tres disparos: en el tórax, en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Sin lograr el cometido, los delincuentes se dieron a la fuga.

Mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia, permaneció tendido junto a su vehículo. Rápidamente fue trasladado al Hospital de Morón, que se encuentra a pocos metros de donde ocurrió todo. Ingresó consciente y fue asistido de urgencia.

Durante el episodio, una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que acompañaba al hombre en ese momento, también sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro. Una bala le rozó el pecho, otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y sufrió una herida por esquirla en la pierna izquierda.

