Balearon a un policía de la Ciudad y a una cadete para robarles la moto en Morón: el hombre está grave

El helicoptero en el que trasladaban al efectivo herido descendió en el Hospital Durand (Video: SAME)

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires lucha por su vida tras haber recibido varios disparos durante un robo en Morón, cuando circulaba en su moto junto a una compañera de trabajo. Junto a él viajaba una mujer, que también resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió este martes en la calle Curupaytí al 700, donde el efectivo fue interceptado por varios individuos que intentaron detenerlo para robarle. Según pudo saber Infobae, en ese contexto se produjo un tiroteo en el que la víctima recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Sin lograr el cometido, los delincuentes se dieron a la fuga.

Mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia, permaneció tendido junto a su vehículo. Rápidamente fue trasladado al Hospital de Morón, que se encuentra a pocos metros de donde ocurrió todo. Ingresó consciente y fue asistido de urgencia.

Durante el episodio, una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que acompañaba al hombre en ese momento, también sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro. Una bala le rozó el pecho, otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y sufrió una herida por esquirla en la pierna izquierda.

El helicóptero llegando a Morón desde donde trasladaron a agente policial (Video: SAME)

El cuadro clínico del policía comenzó a empeorar debido a la gravedad de las heridas, por lo que cerca de la medianoche se dispuso su traslado con un móvil aéreo sanitario desde el Hospital de Morón hasta las inmediaciones del Durand en el barrio porteño de Caballito. Desde ese punto las autoridades sanitarias y oficiales condujeron hasta el Hospital Italiano, el cual se encontraba preparado para la recepción del paciente.

El procedimiento contó con un corte de calles y el acompañamiento de un escuadrón de motos del SAME y efectivos de la Policía porteña para asegurar el trayecto y la llegada del herido al centro asistencial. Cuando la aeronave descendió en la esquina de Avenida Díaz Vélez 5000 entre Dr. Eleodoro Lobos y Juan B. Ambrosetti, aguardaban la llegada los profesionales de emergencia, quienes emprendieron hacia el Italiano.

La aeronave aterrizó pasada la medianoche

En el segundo lugar, lo sometieron a una intervención quirúrgica y desde entonces continúa internado bajo observación. Los profesionales médicos evaluarán su evolución en las próximas horas para determinar la necesidad de nuevas prácticas o un eventual traslado a otra unidad de mayor complejidad, dado que el cuadro que presentaba era de gravedad.

La investigación permanece en curso y la Policía realiza tareas para identificar y localizar a los responsables del ataque. La escena del hecho fue resguardada para la recolección de pruebas, mientras que la moto del oficial fue secuestrada.

El policía fue trasladado hasta el Hospital Italiano

Hace dos semanas, un policía de civil se enfrentó a cuatro delincuentes armados en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y dejó a uno de los asaltantes herido tras defenderse del intento de robo sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de las calles La Haya y Pekín.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad, que mostró cómo los atacantes, tres de ellos con capucha y uno con casco, interceptaban al efectivo, cortándole el paso con dos motos y apuntándole con armas. Uno de los hombres se bajó del rodado para alcanzar a la víctima, pero esta le disparó en la cara y el abdomen.

El hecho ocurrió en Isidro Casanova y uno de los delincuentes resultó herido

El agresor que resultó herido es un menor de 16 años, quien fue trasladado en estado reservado al Hospital Paroissien. En su poder hallaron un arma calibre 22 con numeración suprimida y dos municiones. El resto de la banda escapó del lugar: uno de los conductores abandonó una moto Zanella 110 cc sin patente y huyó a pie, mientras que los otros dos lograron fugarse en motocicleta.

El hecho motivó un operativo ordenado por la Fiscalía, que dispuso la preservación de la escena para los peritajes y busca identificar a los delincuentes que se dieron a la fuga. El policía de la Ciudad resultó ileso.