Crimen y Justicia

El traicionero ataque por la espalda en Munro para robar una botella y auriculares: los antecedentes del detenido

José David Torres, de 31 años y con cuatro condenas en su haber, fue indagado, pero no habló ante el fiscal que lo dejó preso

El delincuente que pateó a traición a una mujer que caminaba por la calle fue detenido. Tiene antecedentes penales

La violencia con la que la atacó a traición indigna. Pero no era su primera vez en el delito. El hombre que fue detenido por la salvaje patada por la espalda a una mujer para robarle en la localidad bonaerense de Munro sigue preso y sus antecedentes fueron la clave para que no vuelva a ganar la calle, al menos, por ahora.

Fuentes del caso dijeron a Infobae este domingo que José David Torres, de 31 años, ya había sido condenado en otras oportunidades, por lo que fue declarado reincidente.

Sin embargo, las penas fueron siempre bajas: las cuatro veces que escuchó sentencia de parte de la Justicia, todas por robo simple, no recibió más de 10 meses de cárcel:

  • Condena a tres meses de prisión
  • Condena a 10 meses de prisión
  • Condena a ocho meses de prisión
  • Condena a seis meses de prisión
José David Torres, detenido
El pasado 25 de febrero volvió a atacar. Las imágenes de la cámara de seguridad de Munro que encabezan esta nota dan cuenta del menosprecio por la víctima, quien, luego de ser atacada con una patada traicionera, sufrió el zamarreo del ladrón. El único objetivo de tremendo maltrato era quedarse con lo que se pudiera que había en el interior de la mochila.

Todo ocurrió a las 5.30 del miércoles pasado, cuando la víctima dejó su casa y comenzó a caminar rumbo a la intersección de Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña, en la localidad de Munro.

Como se ve en el video, Torres la siguió, se apresuró y la tiró de cara al piso con una patada en la espalda. Luego, se montó sobre ella y la zamarreó para poder robarle lo que tenía en la mochila y escapar corriendo como cobarde.

La ropa secuestrada por la
Al principio se informó que Torres se había llevado dinero y un celular, pero en la causa consta que solo fueron los auriculares y la botella de agua, indicaron las fuentes del caso a este medio.

Con las características personales del sospechoso y de su vestimenta, y gracias al registro que quedó de las cámaras de seguridad, la Policía Bonaerense dio con el ladrón en el barrio Borges de la localidad de Olivos. Allí lo detuvieron. Es que en esa zona Torres tiene domicilio registrado sobre la calle Nicolás Repetto al 3200.

Mientras tanto, el fiscal Larramendi dispuso que se hicieran allanamientos de urgencia en dos domicilios de ese barrio vinculados a Torres, donde se secuestraron las pertenencias de la víctima y se incautó la ropa que el sospechoso utilizó en el ataque a la mujer.

En silencio

Así, ante el fiscal de la UFI Vicente López Oeste, Gastón Larramendi, el pasado viernes Torres se negó a declarar y se fue del despacho del funcionario judicial esposado e imputado con otra causa por robo simple, un delito para el que el Código Penal prevé una pena de un mes a seis años de prisión.

La brutalidad de la agresión, en este caso, no es directamente proporcional con el castigo que indica el dogma judicial. “Lamentable no dio para una calificación legal más grave”, se sinceraron quienes tienen acceso al expediente.

Por lo pronto, su cumpleaños N°32, que será el próximo 18 de marzo, Torres lo pasará detenido.

