Crimen y Justicia

Un hombre golpeó a una mujer en Vicente López, la obligó a entrar a su casa y le robó el celular y dinero: fue detenido

El sospechoso tenía antecedentes por delitos vinculados a robo de autos, cometidos durante los años 2024 y 2025

El hombre tenía antecedentes de robo de autos

En Vicente López, un episodio de robo agravado motivó la respuesta de las fuerzas de seguridad y del ámbito judicial. Una mujer fue la víctima del hecho y, tras una investigación y seguimiento de cámaras, se logró dar con el sospechoso. Además, se descubrió que tenía antecedentes por robar autos.

Según datos aportados por fuentes oficiales, la mujer fue identificada como V.C., de 40 años, quien fue sorprendida al momento de salir de su casa en la intersección de Segundo Aguero y Roque Sáenz Peña, en la localidad del norte bonaerense.

Un hombre, identificado como David Torres, de 31 años, la interceptó y la forzó a regresar al interior de la vivienda, donde le sustrajo diversas pertenencias, entre ellas un teléfono celular y dinero, antes de darse a la fuga.

David Torres, de 31 años, fue identificado como el autor del robo a la mujer y presentaba antecedentes por delitos de robo de autos entre 2024 y 2025

Tras el hecho, agentes de la Comisaría 3ra de Vicente López iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. El circuito de cámaras de seguridad permitió localizar a la persona señalada en las inmediaciones del Barrio Borges, donde fue aprehendida.

El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien dispuso allanamientos de urgencia en dos domicilios del mismo barrio.

Según fuentes oficiales, estas diligencias resultaron en el secuestro de objetos que pertenecerían a la víctima. Los mismos fueron devueltos a la mujer, mientras que el sospechoso quedó detenido.

Información oficial señala además que el individuo aprehendido tenía antecedentes por delitos vinculados a robo automotor cometidos durante los años 2024 y 2025. El expediente judicial sigue su curso mientras permanecen bajo custodia los elementos recuperados y el sospechoso.

Las fuerzas de seguridad recuperaron los objetos robados tras realizar allanamientos de urgencia en el Barrio Borges de Vicente López

Un antecedente de robo en Vicente López

Las cámaras de seguridad de Vicente López captaron el momento en que un jubilado fue asaltado sobre la avenida Maipú, hecho que derivó en la detención del sospechoso pocos minutos después. La acción conjunta de la central de monitoreo municipal, la Patrulla municipal y la Policía bonaerense permitió una intervención inmediata, la recuperación del objeto robado y el traslado del acusado a la comisaría.

El episodio ocurrió semanas atrás, durante la mañana, cuando un hombre de 78 años se encontraba por subir a un colectivo en la esquina de Maipú y San Martín. Allí fue sorprendido por un ladrón, quien en cuestión de segundos le quitó una cadena de oro adornada con una cruz y un dije que tenía grabada una fecha especial para la víctima.

Tras el robo, el agresor, de 33 años, se alejó entre la multitud. Desde la central de monitoreo municipal, los operadores ya lo habían identificado por sus movimientos sospechosos y comenzaron a seguirlo mediante las cámaras.

El sistema de vigilancia documentó tanto el robo como la huida. El sospechoso trató de evitar ser descubierto cambiando la prenda superior, aunque el monitoreo permanente permitió mantenerlo localizable.

Mientras tanto, el personal de la patrulla municipal entrevistó al jubilado, quien ofreció detalles precisos sobre el asaltante y el robo. La información suministrada por la central de monitoreo resultó clave para que, pocos minutos después, el sospechoso fuera interceptado en la esquina de Maipú y Santa Rosa.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Florida y quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento se recuperó el dije robado, lo que permitió avanzar rápidamente en la causa.

La coordinación entre monitoreo, patrullaje y policía permitió una reacción ágil en una de las zonas más transitadas de Vicente López.

