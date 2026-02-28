Crimen y Justicia

Un auto con siete ocupantes chocó contra un árbol en Córdoba: murieron dos personas y hay cinco heridos

Los lesionados fueron llevados al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque. Encontraron botellas de alcohol dentro del vehículo

La Policía de Córdoba utilizó
La Policía de Córdoba utilizó herramientas hidráulicas para rescatar a los heridos del vehículo accidentado en barrio Pueyrredón durante la madrugada

Un trágico accidente de tránsito sacudió la madrugada de este sábado en Córdoba: dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras el impacto de un automóvil contra un árbol en barrio Pueyrredón. El siniestro se produjo sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, donde un Suzuki Fun, con siete ocupantes a bordo, perdió el control por causas que aún se investigan.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo terminó colisionando violentamente contra un árbol. Como consecuencia del choque, fallecieron en el lugar el conductor y su acompañante, quienes hasta el momento no han sido identificados.

La Policía de Córdoba precisó que el resto de los ocupantes, todos heridos de distinta consideración, debieron ser rescatados en una compleja maniobra que implicó el uso de herramientas hidráulicas y cortes en la carrocería del rodado.

Hallaron botellas de alcohol dentro
Hallaron botellas de alcohol dentro del automóvil siniestrado en Córdoba, lo que suma un dato clave a la investigación del accidente fatal

Entre los datos destacados por la autoridad policial, la operación de rescate involucró a personal de la Dirección Bomberos, que trabajó intensamente para liberar a los pasajeros atrapados. Cinco personas fueron asistidas inicialmente en el lugar y luego trasladadas por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque.

El desprendimiento del tubo de GNC tras la colisión permite dimensionar la fuerza del impacto. Dentro del auto encontraron botellas de alcohol, de acuerdo con información de la agencia de noticias NA.

Las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del automóvil permanecen bajo investigación. El hecho generó un fuerte despliegue de los servicios de emergencia en la zona, que mantuvieron cortada la circulación hasta completar las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

Brutal choque entre un auto y una moto en Santa Fe

Durante la madrugada del domingo pasado, un grave accidente en la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 19,5, en Arroyo Leye, en la provincia de Santa Fe, dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y varios heridos. El hecho involucró una motocicleta Rouser 200 y un Renault Megane, ambos desplazándose en sentido norte-sur.

Según reportó el medio local Aire de Santa Fe, los ocupantes de la moto, Gastón Arredondo (26) y Francisco López (22), murieron en el acto como consecuencia del impacto. La violencia del choque proyectó a los jóvenes sobre la ruta, y los equipos médicos constataron sus muertes en el lugar.

Otro choque fatal con dos
Otro choque fatal con dos muertos se registró en la Ruta Provincial 1 de Santa Fe, donde una motocicleta y un Renault Megane colisionaron violentamente

Los restos de la motocicleta quedaron esparcidos sobre el asfalto, mientras que el Renault Megane se salió de la calzada y terminó en una zona anegada junto a la banquina.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, B.B. (50), residente de Arroyo Leyes, junto a R.E.B. (25), I.L.M. (30), J.I.Z. (33), A.M.B. (30) y un niño de 2 años. Tanto el conductor como el menor fueron llevados a centros de salud tras el impacto; el adulto ingresó al Hospital Cullen con lesiones leves y el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

El accidente ocurrió cerca de las 5:40 y motivó la intervención inmediata de policías y personal sanitario. Alertados por la Central 911 sobre personas caídas en la ruta, patrullas del Comando Radioeléctrico de la Costa y del servicio de emergencias Lima 20 acudieron rápidamente al lugar.

Se desplegó un operativo de control y corte total de tránsito en los kilómetros 19,5 y 20, con el objetivo de preservar la escena y desviar la circulación. Integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), bomberos y equipos médicos llevaron a cabo las pericias necesarias para determinar la dinámica del accidente.

Hasta el cierre de este informe, la causa del siniestro permanece bajo investigación judicial y los resultados de los peritajes serán fundamentales para esclarecer cómo sucedió el choque que dejó en duelo a dos familias de la región.

