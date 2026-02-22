Brutal choque entre un auto y una moto en Santa Fe: hay dos muertos y un niño en grave estado

El niño de dos años fue trasladado en estado crítico al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia

En la madrugada del domingo, dos jóvenes perdieron la vida y varias personas resultaron heridas tras un violento accidente en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 19,5 en Arroyo Leyes, Santa Fe. El siniestro involucró a una motocicleta Rouser 200 y un Renault Megane que circulaban en dirección norte-sur.

Según información del medio local Aire de Santa Fe, en la moto viajaban Gastón Arredondo, de 26 años, y Francisco López, de 22, quienes fallecieron instantáneamente tras el impacto. La fuerza de la colisión arrojó a los ocupantes sobre la cinta asfáltica, confirmando los equipos médicos su deceso en el lugar.

La motocicleta terminó destrozada y sus restos quedaron dispersos en la calzada, mientras el Renault Megane se desplazó fuera de la ruta y finalizó en una zona anegada de la banquina.

Dentro del automóvil se encontraban B.B. (50), conductor del vehículo y residente de Arroyo Leyes, junto a R.E.B. (25), I.L.M. (30), J.I.Z. (33), A.M.B. (30) y un niño de apenas 2 años. Tanto el conductor como el menor debieron ser trasladados al hospital luego del fuerte choque; el adulto ingresó al Hospital Cullen con traumatismos leves, mientras el pequeño fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanecía internado e inconsciente al momento del rescate.

Efectivos de la Policía de Investigaciones preservaron la escena, los peritajes determinarán las causas del accidente

El accidente ocurrió cerca de las 5:40, lo que motivó un despliegue inmediato de personal policial y sanitario. Las patrullas del Comando Radioeléctrico de la Costa y del servicio de emergencias Lima 20 llegaron al escenario tras ser alertados por la Central 911 sobre la presencia de personas tendidas sobre el asfalto.

Las autoridades montaron un operativo de control y corte total de tránsito en el sector, preservando la escena y desviando la circulación en los kilómetros 19,5 y 20 de la ruta. Miembros del cuerpo de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con bomberos y personal médico, realizaron las tareas periciales para determinar la dinámica del choque.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación judicial. Los peritajes accidentológicos serán determinantes para esclarecer cómo se produjo el choque que dejó a dos familias de la región sumidas en el dolor.

Choque en la General Paz: una camioneta volcó y cortó todo el tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, sentido al Río de la Plata. El SAME atendió a dos heridos

Un choque en la avenida General Paz mantuvo el tránsito interrumpido durante al menos una hora a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en sentido al Río de la Plata. El siniestro involucró a dos camionetas, una de las cuales quedó volcada en el carril central, y motivó un amplio operativo de emergencia.

Según pudo saber Infobae, se desplegó hasta el helicóptero sanitario del SAME para asistir a dos personas heridas, de acuerdo con fuentes oficiales de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, ambos sujetos rechazaron el traslado hospitalario y recibieron atención en el lugar.

El episodio ocurrió a las 15:26 del domingo 22 de febrero, cuando una Ford Ecosport y una Fiat Toro colisionaron en la mano al Río de la Plata. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron con tres móviles terrestres y la aeronave del Sistema de Atención Médica de Emergencias. Los conductores, dos varones de veinticuatro y treinta años, permanecieron conscientes tras el impacto y no resultaron atrapados, de acuerdo con fuentes oficiales. Las primeras evaluaciones descartaron lesiones de gravedad.

El SAME coordinó la asistencia junto al equipo aéreo, que aterrizó en la zona para facilitar un eventual traslado. Uno de los heridos presentaba policontusiones y recibió curaciones en el lugar, mientras que el segundo también fue diagnosticado con golpes múltiples; ambos rechazaron ser trasladados en helicóptero. La Unidad Médica de Atención Temprana (UMAT) verificó que los afectados optaron por permanecer en el sitio tras la asistencia.

Las tareas de auxilio contaron con la intervención de Bomberos de la Ciudad y personal policial, quienes aseguraron el área para evitar incidentes secundarios. En paralelo, patrullas de autopistas removieron los vehículos involucrados y limpiaron la calzada. Estas maniobras requirieron el corte total del tránsito en sentido al Río de la Plata y generaron una extensa fila de vehículos detenidos.

La interrupción se extendió por más de una hora, lo que provocó complicaciones en uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. La congestión impactó en arterias cercanas y obligó a numerosos automovilistas a buscar rutas alternativas. El tránsito se normalizó después de que los peritos y equipos de emergencia concluyeron sus tareas, incluida la verificación de daños en la carpeta asfáltica.