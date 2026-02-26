Crimen y Justicia

Hallaron muerto al empresario que había desaparecido en Santa Fe mientras navegaba

Marcelo Boschi (55) salió a navegar cerca de las 5 de la madrugada de este martes y nunca regresó. Lo encontraron ahogado en aguas del río Paraná, a la altura de Reconquista

Guardar
Marcelo Boschi, de 55 años, fue visto por última vez el martes por la mañana (Gentileza: Reconquista Hoy)

Al cabo de dos días de intensa búsqueda, personal de la Policía de Santa Fe encontró este jueves el cuerpo del empresario Marcelo Boschi (55), quien había desaparecido el último martes cuando había salido a navegar desde la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia.

Según pudo confirmar Infobae por fuentes del caso, el hombre apareció ahogado en las aguas del río Paraná, y se investiga un presunto suicidio: tanto el médico policial como el equipo técnico que trabajó en la escena del hallazgo registrado en aguas del riacho San Jerónimo, a la altura del lugar conocido como El Timbó Quemado, determinaron que no hubo intervención en la muerte del hombre.

“Eso lo tenemos asegurado”, afirmaron fuentes judiciales ante la consulta de este medio.

De acuerdo a la información consignada por el portal Reconquista Hoy, el cadáver de Boschi apareció atado a una soga y una bolsa donde se sospecha que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena.

Tras el lamentable hallazgo, el fiscal Nicolás Maglier, de la Unidad Regional IV del Ministerio Público de la Acusación provincial, impartió una serie de medidas para tratar de esclarecer el caso, que por estas horas continúa en plena investigación para determinar si efectivamente Boschi se quitó la vida, o bien se trata de un crimen encubierto.

Al no encontrar indicios que se puedan asociar a un homicidio, el fiscal Maglier dispuso, en primera instancia, la entrega del cuerpo de Boschi a la familia.

Según sus allegados, el hombre
Según sus allegados, el hombre llevaba chaleco salvavidas y navegaba solo

Este martes por la mañana, el empresario maderero dueño de “De Buena Madera”, exintegrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue reportado como una persona desaparecida luego de que encontraran su lancha vacía en el área del riacho Correntoso.

Según reconstruyeron las autoridades, Boschi salió solo desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya alrededor de las 5. Llevaba puesto un chaleco salvavidas y vestía un pantalón de jean y una remera, cuyas características no trascendieron.

Un video que publicó Reconquista Hoy da cuenta de que eran la 5:55 cuando Marcelo pasó a bordo de su lancha aguas arriba del Puerto Reconquista, pasando a baja velocidad frente a la casilla “La Loli”.

El hecho generó preocupación, ya que luego de varias horas su embarcación, un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De buena Madera”, se encontró a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Para ese entonces, la lancha estaba sin ningún ocupante y los familiares del hombre indicaron que había dejado de contestar llamadas y mensajes.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los familiares, allegados y autoridades coordinaron desde entonces acciones para dar respuesta urgente. Asimismo, dieron a conocer que Boschi es padre de tres hijos adolescentes, cuyas edades no superan los 15 años.

Algunos pescadores del lugar declararon que llegaron a intercambiar algunas palabras con el empresario antes del incidente. No obstante, señalaron que, minutos después, solo divisaron la lancha a la deriva y que no había indicios de su destino.

Temas Relacionados

Marcelo BoschiSanta FeReconquistaEmpresarioPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Merlo: patearon en la cabeza a un hombre para robarle el auto y lo dejaron inconsciente en medio de la calle

Ocurrió en la esquina de Avellaneda y Maipú. Los delincuentes se llevaron algunas pertenencias de la víctima, pero no pudieron robar el vehículo. El video del ataque

Merlo: patearon en la cabeza

Quiénes eran y por qué estaban presas las internas que murieron en un incendio en la cárcel de Bouwer

Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo fallecieron cuando sus celdas se prendieron fuego en diciembre. La familia insiste con que hubo responsabilidad del Estado

Quiénes eran y por qué

Neuquén: revocaron la absolución y condenaron al hijo del líder de una banda narcocriminal integrada por policías

Lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Yamil Andrés Asef, hijo del excomisario Omar “el Turco” Asef

Neuquén: revocaron la absolución y

Isidro Casanova: motochorros atacaron a balazos al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta

Ocurrió este miércoles en la esquina de la calle Albarellos y la avenida Juan Manuel de Rosas. El salvaje asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. El relato de la víctima

Isidro Casanova: motochorros atacaron a

Se hundió un buque pesquero en Río Negro y buscan a un tripulante desaparecido

Una embarcación que navegaba a la par pudo rescatar a cuatro sobrevivientes. Desplegaron un intenso operativo por agua y aire. El “Heleno A”, como se llama, iba a ser desmantelado en Quequén, provincia de Buenos Aires

Se hundió un buque pesquero
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Chiqui Tapia desafía a la IGJ: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”

Quiénes serán los pilotos de reserva de los equipos de Fórmula 1 en la temporada 2026: los corredores alternativos de Alpine

El Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Ale Sergi compartió los secretos

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

INFOBAE AMÉRICA

Olga de Amaral deslumbra en

Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil

Daniel Noboa anunció 150.000 nuevas becas gratuitas de inglés a nivel nacional

Uruguay es el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea: lo aprobó su parlamento

Un grupo comando hizo estallar un banco en Paraguay y se robó lo que había en la bóveda

Convocatoria internacional ofrece hasta $250,000 para proteger patrimonio cultural en Panamá