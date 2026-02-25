Desapareció un empresario de 55 años en Santa Fe mientras navegaba

Marcelo Boschi, de 55 años, fue visto por última vez el martes por la mañana (Gentileza: Reconquista Hoy)

Este martes por la mañana, el empresario Marcelo Boschi, de 55 años, fue reportado como una persona desaparecida, luego de que encontraran su lancha vacía en el área del riacho correntoso, en la provincia de Santa Fe. Se trata de un hombre oriundo de Reconquista, conocido por sus trabajos como carpintero y dueño de “De Buena Madera”.

Según reconstruyeron las autoridades, Boschi salió en solitario desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya alrededor de las 05:00 horas. Llevaba puesto un chaleco salvavidas y vestía un pantalón de jean y una remera, cuyas características no trascendieron.

El hecho generó preocupación, ya que luego de varias horas su embarcación, un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De buena Madera”, se encontró a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Para ese entonces, la lancha estaba sin ningún ocupante y los familiares del hombre indicaron que había dejado de contestar llamadas y mensajes.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los familiares, allegados y autoridades coordinaron desde entonces acciones para dar respuesta urgente. Asimismo, dieron a conocer que Boschi es padre de tres hijos adolescentes, cuyas edades no superan los 15 años.

Según sus allegados, el hombre llevaba chaleco salvavidas y navegaba solo

Hasta el momento, los pescadores declararon que llegaron a intercambiar algunas palabras con el empresario antes del incidente. No obstante, señalaron que, minutos después, solo divisaron la lancha a la deriva y que no había indicios de su destino.

Encontraron sin vida al turista que había desaparecido cuando navegaba en kayak

Hace poco más de un mes, la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló el cuerpo sin vida de Pablo Alejandro Morell Corrales, un turista de 55 años que era buscado en la costa de Río Negro, luego de que encontraran abandonado el kayak en el que había salido a navegar.

El cadáver fue encontrado varios días después de que el hombre fuera reportado como desaparecido. Fue el sábado 10 de enero cuando las autoridades dieron con sus restos en las proximidades del muelle de Alpat, allí mismo lograron confirmar su identidad, según la información aportada por El Litoral.

El cuerpo del turista desaparecido fue encontrado varios días más tarde

La operación de rastreo se activó el martes 6 de enero, tras hallar un kayak vacío a unos 1.000 metros de la costa, acompañado de una mochila con bebidas alcohólicas. Las pertenencias personales del turista, junto con posibles elementos electrónicos de interés para la causa, fueron secuestrados tras un procedimiento, informaron fuentes citadas por Informativohoy.

Este hallazgo llevó al fiscal Gustavo Arbués a ordenar un operativo coordinado entre Prefectura, Policía y el personal judicial, que incluyó patrullajes intensivos por la región.

No obstante, poco después del hallazgo, se confirmó que el paradero del turista era desconocido desde el 3 de enero. Fue visto por última vez cerca de las 20:30 horas en el sector La Almeja Loca, según precisó el fiscal a cargo de la investigación.

La desaparición fue reportada por la administradora del complejo de cabañas donde Morell Corrales se alojaba desde el 31 de diciembre de 2025, quien radicó la denuncia el 4 de enero cerca de las 17:50 horas. La mujer acudió a las autoridades luego de constatar que el hombre no se había retirado del alojamiento, pero que la cabaña permanecía intacta y todas las pertenencias seguían adentro.

En medio de las averiguaciones, se conoció que un taxista local habría trasladado al hombre hasta el segundo parador del Club de Pescadores la noche previa, remarcando que llevaba consigo un kayak.