Así fue la persecución que culminó en Villa Soldati con cuatro detenidos que circulaban en un auto robado

Tras una persecución en Soldati, Policía de la Ciudad detuvo a cuatro sospechosos en un auto robado

Cuatro sospechosos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una persecución en el barrio de Villa Soldati, luego de que el sistema Anillo Digital detectara que el auto en el que circulaban presentaba un impedimento por hurto de chapa patente y un pedido de secuestro vigente por robo automotor.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que los detenidos, tres de nacionalidad argentina y uno paraguayo, se desplazaban en un Peugeot 208 cuando el sistema identificó la irregularidad y se inició el seguimiento por cámaras, emitiéndose alertas al personal policial.

El operativo comenzó en la zona de avenida Roca y Soldado de la Frontera, donde los ocupantes del vehículo no acataron la orden de detención. La persecución finalizó en Lacarra al 3400, sitio en el que el auto chocó con un vehículo estacionado.

Entonces, los cuatro sospechosos descendieron y huyeron en distintas direcciones, aunque fueron aprehendidos en las inmediaciones tras la intervención inmediata de los agentes.

Los cuatro detenidos

Al verificar el auto, se comprobó que tanto el número de chasis como el de motor correspondían a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor, registrado en el Conurbano bonaerense y vigente desde diciembre de 2025.

Entre los objetos incautados se contabilizaron 486.250 pesos, 1.500 dólares, teléfonos celulares, relojes, tarjetas bancarias, una consola de videojuegos, llaves, guantes y elementos de joyería. Sospechan que venían de cometer un ilícito, explicaron fuentes del caso a este medio.

Todo lo que encontraron en el auto

Parte de lo secuestrado

La causa está bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº3, a cargo de Guillermo Carvajal, que dispuso la detención de los imputados por encubrimiento, atentado y desobediencia a la autoridad, así como el secuestro del vehículo involucrado.

Un policía mató a un delincuente para defender a un pintor de un asalto

Un miembro de la Policía de la Ciudad mató a un supuesto asaltante luego de intervenir para proteger a un pintor que estaba siendo atacado por al menos seis individuos que se movilizaban en tres motocicletas. El episodio tuvo lugar este jueves, poco antes de las 7, en la esquina de Donato Álvarez y calle 814, en el partido bonaerense de Quilmes.

De acuerdo a fuentes policiales, el oficial mayor presta servicios en la Comisaría Vecinal 12C y participó en el hecho mientras se dirigía a cumplir su jornada laboral. Al observar que un grupo de motochorros intentaba robar a un pintor en plena calle, uno de los atacantes sacó un arma de fuego con fines de robo.

El oficial prestaba servicio en la Comisaría Vecinal 12C y actuó al identificar el intento de robo armado

Según la información aportada a Infobae, el agente se identificó como policía y disparó su arma reglamentaria contra los delincuentes. El resultado fue la muerte en el lugar de uno de los presuntos ladrones, mientras los otros cinco lograron escapar en las motos y se mantienen prófugos.

El policía, por su parte, resultó ileso durante el enfrentamiento. Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró el arma de fuego que portaba el sospechoso que perdió la vida.

La causa está en manos de la Fiscalía de Quilmes, que dispuso distintas pericias y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para dar con los restantes sospechosos. Voceros de la fuerza porteña añadieron que no se tomaron medidas disciplinarias contra el efectivo.