Crimen y Justicia

Tres menores entraron a un supermercado cerrado y los descubrieron antes de huir: el botín frustrado

Ocurrió en una sucursal de una popular cadena en Castelar. Los productos que habían seleccionado los aprehendidos de 16 y 15 años

Guardar
Morón: Entraron a robar a un supermercado y fueron sorprendidos por la Policía. (Oeste Noticias)

Tres adolescentes de 16 años y 15 fueron aprehendidos este lunes en la sucursal de una reconocida cadena de supermercados en Castelar, partido bonaerense de Morón, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los asaltantes ingresaron al comercio tras violentar una de las puertas de acceso y contaron con tiempo para seleccionar la mercadería que se iban a llevar. O eso creían: fueron capturados cuando todavía estaban dentro del lugar.

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada, cuando los sospechosos irrumpieron en el comercio ubicado en Santa Rosa y Leandro N. Alem.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7a de Morón de la Policía Bonaerense y efectivos del Comando de Patrullas Departamental, que patrullaban la zona de forma preventiva, detectaron que uno de los ingresos al mercado estaba violentado.

El acceso al supermercado de
El acceso al supermercado de la cadena Coto por el cual ingresaron los delincuentes.

Ante ese escenario, los agentes ingresaron al supermercado de Coto y descubrieron a los ladrones, que intentaron escapar corriendo, con el botín en su poder: distintos cortes de carne vacuna, golosinas, una importante cantidad de bebidas alcohólicas y hasta un parlante, entre otros productos.

Identificados como T.B.K. (15); U.U.E.P. (16) y T.N.C. (16), fueron arrestados e imputados por robo agravado.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil departamental, a cargo del fiscal Pablo Luis Cabrejas, quien ordenó distintas diligencias para esclarecer el hecho.

Un adolescente de 14 años murió cuando intentó robarle a un policía junto a otros tres cómplices en Lanús

En medio de un enfrentamiento con la Policía de la Federal, murió un adolescente de 14 años que había intentado robar una moto junto a tres cómplices.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en el partido bonaerense de Lanús. Tras un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

La esquina donde ocurrió el
La esquina donde ocurrió el asalto al policía en Lanús

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

En ese contexto, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido de gravedad a uno de los ladrones, identificado como A. J. M., de 14 años. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Temas Relacionados

MorónCastelarRobosInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con dos pacientes muertas

Ernesto Prieto Gratacós, con 292 mil seguidores en Instagram, enfrenta una causa a cargo del juez Martín Yadarola tras ser denunciado por las familias de las víctimas

Un influencer cubano fue procesado

Estaba prófugo por un robo armado en La Plata y lo capturaron después de un año de ser condenado

Un operativo localizó al acusado en un domicilio de Gonnet, del cual intentó escaparse. En su historial penal figuran también robo agravado y antecedentes de salidas transitorias

Estaba prófugo por un robo

Femicidio de Natalia Cruz en Salta: una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza

El principal sospechoso Orlando Serapio aún no fue encontrado. Mientras tanto, la familia de la víctima reclama por la falta de respuestas

Femicidio de Natalia Cruz en

Robaron a un matrimonio de jubilados en su departamento en Mar del Plata: ingresaron por la puerta del edificio

Ocurrió el viernes pasado en una unidad del quinto piso. Se llevaron dinero. Las víctimas decidieron no realizar la denuncia y no brindar precisiones respecto a los asaltantes

Robaron a un matrimonio de

Estafaba a comerciantes con comprobantes truchos de transferencias y lo detuvieron

El operativo, realizado en una vivienda de Los Hornos se llevó a cabo después de una investigación iniciada por reiterados engaños

Estafaba a comerciantes con comprobantes
DEPORTES
Independiente visitará a Gimnasia de

Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza en busca de recuperarse de su última derrota: hora, TV y probables formaciones

Dos luchadoras argentinas pelearán este fin de semana en UFC México: día, horario y rivales de los eventos que protagonizarán Ailín Pérez y Sofía Montenegro

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

Jugó más de 15 años en Europa, enfrentó a Messi y lo convocaron 3 veces a la Selección: “No tuve el reconocimiento que merecía”

TELESHOW
Toda la intimidad del cumpleaños

Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand: ambientación con rosas, el menú y el emotivo discurso de la diva

Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

A pesar de los pesares,

A pesar de los pesares, mi admiración por Willie Colón y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

Cómo la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara

Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”