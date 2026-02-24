Tres menores entraron a un supermercado cerrado y los descubrieron antes de huir: el botín frustrado

Morón: Entraron a robar a un supermercado y fueron sorprendidos por la Policía. (Oeste Noticias)

Tres adolescentes de 16 años y 15 fueron aprehendidos este lunes en la sucursal de una reconocida cadena de supermercados en Castelar, partido bonaerense de Morón, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los asaltantes ingresaron al comercio tras violentar una de las puertas de acceso y contaron con tiempo para seleccionar la mercadería que se iban a llevar. O eso creían: fueron capturados cuando todavía estaban dentro del lugar.

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada, cuando los sospechosos irrumpieron en el comercio ubicado en Santa Rosa y Leandro N. Alem.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7a de Morón de la Policía Bonaerense y efectivos del Comando de Patrullas Departamental, que patrullaban la zona de forma preventiva, detectaron que uno de los ingresos al mercado estaba violentado.

El acceso al supermercado de la cadena Coto por el cual ingresaron los delincuentes.

Ante ese escenario, los agentes ingresaron al supermercado de Coto y descubrieron a los ladrones, que intentaron escapar corriendo, con el botín en su poder: distintos cortes de carne vacuna, golosinas, una importante cantidad de bebidas alcohólicas y hasta un parlante, entre otros productos.

Identificados como T.B.K. (15); U.U.E.P. (16) y T.N.C. (16), fueron arrestados e imputados por robo agravado.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil departamental, a cargo del fiscal Pablo Luis Cabrejas, quien ordenó distintas diligencias para esclarecer el hecho.

Un adolescente de 14 años murió cuando intentó robarle a un policía junto a otros tres cómplices en Lanús

En medio de un enfrentamiento con la Policía de la Federal, murió un adolescente de 14 años que había intentado robar una moto junto a tres cómplices.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en el partido bonaerense de Lanús. Tras un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

La esquina donde ocurrió el asalto al policía en Lanús

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

En ese contexto, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido de gravedad a uno de los ladrones, identificado como A. J. M., de 14 años. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia.