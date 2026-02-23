Crimen y Justicia

Un hombre fue asesinado a puñaladas durante una pelea en Lanús: hay un policía entre los detenidos

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en una estación de servicio de Valentín Alsina. La víctima, identificada como J.F.S. (38), murió tras recibir un puntazo en el cuello

Vista exterior de la estación
Vista exterior de la estación de servicio Lider Oil en Lanús, Argentina, donde un hombre fue asesinado a puñaladas.

Un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este lunes, en medio de una pelea que se desarrolló dentro de una estación de servicio ubicada en la localidad de Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús. La disputa, además, dejó a otras cuatro personas heridas y detenidas, entre ellos un policía, señalado como autor del crimen.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que, tras recibir un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas Lanús se desplazó hasta el cruce de Teniente Coronel Jorge Obón y Coronel Lucero, donde el denunciante advirtió la presencia de un Volkswagen Gol con tres hombres a bordo.

Una cuadra más adelante, en una estación de servicio situada en la esquina de avenida Remedios de Escalada de San Martín y Obón, los efectivos fueron testigos de una violenta pelea a cuchillazos, de la cual participaron al menos cinco personas.

En ese contexto, los uniformados aprehendieron a uno de los involucrados, identificado como Z.G.O., de 26 años, quien estaba golpeado y agrediendo a E.D. (30), otro de los sospechosos que terminó detenido. Al momento de su arresto, tenía un cuchillo tipo navaja en sus manos y presentaba graves heridas de arma blanca, tanto en el tórax como en el brazo izquierdo.

Por su parte, Z. D. M. (28), otro de los involucrados, presentaba lesiones cortopunzantes en el cuello y el torso.

Otro de los implicados en el confuso episodio fue identificado como A.F. (30), un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local de Lanús que se encontraba de civil y sufrió un cuchillazo en el muslo de la pierna derecha.

En medio de la feroz disputa, cuyas circunstancias son investigadas por el fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, un hombre identificado como J.F.S. (38) fue apuñalado en el cuello y murió en el lugar del hecho.

Una vez que los sospechosos fueron reducidos y trasladados al hospital Evita de Lanús, los agentes que trabajaron en el lugar secuestraron un cuchillo, una moto y un Chevrolet Ágile.

Al ser notificado del hecho, el fiscal Rodríguez ordenó la detención de E.D., apuntado como el presunto asesino e imputado por homicidio, mientras que A.F. -el sargento de la Policía Bonaerense-, Z.G.O. y Z.D.M. quedaron bajo custodia en el centro de salud, todos imputados por tentativa de homicidio.

En el caso puntual de A.F., las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial le iniciaron un sumario interno y dispusieron su desafectación de la fuerza, hasta tanto se determine el rol que tuvo en los hechos.

