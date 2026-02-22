Crimen y Justicia

“Vas a morir”: la abogada Agostina Páez denunció graves amenazas en redes tras estar retenida en Brasil por racismo

La argentina enfrenta una causa judicial en el vecino país por gestos racistas a un mozo en Río de Janeiro. Usó su cuenta de Instagram para revelar los fuertes mensajes que recibe

Agostina Paez, la abogada retenida
Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas

La abogada argentina Agostina Páez difundió, a través de Instagram, las violentas amenazas de muerte que recibió en su cuenta desde que fue denunciada y retenida por realizar gestos racistas contra un mozo, a mediados de enero, en Río de Janeiro, Brasil.

Los mensajes, cargados de insultos xenófobos e intimidaciones sexuales y de muerte —la mayoría en portugués—, son parte del hostigamiento que denuncia Páez mientras enfrenta una causa judicial por racismo en el país vecino.

Las imágenes, que compartió en una serie de historias de Instagram, dan cuenta de insultos y agravios dirigidos a ella y a su familia provenientes de usuarios tanto argentinos como brasileños. Algunos de ellos están acompañados por emojis de calaveras, como símbolo de muerte.

“Infeliz basura. Ojalá algún brasilero te mate, puta racista”, es uno de los comentarios que un usuario realizó a una de sus publicaciones.

Capturas de pantalla muestran las
Capturas de pantalla muestran las graves amenazas de muerte y mensajes racistas recibidos por Agostina Paéz a través de plataformas digitales.

“El racismo se combate a las piñas, no sirve esperar justicia de un poder judicial blanco y elitista. ¿Quién en este país está yendo preso? ¿Presos de verdad? Cárcel de verdad. La cárcel es justamente para encarcelar a negros y pobres. O lo hacemos a nuestra manera o nunca va a pasar nada”, se puede leer en otro mensaje que pide “justicia por mano propia”.

Ojalá te violen, pinche pobrentina. Eres una basura”, remarca otro. “¿Estás lista para lamerle el culo a un mono? Llora más. Ten miedo. Si te quedas en la cárcel de Brasil, vas a convertirte en una putita. Ahora baila como un mono. Tú eres el maíz. Las monas te van a comer viva", dice uno de los mensajes más fuertes y que va acompañado por un video con la leyenda: “Nunca subestimes a una banda de monos”.

Estas capturas de pantalla exponen
Estas capturas de pantalla exponen la serie de amenazas y mensajes de odio, algunos de naturaleza sexual y racista, que Agostina Paéz difundió por mensajes privados en redes sociales.

Cuidado en caminar sola”, “racista no vas a tener paz” y “vas a morir” son algunas de las intimidaciones enviadas a la abogada oriunda de Santiago del Estero.

Al mismo tiempo, Páez respondió a una presunta denuncia de acoso escolar realizada por una usuaria. “Nunca fui su compañera, nunca me la crucé, nunca fue testigo de su bullying”, aseguró.

Por último, le dedicó un mensaje a la exmodelo brasileña Anamá Ferreira. La mediática se refirió al caso con afirmaciones que, según la versión de la abogada, “no son ciertas”. “Yo le mandé un mensajito con todo el respeto y me bloqueó”, expresó en ese sentido.

La abogada argentina no puede
La abogada argentina no puede salir de Brasil mientras enfrenta una causa por racismo

La causa

La defensa de Páez, que enfrenta una causa por injuria racial, presentó en las últimas horas un hábeas corpus de 50 páginas con el objetivo de cuestionar el proceso y reclamar garantías legales, según confirmó Mariano Páez, su padre, en diálogo con Noticiero 7.

Según informó El Liberal, en el recurso se detallan horarios, momentos específicos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la investigación.

Al mismo tiempo, el planteo cuestiona el uso de su imagen en campañas, al considerar que esa exposición sería ilegal mientras no exista una condena firme.

Días atrás, colegios de abogados de Santiago del Estero y de Capital Federal solicitaron la intervención de la Cancillería argentina para garantizar asistencia y seguimiento consular.

En cuanto a la situación personal de su hija, Páez indicó que permanece en el mismo lugar, en contacto constante con las autoridades judiciales, aunque atraviesa momentos emocionales complejos debido a la incertidumbre y al tiempo transcurrido desde su llegada a Brasil.

