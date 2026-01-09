Asesinaron a un hombre de un tiro por la espalda en Mar del Plata y creen que se trató de un crimen narco

Una disputa violenta por el control de un point de venta de droga en Villa Gascón, Mar del Plata dejó como saldo el asesinato de Yoel Castro, de 24 años (0223)

Una disputa violenta por el control de un punto de venta de droga en Villa Gascón terminó con el asesinato de Yoel Castro, de 24 años, quien recibió un disparo mortal cuando llegaba a una propiedad en la que residía junto a su novia. La investigación ya permitió identificar a uno de los sospechosos, mientras que el segundo está siendo buscado por la Policía y la Justicia.

El caso se desarrolla en medio de una escalada de violencia relacionada con el narcomenudeo y otros delitos vinculados en la zona. Ambos grupos, el de la víctima y el de los agresores, mantenían una disputa abierta por la posesión de la vivienda ubicada en Coronel Suárez casi Gascón, señalada como un punto de ventas y objeto de recurrentes enfrentamientos. Según fuentes consultadas, existían vínculos previos y hasta algún parentesco lejano entre allegados de ambos bandos.

El informe preliminar de la autopsia, recién entregado a la fiscal Florencia Salas, precisó que Castro recibió un tiro por la espalda, a la altura de la región dorsal baja, con orificio de salida por el esternón. El disparo causó un shock por taponamiento cardíaco, provocando la muerte en el lugar.

La secuencia del crimen inició alrededor de las 9:30 del jueves, cuando Castro y su pareja arribaron en moto a la residencia en disputa. Según testimonios recogidos, tras el hecho, el rodado desapareció y se presume que miembros del grupo agresor lo trasladaron y ocultaron en las cercanías.

Según informó el portal 0223, minutos después de recibir el disparo, Castro intentó huir en busca de refugio, pero cayó sin vida. El lugar donde quedó tendido fue incendiado de forma intencional poco después. Testimonios aportados por vecinos presentan versiones contrapuestas respecto al domicilio habitual de la víctima: algunos afirman que residía en el fondo de la vivienda conflictiva, mientras que otros aseguran que vivía con su abuela en una casa sobre la calle Gascón.

Los antecedentes penales de la víctima incluyen causas por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos judiciales previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

Vecinos del área manifestaron reservas a colaborar activamente con los investigadores debido al temor generado por los episodios de violencia recientes. No obstante, los datos iniciales reunidos permitieron a la Policía establecer la identidad de uno de los agresores y presumir la del segundo implicado, sobre quien pesa ahora una intensa búsqueda.

La fiscal Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, ordenó una serie de medidas complementarias y ya requirió a la Justicia de Garantías la autorización para realizar allanamientos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Mataron a tiros a dos personas en Rosario

Dos personas fueron asesinadas a disparos durante el fin de semana en Rosario, en hechos que comparten una misma modalidad: ambos fueron atacados a quemarropa. Las autoridades investigan las motivaciones detrás de los crímenes, que tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad y bajo circunstancias similares. Los hechos se suman a la preocupación por la violencia armada en la región.

El primer caso se registró la noche del sábado en la intersección de Platón y avenida Romero de Pineda, bajo un puente del sector. Vecinos de la zona alertaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar múltiples disparos. De acuerdo con información obtenida por La Capital, cuando las unidades policiales y el personal médico arribaron al lugar, encontraron a Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, gravemente herido. Cortez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció minutos después de su ingreso. Presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

El domingo por la tarde ocurrió el segundo homicidio, esta vez en Campbell al 2800, en el oeste de la ciudad, cerca del cementerio La Piedad. Según la reconstrucción del hecho a la que accedió Rosario3, el ataque tuvo lugar alrededor de las 19, cuando la víctima se encontraba en el interior de un Volkswagen Golf de color oscuro. Sicarios que circulaban en una motocicleta abrieron fuego directamente contra el conductor y escaparon a alta velocidad.

La Policía de Santa Fe y varias unidades del 911 acudieron al lugar tras recibir reiteradas llamadas de alerta. El hombre fue hallado sin signos vitales dentro del vehículo y personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó su fallecimiento en el lugar. Peritos recolectaron entre cuatro y seis vainas servidas en la calzada, materiales que serán peritados para establecer el calibre y tipo de arma utilizada. Autoridades confirmaron posteriormente que el automóvil no presentaba pedido de secuestro ni irregularidades administrativas.