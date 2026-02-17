Crimen y Justicia

“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos”: la versión del novio de la turista buscada en Puerto Madryn

Estaba junto a Sofía Devries cuando la joven desapareció. “Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca!”, escribió en sus redes sociales

PNA desplegó un operativo en Punta Cuevas y el Parque Submarino HU SHUN YU 809

Sofía Devries es la turista de 23 años desaparecida en Puerto Madryn durante una inmersión de buceo recreativo. Ella no estaba sola. Leo, su novio, estaba junto a ella, viviendo esa experiencia en pareja. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”, dijo este martes.

El incidente ocurrió el lunes durante una expedición guiada por la empresa Freediving Patagonia en aguas del Golfo Nuevo. La actividad, que tenía como objetivo la certificación de un curso, reunió a Devries y seis personas a bordo de una embarcación, entre ellas la pareja de la joven.

Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores retornaron a la superficie. De inmediato, el grupo notificó la ausencia de la joven y se activó el protocolo de emergencia.

El operativo de búsqueda, coordinado por la Prefectura Naval Argentina, se desplegó en la zona de Punta Cuevas y en el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. La fuerza envió un medio de superficie con un nadador de rescate y sumó un guardacostas con personal especializado en buceo, perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura.

Los equipos de rescate utilizan un guardacostas y personal especializado en buceo para rastrear a la joven desaparecida en aguas profundas

Mientras la investigación quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, el relato de Leo cobró notoriedad en redes sociales. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!”, escribió en el comienzo de su descargo.

El pedido de ayuda cerró con indignación y tristeza por lo sucedido: “Lógicamente, estoy alterado y muy triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca Sofía! Mi amor, te estamos buscando y esperando. La escuela de buceo aún sigue buscando también y fueron súperamigos conmigo, no me dejaron solo en ningún momento. ¡Queremos a Sofía con nosotros!”.

Horas más tarde, en otro mensaje también compartido a través de Instagram, Leo manifestó: “Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”. Sus palabras, además, estaban cargadas de angustia; se leía que estaba superado por la situación y, en ese contexto, se quejó del trabajo que hace la Prefectura y la fiscal del caso.

El testimonio de Leo, novio de Sofía Devries, reveló la desesperación y tristeza tras la desaparición en Puerto Madryn

Lo concreto es que no es bueno el pronóstico. En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, sostuvo que la posibilidad de encontrarla con vida es nula.

Wagner explicó que la búsqueda ya superó las 24 horas y que, con profundidades de entre 20 y 26 metros, la probabilidad de rescate exitoso disminuye drásticamente.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó el funcionario.

El especialista también describió que en el buceo deportivo no se utiliza vinculación física entre los participantes ni con la superficie, ya que podría incrementar los riesgos. Al mismo tiempo, aclaró que el lugar donde ocurrió el hecho es seguro y cuenta con la debida autorización.

Sofía Devries, turista de 23 años, participaba de una inmersión para certificar un curso de buceo

Dos de los rescatados recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para apoyar la descompresión, mientras que el tercer individuo quedó bajo vigilancia médica. Los tres habían sido derivados por precaución al Hospital Andrés Ísola tras salir del agua.

“Una hipótesis, la que menos pasa en estos casos, es que se quede sin aire en el botellón. Otra es que haya quedado enganchada en algún lugar y no pueda haber salido. Pero una de las mayores hipótesis es que ella, por la profundidad, por la temperatura, por la topografía del lugar, haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia”, dedujo Wagner en diálogo con TN, sobre lo que podría haber ocurrido.

