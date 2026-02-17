Crimen y Justicia

Crimen en el carnaval de Mercedes: qué reveló la autopsia y una confesión clave

Braian Cabrera, de 18 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, en medio de la celebración

Braian Tomás Cabrera tenía 18 años
Braian Tomás Cabrera tenía 18 años

La investigación por el crimen de Braian Cabrera (18), asesinado el domingo pasado en el carnaval de la ciudad bonaerense de Mercedes, sumó dos elementos claves: el resultado de la autopsia y la confesión de una de las detenidas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La necropsia confirmó que el proyectil calibre .22 que fue extraído de la cabeza de la víctima le perforó el cráneo del lado derecho de la zona occipital: le dispararon por detrás.

El informe forense determinó que Cabrera sufrió lesiones graves a raíz de un disparo de arma de fuego y que esa herida le provocó la muerte.

Al mismo tiempo, las fuentes confirmaron que una de las detenidas por el crimen, María Luján Auza, apuntada e imputada como la homicida declaró ante Matías Lattaro, titular de la UFI N° 2 de Mercedes, y admitió haber sido la autora del disparo. Sin embargo, aseguró que no tenía la intención de matarlo.

El momento en que los integrantes de una banda se refugiaron de los tiros en pleno escenario

La confesión confirmó la principal hipótesis de la investigación, en base a testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

De esta manera, Auza, más conocida como “Pupu”, fue imputada como autora de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. En tanto, su padre y su hijo, quienes también fueron apresados, enfrentarán cargos como como coautores. Se trata de Martín Ezequiel Auza, de 19 años, y su abuelo Omar Auza, de 53. El hombre mayor habría entregado a su hija el arma con la que mató al adolescente.

De acuerdo a la información, la mujer dijo que el conflicto que derivó en el asesinato de Cabrera “venía de antes” y argumentó que “ni siquiera le había apuntado a él” y que “no sabe qué pasó”.

El hecho ocurrió cuando se desarrollaba el festejo de carnaval organizado por el municipio. En un video que trascendió del momento del crimen se puede escuchar un grito con nitidez: “Lo mataron a Braian”.

Al mismo tiempo, las personas que habían asistido al festejo se refugiaron en negocios o corrieron para escapar de las balas. Incluso, la banda que estaba en el escenario dejó de tocar.

Braian fue baleado durante los
Braian fue baleado durante los carnavales de Mercedes

Malherido, Cabrera fue trasladado al hospital Blas Dubarry de la ciudad, donde falleció poco después. El municipio decidió suspender los corsos.

En la escena del crimen se encontró un revólver calibre .22 y posteriormente se recuperó el proyectil, que sería compatible con esa arma, aunque no es apto para cotejo.

Según reveló el hermano de la víctima, la pelea había comenzado antes, en otro sector del lugar. “Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire”, detalló Carlos Cabrera.

En ese momento, según su versión, se fue del lugar, en dirección al sitio donde estaba su hermano Braian, en la zona de la avenida 29, entre 24 y 22. “Ahí saltó mi hermano”, explicó a la prensa.

Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio el fierro. Vi todo, cayó delante mío”, reveló en una entrevista con TN.

Braian era trabajador, estudiaba, estaba terminando su casita. No molestaba a nadie, y le gustaba jugar al fútbol en la cancha del barrio, era su locura”, aseguró Lucía, hermana de la víctima, durante una entrevista que le concedió a los medios.

En su perfil de la red social Facebook Lucía compartió dos conmovedores mensajes de despedida para Braian. “Te necesito amor, necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada, amor, destruidas, no podemos más. No quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote, reírnos para ver con qué loca estabas esta vez”, dice uno de los posteos publicados este lunes, el cual aparece ilustrado con una imagen de Lucía y un todavía pequeño Braian.

