La trama detrás del crimen en el corso de Mercedes: la víctima defendió al hermano y recibió un tiro en la nuca

Tragedia en el corso de Mercedes: así trasladaban a Braian Cabrera al hospital

Omar Teodoro Auza (53), su hija María Luján Auza (33) y su nieto Martín Ezequiel Auza (19) este lunes quedaron oficialmente imputados y detenidos por el crimen de Braian Tomás Cabrera, un adolescente de 18 años, que fue asesinado en el corso que se realizaba en la ciudad de Mercedes con motivo de los festejos de carnaval.

Fuentes del caso explicaron a Infobae que al chico lo mataron tras haber salido en defensa de su hermano mayor, quien tuvo una discusión con los ahora acusados. Le dieron un tiro en la nuca.

La investigación por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2, dirigida por el fiscal Matías Lattaro, consideró que la mujer de 33 años fue la autora material del crimen y su padre y su hijo, los partícipes necesarios.

Todo comenzó cerca de la 1 de este domingo, en calles 29 entre 22 y 24, mientras la ciudad disfrutaba de la tradicional celebración de carnaval. En ese contexto, se produjo un conflicto entre los detenidos y Carlos, el hermano mayor de Braian. Había problemas de vieja data entre ellos.

Braian Tomás Cabrera, el joven de 18 años asesinado a balazos durante el carnaval de Mercedes

Todo desembocó en una pelea que fue creciendo en intensidad. Testigos indicaron que la discusión subió de tono, donde hubo golpes de puños e intentos de puntazos con un cuchillo.

En medio de la tensión, Omar Teodoro Auza extrajo un revólver calibre .22 y realizó varios disparos al aire. Luego, según la investigación, entregó el arma a su hija.

Fue en ese momento cuando Braian intervino, al advertir que su hermano era el blanco de las agresiones y buscó evitar que la violencia continuara. Sin embargo, madre e hijo dirigieron su ataque hacia él.

La mujer, con el arma en su poder, efectuó disparos y uno de ellos impactó en la parte occipital de la cabeza de Braian, quien quedó gravemente herido en el lugar.

El momento en que los integrantes de una banda se refugiaron de los tiros en pleno escenario

Tras la agresión, la mujer entregó el arma a su hijo y, junto al padre y abuelo de ambos, escaparon.

Braian fue atendido y trasladado de urgencia al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese al esfuerzo del equipo médico, falleció producto de las heridas.

La Policía Bonaerense de inmediato detuvo a madre e hijo cerca de sus domicilios. Los agentes también lograron recuperar el revólver calibre .22 que había sido utilizado en el crimen.

El tercer implicado, el padre y abuelo de los dos detenidos, fue apresado este lunes, luego de que se ampliaran varios testimonios que confirmaron su participación en el crimen de Braian.

La hermana de Braian Tomás Cabrera compartió una emotiva imagen junto a él en redes sociales

En tanto, la autopsia practicada al cuerpo del adolescente reveló que Braian sufrió lesiones craneoencefálicas producto de un impacto de bala en la zona occipital derecha. El proyectil extraído durante el procedimiento se correspondía con el arma incautada en el operativo.

En ese contexto, el fiscal indagó a los sospechosos y los dejó imputados por el delito homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También le solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención para los tres acusados, quienes permanecen a disposición de la justicia.

“Braian era trabajador, estudiaba, estaba terminando su casita. No molestaba a nadie, y le gustaba jugar al fútbol en la cancha del barrio, era su locura”, aseguró esta mañana Lucía, hermana de la víctima, durante una entrevista que le concedió a los medios de prensa que cubren el crimen de Braian en Mercedes.

El adulto de 53 años detenido por el crimen de Braian

La mujer de 33 años imputada como la autora material del crimen del adolescente en Mercedes

El acusado de 19 años detenido por el crimen en el corso

En su perfil de la red social Facebook Lucía compartió dos conmovedores mensajes de despedida para Braian. “Te necesito amor, necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada, amor, destruidas, no podemos más. No quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote, reírnos para ver con qué loca estabas esta vez”, dice uno de los posteos publicados este lunes, el cual aparece ilustrado con una imagen de Lucía y un todavía pequeño Braian.

Y con evidente tristeza, completó: “Te extraño mi nene, te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo, eras un nene bueno y sano. Por qué mi bebé, por qué justo a vos”.