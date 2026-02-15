Mataron a un agente del Servicio Penitenciario Federal en un robo en José C. Paz: los videos

José C. Paz: motochorros mataron a un agente del Servicio Penitenciario

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta clave para los investigadores y este sábado por la noche captaron un ataque estremecedor: motochorros emboscaron en un semáforo de la localidad de José C. Paz a un agente del Servicio Penitenciario Federal para robarle. Lo mataron a tiros.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió pasadas las 22 de este sábado, en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197, cuando la víctima viajaba junto a una mujer en su moto Honda GLH 150.

Al llegar al semáforo de esa esquina, el ayudante primero, que iba vestido de civil y de quien se dijo en un primer momento que trabajaba como delivery, fue interceptado por delincuentes en moto tipo enduro verde flúo, quienes intentaron robarle.

“En las cámaras se visualizan tres detonaciones”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

Uno de los disparos impactó en el cuerpo del ayudante primero que presta servicios en el penal de Marcos Paz. La mujer que viajaba como acompañante resultó ilesa y los delincuentes escaparon del lugar.

Alberto Javier Ávalos había nacido en Barranqueras, provincia del Chaco, el 3 de marzo de 1979 y actualmente vivía en la zona de Cuartel V. Este sábado por la noche fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, herido de bala tras el ataque motochorro.

Ávalos, según las fuentes del caso, ingresó consciente al hospital, pero se descompensó y los médicos debieron practicarle maniobras de RCP; sin embargo, no pudieron salvarle la vida. Fuentes sanitarias dijeron que la víctima presentaba heridas en el tórax sin orificio de salida y que sufrió un shock hipovolémico, o sea, se desangró.

La Secretaría de Seguridad local, la Policía Bonaerense y la Justicia se encuentran avocados a la investigación para dar con el paradero de los asesinos, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Noticia en desarrollo