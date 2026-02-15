Lo balearon, lo prendieron fuego y dijo ser un policía, pero mintió: quién era el hombre asesinado en José C. Paz

Ajuste de cuentas en José C. Paz: José Martín Berguese

Corría 2021 y en varias cuentas de Facebook la cara de José Martín Berguese se repetía con una inscripción: alerta estafador. No era de lo único que lo denunciaban socialmente. También alegaban que se hacía pasar por un abogado, cuando no lo era. Esta semana, la Policía Bonaerense recibió una alerta por un auto que se incendiaba en José C. Paz. En su interior, había un hombre baleado. Lo rescataron y dijo ser un agente encubierto. Moriría horas después.

También horas después, los investigadores descubrirían que la víctima les había mentido y, en función de sus antecedentes en las redes sociales, comenzaron a buscar a sus homicidas en el marco de un ajuste de cuentas, según pudo saber Infobae.

Hay dos imputados y, en las últimas horas, se produjeron una serie de allanamientos en el expediente que lleva la UFI N°23 del departamento judicial de San Martín como homicidio. Por lo pronto, fueron identificados como D.G., de 41 años, y D.C., de 40.

Todo comenzó el pasado 11 de febrero, cuando a la Comisaría 3ª de José C. Paz llegó el llamado de que, en la intersección de las calles Cumaná y Tobago, había un hombre herido de bala que estaba dentro de un auto en llamas.

El fuego fue apagado por los vecinos y la víctima trasladada al hospital local, pero antes de que lo subieran a la ambulancia, les dijo a los policías que llegaron a la escena del hecho que era personal policial, según explicaron fuentes del caso a este medio.

La mujer tenía pedido de captura

Y siguieron: “Les avisó que era un sargento de la DDI Garín y que estaba en tareas investigativas encubiertas, que en el partido de Tigre subió a dos hombres a su auto con destino a José C. Paz y que cuando advirtieron que era policía, lo balearon, prendieron fuego el coche y escaparon”.

Mientras desde la SubDDI José C. Paz empezaban a indagar el caso en el que habían atacado a un miembro de su propia fuerza, desde el Hospital Mercante les avisaron que la víctima presentaba quemaduras de tercer grado y dos heridas de bala: una a la altura de clavícula derecha y otra en brazo derecho.

Fue en ese contexto que, cuando chequearon la identidad que les dio, José Martín Berguese (42), se dieron cuenta de que no había policía alguno en la fuerza con ese nombre. Les había mentido y las sospechas se incrementaron sobre el caso.

Mientras se sigue investigando y se busca a los implicados en el crimen de Berguese, los policías hallaron en 2021, una publicación clave de Facebook: “Se disfraza de policía, se hace pasar por abogado, miente con que es hijo de un juez y de una jueza; dice que trabaja para un juez y muchas mentiras más. ¡¡Gente ojo!! Siempre hay que chequear todo, por más que venga de un amigo de otro amigo". No era un dato menor.

Dos días después del ataque, Berguese falleció y las tareas investigativas, reorientadas para ese entonces en la línea del ajuste de cuentas, permitieron identificar a dos de los sospechosos. Las cámaras de seguridad fueron la clave.

Con los nombres y domicilios de los sospechosos, el Juzgado de Garantías en turno de San Martín dispuso nueve órdenes de allanamiento en el partido de José C. Paz.

El sospechoso detenido por tenencia de estupefacientes

Los procedimientos se hicieron en los barrios Saavedra Lamas y zonas aledañas, como Trinidad y Huachi, Santo Domingo, Capitán Martínez, Francisco Miranda y Alvarado. No encontraron a los buscados, pero sí se secuestraron teléfonos celulares y estupefacientes.

En una de las fincas allanadas hallaron a una mujer, C.B., sobre quien pesaba un pedido de captura activo por el delito de lesiones, con intervención de la UFI N°21 del Departamento Judicial San Martín, por lo que se procedió a su aprehensión, aunque luego fue liberada y notificada para ponerse a derecho.

Por los estupefacientes incautados, en un principio, fue aprehendido A.P., pero el fiscal dispuso su libertad y, en paralelo, se le inició otra causa por infracción a la Ley 23.737.