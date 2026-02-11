Crimen y Justicia

“Signos de dejadez y maltrato infantil”: detuvieron a los padres de la beba que murió en el hospital de La Plata

La víctima tiene un año y dos meses y a los sospechosos les endilgan el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. El fiscal Martín Almirón los indagará este jueves y se investiga si fue abusada

La fue atendida por el personal médico del Hospital Gutiérrez de La Plata, pero falleció pocos minutos después de ingresar

En el marco de la causa que investiga la muerte de una bebé de 14 meses en el Hospital Gutiérrez de La Plata, el fiscal a cargo del expediente ordenó la detención de los padres de la menor fallecida y este miércoles por la tarde ambos ya estaban presos. Mientras se esperan las pericias para determinar si la niña fue abusada como se sospecha, se decidió provisoriamente acusarlos de abandono de persona seguido de muerte. El tío de la chiquita fue notificado, pero no se tomó temperamento respecto de él, aún.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que la decisión de ordenar el arresto de Miguel Angel Allende (31) y Maria Jimena Vieras (27) del fiscal Martín Almirón, de la UFI N°8 de La Plata, se basó en que la niña “tenía signos de dejadez y de maltrato infantil”.

Este jueves, el fiscal indagará a los dos sospechosos: es que ya tendrá el informe de la autopsia en sus manos, pero aún no las pericias necesarias para saber si la víctima además fue abusada.

Lo del abuso es prematuro. No está confirmado ‘aún’. Se requieren pericias. Por ahora, son señales. Se va a investigar a fondo porque el hecho es gravísimo", explicó una fuente con acceso al expediente ante la consulta de este medio.

Y agregó: “De todas maneras, que se los acuse de abandono de persona seguido de muerte es provisorio y se detuvo a los padres porque eran los responsables de la niña”.

El caso se conoció este martes por la noche cuando la nena, identificada con las iniciales V.A.A., fue llevada al Hospital Gutiérrez de La Plata desde su casa de la zona de El Dique, en la localidad de Ensenada.

Según trascendió, la víctima presentaba un cuadro de convulsión y murió pocos minutos después de ingresar al hospital. Fue allí que los médicos indicaron que la pequeña tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas íntimas compatibles con abusos sexuales.

Por disposición del fiscal Almirón, de inmediato fueron imputados los padres de la niña. Horas más tarde pediría la detención. También fue acusado en el caso el tío de la menor, un joven de 27 cuyas iniciales son L.T.A., pero no “hay nada contra él por ahora”, destacaron las fuentes.

El caso fue reportado inicialmente en la Comisaría 3ª de Ensenada y cuenta con la intervención del Gabinete de investigadores de la DDI La Plata, además de la participación de la Policía Científica, que realiza peritajes complementarios.

En Santiago del Estero, por caso, una bebé de cuatro meses fue golpeada con un ladrillo durante una pelea familiar ocurrida en las Termas de Río Hondo y la Justicia abrió un expediente por maltrato que mantiene como principal acusada a una joven de 23 años, identificada como A.O.Y..

La imputada fue detenida en la madrugada del domingo en el Playón Kori Killa – Parque Güemes, durante la realización de la Fiesta de la Cerveza Artesanal. El personal policial identificó a la joven, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

La detenida fue imputada por lesiones graves y se le dictó la prisión preventiva, mientras la investigación continúa su curso. La decisión se tomó poco después de que se confirmara que la menor de edad sufrió una fractura de cráneo.

Aunque la niña fue dada de alta y permanece fuera de peligro bajo seguimiento profesional en el Hospital del Niño Jesús, el fiscal Rafael Zanni remarcó que el episodio fue de extrema gravedad al considerar que el desenlace pudo haber sido fatal.

