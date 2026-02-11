Horror en Ensenada: una bebé murió en un hospital y descubrieron que tenía signos de abuso

La fue atendida por el personal médico del Hospital Gutiérrez de La Plata, pero falleció pocos minutos después de ingresar

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires investiga la muerte de una bebé de un año y dos meses de edad en la localidad de Ensenada, a quien le descubrieron signos de abuso y maltrato. Por el hecho, fueron imputados los padres y el tío de la menor.

Fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, indicaron a Infobae que la autopsia a la bebé se realizará durante el día de hoy y así establecer las causas de la muerte.

En ese sentido, indicaron que se confirmaron los signos de abuso sexual en la víctima, por lo que se profundizará la investigación. “Por ahora, son señales. Se va a investigar a fondo porque el hecho es gravísimo, pero hay que ver por qué murió, y en caso de confirmarse el abuso, quién fue”, aclararon las fuentes consultadas por este medio.

El caso se conoció en la noche del martes cuando la nena, identificada con las iniciales V.A.A, fue llevada al Hospital Gutiérrez de La Plata desde su casa de la zona de El Dique, en Ensenada.

Según trascendió, la víctima presentaba un cuadro de convulsión y murió pocos minutos después de ingresar al hospital. Fue allí que los médicos indicaron que la pequeña tenía signos de maltrato y lesiones en sus zonas íntimas compatibles con abusos sexuales.

Por disposición del fiscal Almirón, fueron imputados los padres de la niña, identificados como M.A.A., de 31 años, y M.J.V. de 24. También fue acusado en el caso el tío de la menor, un joven de 27 cuyas iniciales son L.T.A.

El caso fue reportado inicialmente en la Comisaría Tercera de Ensenada y cuenta con la intervención del Gabinete de investigadores de la DDI La Plata, además de la participación de la Policía Científica, que realiza peritajes complementarios.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la supervisión del fiscal Almirón, quien aguarda el informe forense para incorporar nuevas pruebas al expediente.

Bebé golpeada en Santiago del Estero

En Santiago del Estero se tramita una causa similar: luego de que una bebé de cuatro meses fuera golpeada con un ladrillo durante una pelea familiar ocurrida en las Termas de Río Hondo, la Justicia avanzó abrió un expediente por maltrato que mantiene como principal acusada a una joven de 23 años, identificada como A. O. Y.

La imputada fue detenida en la madrugada del domingo 8 de febrero en el Playón Kori Killa – Parque Güemes, durante la realización de la Fiesta de la Cerveza Artesanal. El personal policial identificó a la joven, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Después de haber sido arrestada, la trasladaron al CIS Termas, luego a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, y posteriormente la alojaron en la Alcaidía Zona Sur, según confirmó el fiscal Zanni. Durante el procedimiento, la detenida declaró poseer instrucción terciaria y desempeñarse como docente de educación especial, según constó en el parte policial y en las actuaciones de la causa.

Al día siguiente, las autoridades resolvieron imputar a la señalada por lesiones graves y determinaron que cumpla con una prisión preventiva, mientras la investigación continúa su curso. La decisión se tomó poco después de que se confirmara que la menor de edad sufrió una fractura de cráneo.

Aunque la niña fue dada de alta y permanece fuera de peligro bajo seguimiento profesional en el Hospital del Niño Jesús, el fiscal Rafael Zanni remarcó que el episodio fue de extrema gravedad al considerar que el desenlace pudo haber sido fatal.

A raíz de esto, el Juzgado de Control y Garantías, encabezado por el juez Diego Vittar, estableció un plazo inicial de 15 días de detención para la acusada, conforme al pedido del Ministerio Público Fiscal. En ese lapso, el investigador explicó que se profundizará la recolección de pruebas, se analizarán los elementos presentados por la defensa y se tomarán declaraciones.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, el objetivo de la Justicia consistirá ahora en precisar cómo fue la secuencia de los hechos y determinar todas las responsabilidades en un contexto de violencia familiar y falta de resguardo hacia la menor. Para esto, el fiscal Zanni pidió la intervención de equipos técnicos para reconstruir lo sucedido.

Por otro lado, el investigador judicial anticipó que otro de los puntos a evaluar será la conducta de la acusada. Pues, según se reconstruyó, en medio del conflicto, había filmado la escena con su teléfono móvil en lugar de intervenir para proteger a la menor.

Frente a esto, la defensa de la acusada presentó como argumento una supuesta cirugía que le habrían realizado en una de sus manos, lo que, bajo su punto de vista, le habría impedido actuar. Para respaldar esa versión, aportaron fotografías, aunque todavía no existe documentación médica oficial ni precisiones sobre fechas de la intervención.

El brutal ataque ocurrió la noche del miércoles 5 de febrero, cerca de las 23:50 horas. De acuerdo con la denuncia presentada por Y. R. Á. (25), madre de la bebé A. J. A., la discusión familiar tuvo lugar en la zona de Avenida Belgrano y Mariano Moreno, en el Parque Pulgarcito.