Crimen y Justicia

Santa Fe: policías protestaron por mejoras salariales y hubo enfrentamientos internos

Agentes encapuchados se congregaron frente a la Jefatura de Policía. Efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. A las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa

Guardar
Una protesta de la Policía de Rosario derivó en un enfrentamiento entre internos (Video: 0343)

La madrugada de este martes, Rosario fue escenario de un episodio de fuerte tensión dentro de la Policía de Santa Fe, tras una protesta que derivó en enfrentamientos internos. Por el caso, cerca de las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa para aclarar la situación que se vive en la provincia.

El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

Mientras tanto, los que se encontraban dentro utilizaron la fuerza para intentar controlar la situación.

Policías de Rosario reclamaban por mejoras salariales (Video: 0343)

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

El reclamo original exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo. No obstante, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, la protesta se radicalizó. Las imágenes de policías enfrentando a otros policías generaron un rechazo masivo dentro de la fuerza y pusieron en evidencia la fractura de la cadena de mando.

Luego de los incidentes, efectivos en servicio optaron por cruzar sus vehículos en la vía pública, apagando los motores pero dejando las balizas y sirenas encendidas como símbolo de rebeldía.

Una protesta policial en Rosario
Una protesta policial en Rosario por mejoras salariales derivó en un enfrentamiento entre oficiales y terminaron acuartelados

Desde la provincia aclararon a Infobae que la tarea policial no se resintió y que, de hecho, no ocurrieron delitos durante la noche. Cerca de las 10 brindarán una conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Policía de Santa FeRosarioPolicíaProtestaSalariosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Desbarataron una banda que desvalijó la casa de un docente en La Plata cuando estaba de vacaciones

La víctima tomó conocimiento de lo que había sucedido una vez que regresó a su casa y encontró la puerta forzada

Desbarataron una banda que desvalijó

Capturaron a un hombre que abusó durante años de una menor y era intensamente buscado por Interpol

El hombre de 59 años obligó a la víctima a observar material pornográfico y a imitar los actos

Capturaron a un hombre que

Mató de un tiro en el pecho a un hombre tras una pelea en Mar del Plata y fue detenido tras varios allanamientos

Un hombre de 30 años fue arrestado tras una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de Mar del Plata, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido el 2 de febrero

Mató de un tiro en

Dictaron prisión preventiva para dos imputados por el crimen de un adolescente en Rosario

El cuerpo de Yair Thiago González fue hallado en la cancha de un club de fútbol. Lo amenazaron en varias ocasiones por negarse a vender droga

Dictaron prisión preventiva para dos

El caso contra “La Toretto” entra en una etapa decisiva de cara al jucio por homicidio

El juicio está cada vez más cerca. También deberá presentarse ante la Justicia Velázquez, la joven que manejaba el otro vehículo con el que Felicitas Alvite se disputaba una carrera ilegal, según la hipótesis de la Fiscalía

El caso contra “La Toretto”
DEPORTES
Un piloto de Fórmula 1

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

TELESHOW
La llamativa respuesta de Tini

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

INFOBAE AMÉRICA

Impulsan la construcción de una

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Estados Unidos y el nuevo orden: la lectura para Nuevo León

Crisis sin precedentes en Cuba: aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires