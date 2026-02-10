Santa Fe: policías protestaron por mejoras salariales y hubo enfrentamientos internos

Una protesta de la Policía de Rosario derivó en un enfrentamiento entre internos (Video: 0343)

La madrugada de este martes, Rosario fue escenario de un episodio de fuerte tensión dentro de la Policía de Santa Fe, tras una protesta que derivó en enfrentamientos internos. Por el caso, cerca de las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa para aclarar la situación que se vive en la provincia.

El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

Mientras tanto, los que se encontraban dentro utilizaron la fuerza para intentar controlar la situación.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

El reclamo original exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo. No obstante, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, la protesta se radicalizó. Las imágenes de policías enfrentando a otros policías generaron un rechazo masivo dentro de la fuerza y pusieron en evidencia la fractura de la cadena de mando.

Luego de los incidentes, efectivos en servicio optaron por cruzar sus vehículos en la vía pública, apagando los motores pero dejando las balizas y sirenas encendidas como símbolo de rebeldía.

Desde la provincia aclararon a Infobae que la tarea policial no se resintió y que, de hecho, no ocurrieron delitos durante la noche. Cerca de las 10 brindarán una conferencia de prensa.

