Dictaron prisión preventiva para dos imputados por el crimen de un adolescente en Rosario

Las instalaciones del Club Libertad, ubicado en calle Riobamba, entre Solís y Magallanes de Rosario donde fue encontrado el cuerpo del adolescente

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para M. N. G. y V. S. U., acusados de participar en el homicidio de Yair Thiago González, ocurrido el 2 de enero en la zona de Parque Oeste.

La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) atribuyera a ambos los delitos de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en calidad de coautores y en grado consumado. El caso quedó bajo investigación mientras los sospechosos permanecen detenidos.

El fiscal Ignacio Hueso relató en la audiencia que la madrugada del 2 de enero M. N. G. y V. S. U. habrían llevado engañado a Yair Thiago González al Club Libertad, ubicado en calle Riobamba, entre Solís y Magallanes. Una vez en el predio, le dispararon al menos dos veces, provocando su muerte. Tras el ataque, los agresores huyeron.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que realizó el fiscal en la audiencia y a la que pudo acceder el medio local Rosario3, M. N. G. regresó posteriormente a la escena luego de cambiarse de ropa, acompañado por otras cuatro personas que todavía no fueron identificadas.

La detención de los acusados se concretó el 3 de febrero por parte de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), durante una serie de allanamientos realizados en el oeste de Rosario. Los procedimientos se dieron en el marco de la intervención de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), a cargo de los fiscales Ignacio Hueso y Patricio Saldutti. En uno de los allanamientos, desarrollado en una vivienda de Pedro Lino Funes al 2300, se secuestraron ocho teléfonos celulares y prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario

El caso presenta conexiones con otras investigaciones judiciales en la ciudad. Durante otro operativo, en un domicilio de Cerrito al 5500, las fuerzas de seguridad detuvieron a A. F. U., señalado como presunto autor de balaceras vinculadas al expediente. En ese mismo procedimiento, se incautaron dos teléfonos celulares. La audiencia de este lunes incluyó la imputación de este tercer hombre por un ataque a balazos ocurrido el 11 de enero contra una vivienda en Teniente Agneta al 2700.

La investigación sobre el homicidio de González arroja información sobre el contexto en el que se produjo el crimen. Según datos policiales y judiciales, la víctima, de 16 años, tenía antecedentes en las páginas policiales y suponía vínculos con el clan Tripi, una banda señalada como proveedora de drogas al menudeo en el complejo Fonavi Parque Oeste.

El cuerpo del adolescente fue hallado en la misma zona donde operaría ese grupo. Las fuentes consultadas explicaron que González había sido arrestado por abuso de arma de fuego y resultó baleado en dos ocasiones tras negarse a vender drogas para la banda denominada Los Menores durante 2024.

El procedimiento judicial continúa enfocado en esclarecer la mecánica del crimen y establecer el grado de responsabilidad de los detenidos, así como la posible implicancia de otras personas que habrían participado del hecho o colaborado posteriormente. La Justicia de Rosario mantiene bajo reserva la información sobre los cuatro individuos que acompañaron a M. N. G. en su regreso al lugar del crimen.