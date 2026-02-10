Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para dos imputados por el crimen de un adolescente en Rosario

El cuerpo de Yair Thiago González fue hallado en la cancha de un club de fútbol. Lo amenazaron en varias ocasiones por negarse a vender droga

Guardar
Las instalaciones del Club Libertad,
Las instalaciones del Club Libertad, ubicado en calle Riobamba, entre Solís y Magallanes de Rosario donde fue encontrado el cuerpo del adolescente

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para M. N. G. y V. S. U., acusados de participar en el homicidio de Yair Thiago González, ocurrido el 2 de enero en la zona de Parque Oeste.

La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) atribuyera a ambos los delitos de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en calidad de coautores y en grado consumado. El caso quedó bajo investigación mientras los sospechosos permanecen detenidos.

El fiscal Ignacio Hueso relató en la audiencia que la madrugada del 2 de enero M. N. G. y V. S. U. habrían llevado engañado a Yair Thiago González al Club Libertad, ubicado en calle Riobamba, entre Solís y Magallanes. Una vez en el predio, le dispararon al menos dos veces, provocando su muerte. Tras el ataque, los agresores huyeron.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que realizó el fiscal en la audiencia y a la que pudo acceder el medio local Rosario3, M. N. G. regresó posteriormente a la escena luego de cambiarse de ropa, acompañado por otras cuatro personas que todavía no fueron identificadas.

La detención de los acusados se concretó el 3 de febrero por parte de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), durante una serie de allanamientos realizados en el oeste de Rosario. Los procedimientos se dieron en el marco de la intervención de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), a cargo de los fiscales Ignacio Hueso y Patricio Saldutti. En uno de los allanamientos, desarrollado en una vivienda de Pedro Lino Funes al 2300, se secuestraron ocho teléfonos celulares y prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

La audiencia se realizó en
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario

El caso presenta conexiones con otras investigaciones judiciales en la ciudad. Durante otro operativo, en un domicilio de Cerrito al 5500, las fuerzas de seguridad detuvieron a A. F. U., señalado como presunto autor de balaceras vinculadas al expediente. En ese mismo procedimiento, se incautaron dos teléfonos celulares. La audiencia de este lunes incluyó la imputación de este tercer hombre por un ataque a balazos ocurrido el 11 de enero contra una vivienda en Teniente Agneta al 2700.

La investigación sobre el homicidio de González arroja información sobre el contexto en el que se produjo el crimen. Según datos policiales y judiciales, la víctima, de 16 años, tenía antecedentes en las páginas policiales y suponía vínculos con el clan Tripi, una banda señalada como proveedora de drogas al menudeo en el complejo Fonavi Parque Oeste.

El cuerpo del adolescente fue hallado en la misma zona donde operaría ese grupo. Las fuentes consultadas explicaron que González había sido arrestado por abuso de arma de fuego y resultó baleado en dos ocasiones tras negarse a vender drogas para la banda denominada Los Menores durante 2024.

El procedimiento judicial continúa enfocado en esclarecer la mecánica del crimen y establecer el grado de responsabilidad de los detenidos, así como la posible implicancia de otras personas que habrían participado del hecho o colaborado posteriormente. La Justicia de Rosario mantiene bajo reserva la información sobre los cuatro individuos que acompañaron a M. N. G. en su regreso al lugar del crimen.

Temas Relacionados

prisión preventivacrimenadolescenteimputadosRosario

Últimas Noticias

El caso contra “La Toretto” entra en una etapa decisiva de cara al jucio por homicidio

El juicio está cada vez más cerca. También deberá presentarse ante la Justicia Velázquez, la joven que manejaba el otro vehículo con el que Felicitas Alvite se disputaba una carrera ilegal, según la hipótesis de la Fiscalía

El caso contra “La Toretto”

Cayó otro de los prófugos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo en Quilmes

El homicidio ocurrió en julio de 2025. Un mes después del hecho, la Policía detuvo a tres integrantes de la banda

Cayó otro de los prófugos

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conocerán hoy las penas contra el clan Sena

La jueza Dolly Fernández convocó a la audiencia para las 9 de la mañana. Será de manera virtual y leerá la sentencia contra Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo a meses de cumplirse los tres años de la última vez que se vio a la joven con vida

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se

“No la tengo, no sé dónde está”: la ausencia perpetua de Andrea López, el primer femicidio condenado sin cuerpo

Se cumplen 22 años del caso que se resolvió porque el hijo de la víctima pudo contar a la Justicia de La Pampa cómo su padre mató a su mamá

“No la tengo, no sé

Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda

Hay dos detenidos luego de un enfrentamiento armado con uniformados que llegaron de apoyo

Robaron una camioneta y embistieron
DEPORTES
Copa Davis: diez ausencias, una

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

Martín Palermo reveló cuándo empezó su distanciamiento con Riquelme en Boca: “Cambió la relación”

El argentino Mattia Colnaghi, quien firmó con Red Bull, sale a pista en la Fórmula 3: “El objetivo es el título”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional denunció una “escalada

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Jaime Bayly reconstruye los tres días que sacudieron a Venezuela en 2002: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión”

El padrastro la violó desde los 9 años y sobrevivió. La pregunta es: ¿cómo?

IA y biología: ¿un mundo de criaturas a la carta?