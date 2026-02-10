Capturaron a un hombre que abusó durante años de una menor y era intensamente buscado por Interpol

La investigación de la DDI de San Isidro permitió identificar a un prófugo buscado por delitos de abuso sexual agravado

Las autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvieron a un hombre de 59 años tras constatar que pesaba sobre él un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol por el delito de corrupción de menores agravada con abuso sexual gravemente ultrajante.

La detención del sospechoso, identificado como J. M. A., se concretó en la vía pública, luego de tareas de inteligencia que permitieron establecer que se ocultaba en una vivienda ubicada en calle Garibaldi al 5700, en la localidad de Virreyes, en el partido de San Fernando.

La investigación comenzó en marzo de 2023 a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que entre los 8 y 13 años fue sometida a abusos sexuales reiterados por parte de J. M. A.

Según la información a la que pudo acceder Infobae, la menor fue obligada a observar material pornográfico y a imitar los actos con el ahora detenido. Estos hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2018.

El acusado permanecía oculto en una vivienda de la calle Garibaldi al 5700, en la localidad de Virreyes

Prisión perpetua para los femicidas de Zoe Pérez en San Luis

El caso de Zoe Pérez, la adolescente de 17 años que fue asesinada en febrero de 2024 en La Toma, volvió a cobrar fuerza con la sentencia dictada este viernes que condenó a prisión perpetua a Ricardo Adrián Rodríguez y Leandro Joel Oses. El tribunal que dictó la sentencia se pronunció de forma unánime sobre los hechos al considerarlos femicidio, agravado por abuso sexual seguido de muerte. Este fallo responde a la solicitud de la fiscalía y la querella, quienes reclamaron que se aplicara una perspectiva de género y la figura de homicidio doblemente calificado. Según el fiscal de Juicio N.° 2, Fernando Rodríguez, “la mataron para ocultar el abuso”, posición que fue respaldada durante la audiencia.

Zoe Pérez, la víctima del femicidio en La Toma

La audiencia final se realizó en la ciudad de San Luis. Allí, los jueces María Eugenia Zavala Chacur, Adriana Lucero Alfonso y Fernando Julio De Viana leyeron la sentencia. El Ministerio Público Fiscal informó que ambos condenados permanecerán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, donde se encuentran desde principios de 2024. Los fundamentos completos de la resolución estarán disponibles en los próximos días, de acuerdo al anuncio realizado por el Poder Judicial de la provincia.

El tribunal tomó en cuenta, como atenuante, que ni Rodríguez ni Oses tenían antecedentes condenatorios. Sin embargo, para ambos se consideraron agravantes, especialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como el aprovechamiento del vínculo de amistad con la víctima y la conducta posterior al crimen. El tribunal calificó como especialmente graves los “signos de violencia” y las “circunstancias de ocultamiento” en las horas posteriores al asesinato.

Los dos condenados

La noche anterior al crimen, el 19 de febrero, Zoe concurrió al Club Pringles de La Toma en compañía de ambos ahora condenados y una amiga. Después de compartir bebidas y ver un partido de vóley, los cuatro se trasladaron a una plaza, pero finalmente Zoe se dirigió junto a Rodríguez y Oses a la vivienda de Rodríguez en la calle Inti Huasi, barrio Barrancas de La Toma. Allí se quedaron tomando bebidas alcohólicas y jugando videojuegos. Según el material recolectado durante la investigación, se sacaron fotos y grabaron videos con el celular de Oses. En una de las grabaciones, Rodríguez dirigió una advertencia a la víctima: “A mí no me incentives el demonio porque está todo mal. Es un consejo, no me provoques porque el demonio sale”.

La reconstrucción de la fiscalía indica que los tres permanecieron en la cama de Rodríguez hasta antes de las 4.30 de la madrugada. Entre las 5 y las 7, Zoe fue atacada en el interior de la casa. De acuerdo con la fiscal Antonella Romagnoli, los imputados “sometieron sexualmente a la adolescente”. Tras intentar escapar, Zoe fue alcanzada. Según la instrucción judicial, Oses la sujetó del cuello con un cordón mientras Rodríguez la inmovilizaba, provocándole la muerte por asfixia entre la heladera y la mesa del comedor.

Luego del ataque, ninguno de los dos acusados acudió a trabajar. Oses salió del domicilio a las 8.50 con una mochila y Rodríguez trasladó el cuerpo de la joven a la cama. Hacia las 10, cuando el hermano de Zoe llegó en su búsqueda, ambos le aseguraron que ya se había ido. Una amiga recibió la misma respuesta. Entretanto, Rodríguez envió un mensaje al profesor de kick boxing de la adolescente, pidiéndole que se acercara urgentemente a la casa. El instructor fue quien finalmente encontró a Zoe sin vida y, al consultar lo ocurrido, no obtuvo explicación.

El caso conmocionó a San Luis

El informe de la médica forense fue determinante: la víctima presentaba claros signos de asfixia en órganos internos, lesiones genitales compatibles con una agresión sexual y heridas de defensa en brazos y piernas. Los peritajes constataron además lesiones y escoriaciones en ambos acusados, otro de los elementos que pesó en la acusación.

En su defensa, Oses y Rodríguez ofrecieron versiones contradictorias. Oses afirmó que, alrededor de las 7 de la mañana, él y Zoe salieron juntos, pero que la joven habría decidido regresar sola a la casa de Rodríguez, negando haber estado presente en el momento del crimen. Añadió que más tarde Rodríguez le envió mensajes asegurando que había encontrado a Zoe “toda tajeada”. Rodríguez, por su parte, sostuvo que después de que Zoe y Oses se retiraron, él se fue a dormir y que luego, al ir a buscarla el hermano y una amiga, dijo que ya no estaba. Declaró: “De la desesperación le tiré aire, le hablaba, y la levanté y la llevé a la cama. Llamé al profesor de kick boxing para que me ayudara y llamara a la policía”.

Durante los alegatos, además del fiscal Rodríguez, intervino el representante querellante Esteban Bustos, quien pidió exhibir una foto de Zoe con la remera de su promoción escolar y destacó el dolor de la familia: “Nos falta Zoe, pero siento que ella guió el camino para llegar hasta aquí. Fue golpeada salvajemente y torturada por personas a quien ella consideraba sus amigos”. El caso, que movilizó a la sociedad puntana, culminó con la condena de prisión perpetua para ambos acusados.