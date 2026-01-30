Judiciales

La Justicia realizó un operativo en San Fernando para buscar registros de vuelos a la mansión de Pilar vinculada a la AFA

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en el hangar de Flyzar por orden del juez González Charvay. Busca reconstruir quiénes viajaban en los helicópteros a la quinta de Villa Rosa

Guardar
Aeropuerto de San Fernando
Aeropuerto de San Fernando

La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó esta mañana un nuevo capítulo. Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en el aeropuerto de San Fernando para realizar un procedimiento en el hangar de la empresa Flyzar.

El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien tiene a su cargo la causa que investiga el patrimonio y los movimientos de los dirigentes del fútbol argentino.

El procedimiento comenzó con demoras, ya que el personal administrativo de la empresa recién arribó a las 9. Al ingresar a las oficinas de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los agentes fueron recibidos por su dueño, Felipe Carmona Natta, quien planteó una limitación logística: manifestó que, “en caso de contar con la documentación solicitada, necesitaría de un plazo de entrega hasta el día lunes”.

Ante esta situación, el operativo entró en un impasse de consulta con el Juzgado. Finalmente, González Charvay ordenó a la PSA que volviera a presentarse el próximo lunes para retirar la documentación requerida. Las actuaciones en el lugar concluyeron pasadas las 11.

El requerimiento judicial apunta al corazón de la logística aérea: el magistrado busca obtener información detallada sobre los seguros de los helicópteros, las órdenes de vuelo y la nómina completa de los pilotos. El objetivo es reconstruir quiénes eran los pasajeros frecuentes de esas aeronaves y qué tipo de carga se transportaba hacia la quinta de Villa Rosa.

“Vuelos de entrenamiento”

Este procedimiento se enmarca en una línea de investigación que ya había iniciado el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín le quitara el expediente y lo girara al Juzgado Federal de Campana.

Aguinsky llegó a tomarle declaración a dos pilotos de los helicópteros que operaban en la zona. En sus testimonios, uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta asegurando que realizaba “vuelos de entrenamiento”.

Sin embargo, las declaraciones dejaron más dudas que certezas. Ante la consulta sobre la posible carga transportada, ambos pilotos negaron haber trasladado bultos o paquetes. Un dato inquietante que manejan los investigadores es que, entre los dos, suman más de 60 viajes a la propiedad de Villa Rosa.

El interrogatorio también buscó confirmar si la cúpula de la AFA utilizaba estas aeronaves. El juez les exhibió fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Pablo Toviggino, pero ambos pilotos respondieron que no podrían identificarlos como pasajeros.

Esta versión generó escepticismo en los tribunales, máxime ante la ausencia de listas de pasajeros o registros formales de carga que permitan corroborar sus dichos de manera inmediata. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente así”, explicó un funcionario con acceso al expediente.

Pericias sobre el lavado de dinero

El operativo en San Fernando no es una medida aislada. Forma parte de una batería de órdenes dictadas por González Charvay el pasado miércoles, que incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos y privados, así como tres pericias específicas.

El foco está puesto en esclarecer la titularidad real del inmueble y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, adquirieron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, una cifra que contrasta brutalmente con la tasación oficial de 17 millones de dólares.

La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían actuar como prestanombres de Toviggino o de terceros, dado que su perfil patrimonial no coincide con la magnitud de la inversión. Las nuevas medidas buscan cerrar el cerco sobre los movimientos societarios y fiscales para determinar si existió una maniobra de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero.

Temas Relacionados

AFAMansión de PilarSan FernandoAdrián González CharvayÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un juez ordenó indemnizar a una mujer que se cayó al cruzar la calle, pero la Cámara Civil dio vuelta el fallo

El tribunal de apelaciones revocó la sentencia al considerar que no se logró probar el hecho denunciado. En el caso, la demandante afirmó haberse lastimado luego de tropezar en un bache generado por obras de una empresa de servicios públicos

Un juez ordenó indemnizar a

Volvían de la costa y estuvieron más de 10 horas esperando al auxilio mecánico: la Justicia ordenó indemnizarlos

La sentencia responsabiliza a la aseguradora y a la empresa de asistencia, tras comprobarse que la prestación del servicio de grúa incumplió con los plazos razonables previstos por la Ley de Defensa del Consumidor

Volvían de la costa y

Un juez ordenó indemnizar a una mujer que se cayó al cruzar la calle, pero la Cámara Civil dio vuelta el fallo

El tribunal de apelaciones revocó la sentencia al considerar que no se logró probar el hecho denunciado. En el caso, la demandante afirmó haberse lastimado luego de tropezar en un bache generado por obras de una empresa de servicios públicos

Un juez ordenó indemnizar a

Un abogado de Río Negro usó inteligencia artificial para presentar una demanda: le inventó citas y la Justicia desestimó el caso

La Cámara de Apelaciones de Roca confirmó el rechazo de una acción civil por relatos contradictorios y el uso de fallos falsos creados por “alucinaciones” de la IA

Un abogado de Río Negro

Denuncian al Municipio de Tandil de frenar un desarrollo inmobiliario con maniobras administrativas ilegales

Los desarrolladores que impulsan un emprendimiento inmobiliario en una zona de alto valor sostuvieron que el Ejecutivo local bloquea de manera arbitraria el expediente. También dieron cuenta de la presunta actuación irregular de un juez hoy suspendido

Denuncian al Municipio de Tandil
DEPORTES
Novak Djokovic derrotó a Jannik

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

TELESHOW
Andrea Rincón criticó al pastor

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

INFOBAE AMÉRICA

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán