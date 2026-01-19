Violento robo a mano armada en un local de ropa en San Fernando: hay tres detenidos y un prófugo

Los detenidos tienen 28, 26 y 20 años. Hay un cuarto sospechoso que está prófugo

Un violento asalto a mano armada en un local de indumentaria deportiva de Virreyes Oeste, localidad del partido de San Fernando en la provincia de Buenos Aires, terminó con tres hombres detenidos, tras una serie de allanamientos realizados por la policía. La investigación mantiene a un sospechoso prófugo.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el hecho ocurrió el último sábado en un comercio ubicado en Avellaneda 5500, entre Málaga y Guatemala. Cuatro individuos armados irrumpieron en el lugar y, bajo amenazas, lograron llevarse mercadería, dinero de la caja y efectos personales de las empleadas antes de escapar.

La investigación quedó a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) jurisdiccional y del personal de GTO del ámbito, bajo la coordinación de la Comisaría San Fernando 4ª y la intervención de la UFI Área Criminal San Fernando.

Los agentes analizaron material fílmico de cámaras públicas y privadas, hablaron con testigos y llevaron adelante tareas de campo para seguir los rastros de los sospechosos.

Parte de la mercadería sustraída durante el asalto fue recuperada en los allanamientos realizados en Virreyes Oeste

Como resultado de esta labor, los investigadores lograron identificar a los cuatro presuntos autores, todos con domicilio en la localidad de Virreyes. Se solicitaron y obtuvieron las órdenes judiciales para ejecutar los allanamientos.

El operativo, que se realizó este mismo lunes, permitió la aprehensión de tres hombres de 26, 28 y 20 años, acusados como los autores materiales del robo.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró un teléfono celular robado en el asalto, así como parte de la indumentaria deportiva sustraída al comercio.

Además, se incautaron prendas utilizadas por los imputados al momento del hecho, consideradas de interés probatorio para la causa. La investigación se centró en el cruce de imágenes y la recolección de testimonios que permitieron cerrar el cerco sobre los sospechosos.

El operativo policial en San Fernando finalizó con la detención de tres sospechosos por el robo a un local de ropa

El cuarto implicado, cuya identidad no ha trascendido, no fue encontrado durante los allanamientos y permanece prófugo. Las autoridades mantienen activas las tareas investigativas para dar con su paradero y concretar su detención.

La causa, es investigada como robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, continúa en etapa de instrucción bajo la órbita de la UFI Área Criminal San Fernando. Desde la dependencia policial confirmaron que el despliegue continuará hasta dar por cerrada la investigación y lograr la captura del último sospechoso.

Detuvieron a un empleado de una fábrica textil por robar 700 pantalones junto a dos cómplices

La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado ladrón y sus dos cómplices por el robo de 700 pantalones de una fábrica

La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado de una fábrica textil del barrio de Parque Avellaneda y a dos cómplices por robar 700 pantalones, valuados en más de 10 millones de pesos.

El hecho ocurrió durante el feriado del 1 de enero, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 9-C observaron a tres hombres trasladando bultos en bolsas negras desde el interior de una fábrica ubicada en la calle White al 2000.

La escasa circulación de personas en la zona generó sospechas entre los oficiales, quienes solicitaron apoyo para identificar a los sujetos.

En ese momento, una vecina alertó a la propietaria de la fábrica, quien se presentó en el lugar y confirmó que se trataba de un robo. La empresaria identificó a uno de los implicados como empleado de su establecimiento y señaló que, junto a sus dos cómplices, había trasladado la mercadería sustraída hasta un local situado a unos cien metros.

Según informaron fuentes policiales, los bienes recuperados corresponden a 700 pantalones de distintos talles y modelos, cuyo valor total ronda los 10 millones de pesos. Los detenidos son un hombre de nacionalidad boliviana, de 20 años, y dos argentinos de 27 y 22 años, todos residentes en la localidad de Villa Celina.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de la jueza Yamile Brenan.