Crimen y Justicia

Asaltaron un comercio y robaron un auto en La Plata y los atraparon tras una persecución: los videos

La Policía Bonaerense capturó a uno de los sospechosos herido y al otro, arriba de un techo. De 20 años ambos, uno ya había estado preso por robo y violencia de género en el penal de Olmos

Robo, persecución y tiroteo en La Plata: así se llevaban el auto

Dos delincuentes de 20 años, uno con antecedentes penales, fueron detenidos este martes tras una persecución y un enfrentamiento armado en la ciudad de La Plata luego de que asaltaran un comercio y robaran un auto para intentar escapar. La sustracción del coche y parte de cómo fue el seguimiento de la Policía Bonaerense quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Todo comenzó cuando se recibió este martes la alerta de 911 que indicaba que, en las calles 21 y avenida 51 de La Plata, dos ladrones armados habían ingresado a un comercio y se llevaron la caja registradora, literalmente.

Al salir del local, los delincuentes abordaron al propietario de un vehículo S-Mart de color blanco y se lo robaron para escapar del asalto al comercio. Una de las cámaras de seguridad registró cómo la víctima se colgó de la puerta del coche para impedir el ataque, pero sin suerte.

Las alertas del 911 fueron respondidas tanto por agentes de la División Motorizada como del Comando de Patrulla de La Plata, quienes, según las fuentes del caso, vieron al auto robado circular por el cruce de calles 154 y 72, en la localidad de Los Hornos, en jurisdicción de la Comisaría 3ª.

Robo y tiroteo en La Plata: así fue la persecución

Fue en ese momento que se inició una persecución y un tiroteo; y en el cruce de la calle 80 y 146, del barrio Renbap, los ladrones abandonaron el S-Mart blanco y continuaron la huida a pie.

Uno de los sospechosos fue alcanzado enseguida por los policías: había quedado herido de bala en la pierna izquierda tras el enfrentamiento armado con los oficiales. Su cómplice, en cambio, continuó con la fuga, pero los oficiales lo atraparon arriba del techo de una propiedad a los pocos metros.

El auto robado y la
El auto robado y la caja registradora

Según las fuentes del caso, los dos detenidos tienen 20 años y uno de ellos, identificado como T.J.G.; había sido arrestado el 1 de mayo de 2021 por una causa de robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de arma comita en contexto de violencia de género, en una causa que intervino el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Plata: recuperó la libertad el 1 de mayo del año pasado tras haber estado preso en la Unidad 1 del penal de Olmos, ampliaron las fuentes del caso.

En La Matanza, los atraparon in fraganti

Dos delincuentes que habían ingresado a robar en un edificio ubicado en la localidad de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza, fueron detenidos en las últimas horas gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operación y Monitoreo (COM) municipal, las cuales fueron determinantes para reconstruir el recorrido que realizaron los sospechosos luego del ilícito y su posterior identificación.

La Matanza: entraron a robar a un edificio y los detuvieron in fraganti

El hecho ocurrió en un edificio situado en Necochea al 200, entre Rosales y Alsina, a casi tres cuadras de la transitada avenida Rivadavia.

Según muestra la cámara de vigilancia instalada en el palier del edificio, los asaltantes accedieron a la torre luego de que la propia víctima -tal como se ve en el video que encabeza esta nota- les abriera la puerta de entrada.

En ese contexto, una vecina se comunicó con el 911 y denunció un posible robo en un departamento contiguo al de ella: había escuchado ruidos extraños.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policiales de la zona, que desplegaron un operativo que permitió atrapar a los delincuentes que habían robado dinero y otros elementos de valor de uno de los departamentos.

