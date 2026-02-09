Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia del hombre que fue asesinado en Batán cuando intercedió en una pelea a la salida de un boliche

Lucas Nahuel Larroque (30) fue víctima de un brutal ataque cuando intentó defender a la hija de su pareja. El sospechoso, de 18 años, está detenido y fue imputado por homicidio agravado por alevosía

El fiscal Leandro Arévalo recibió el informe preliminar de autopsia de Lucas Nahuel Larroque (30), el hombre que murió este domingo cuando intercedió en una pelea para defender a la hija de su pareja, a la salida de un boliche en Batán, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a los médicos forenses de la morgue judicial de Mar del Plata, Larroque falleció como consecuencia de un paro cardíaco, provocado por la fractura de craneo que derivó en una hemorragia intercraneal. Larroque fue atacado a golpes de puño y patadas, cayó al piso y dio su cabeza contra el pavimiento. El agresor, además, regresó y le volvió a dar una patada en la cabeza.

El agresor, un joven de 18 años, identificado como L.V., fue detenido por el violento ataque. En su contra no solo hay testigos del hecho, sino también una serie de videos que muestras la brutal paliza a la que sometió a la víctima.

El hecho ocurrió temprano por la mañana, en las afueras de un boliche ubicado en la zona de la Colectora y la calle 132, en la localidad de Batán, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación, se desató una discusión entre chicas.

“La pelea fue entre allegadas a la familia del agresor y a la de la víctima. Por cuestiones de chicos se terminaron peleando y pasó de una agresión verbal a las manos”, detallaron cómo se inició todo las fuentes del caso consultadas por este medio.

En ese contexto, un tercer hombre se metió en la gresca y comenzó a agredir a una de las partes. “La víctima entonces intercede a los fines de que no le peguen más a quien sería la hija de su pareja y a una amiguita de ella”, comentaron.

Mientras Larroque intentaba separar y mediar para que la pelea no pasara a mayores, el hombre recibió un brutal golpe en su cabeza de parte de L.V., el principal sospechoso que hasta este lunes a la mañana continuaba detenido por disposición del fiscal Arévalo, de la

De un golpe lo tumbó al piso, donde le logra pegar una patada y, momentos más tarde vuelve, y le vuelve a propinar una segunda patada, provocándole con esto las heridas que después derivaron en el fallecimiento”, sintetizaron lo sucedido.

Las imágenes de video, captadas con teléfonos celulares de los testigos presentes en el lugar, dan cuenta de cómo quedó Larroque tras el ataque: visibilemente inconsciente, quedó tendido en el suelo boca arriba, inmóvil, presentaba una grave lesión en la cabeza.

En medio de la desesperación, los policías lograron arrestar a L.V. y también a una mujer de 24 años que quiso impedir el accionar de las autoridades.

Larroque fue derivado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde ingresó con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria, con pronóstico reservado.

Sin embargo, la víctima no logró sobrevivir a la lesión cerebral profunda y falleció cerca de este mediodía.

La imputación contra el detenido es homicidio agravado por alevosía, es decir que el fiscal considera que, aprovechando la indefención de la víctima, actuó a traición y sobre seguro, una fgura que prevee prisión perpetua. Será indagado en las próximas horas.

