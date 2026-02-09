Crimen y Justicia

“Todos filmaban cómo Lucas se estaba muriendo”: el duro relato de la viuda del hombre asesinado a la salida de un boliche en Batán

Rocío Carrizo presenció el momento en que su marido recibió la brutal golpiza. “Todos filmaban cómo Lucas se estaba muriendo, era lo único que estaban haciendo”, lamentó

Pelea fatal a la salida de un boliche en Batán: el desgarrador relato de la pareja de la víctima

Rocío, la pareja de la víctima, brindó este lunes detalles estremecedores del brutal ataque que recibió su marido, Lucas Nahuel Larroque (30), cuando intercedió para auxiliar a su hijastra en medio de una violenta disputa a la salida de un boliche en Batán. “Todos filmaban cómo Lucas se estaba muriendo, nada más, era lo único que estaban haciendo”, lamentó la mujer en declaraciones radiales.

Durante la madrugada de este domingo, Rocío contó que se encontraba junto a Lucas y su hija en las inmediaciones de un local bailable ubicado sobre la colectora y la calle 132, a pocos kilómetros de la ciudad marplatense. Y al percatarse de que se estaba desarrollando una pelea pelea en la vereda, ella pensó que su hija estaba involucrada. “Fuimos a ver la gresca y mi hija se había metido a sacar a una de sus amigas. Porque en ese momento le estaban pegando una chica de 18 años”, detalló Rocío esta mañana, durante una entrevista para radio Rivadavia.

La escena, según su testimonio, escaló rápidamente. Al intentar sacar a su hija del tumulto, Rocío recibió un golpe del padre de una de las jóvenes implicadas. Lucas, que estaba detrás de ella, quiso intervenir para protegerla.

Fue entonces que el agresor,identificado como L.V., de 18 años, le propinó una trompada que lo derribó. “Cuando él se acerca para sacarme a mí de ahí, viene esta porquería y le mete una trompada y me lo tira al piso. Cuando lo miro, él ya estaba en el suelo y cuando quiero ir a agarrarlo, este muchacho sale corriendo, pero antes le dio una patada. Ahí es donde yo lo salgo a correr a él”, recordó.

Sin embargo, el agresor, lejos de huir, volvió sobre sus pasos y le dio una segunda patada en la cabeza a Lucas, inconsciente en el suelo. “Fue una crueldad de patearle la cabeza la segunda vez y ya estaba inconsciente”, expresó entre lágrimas.

La víctima falleció este mediodía en el Hospital de Mar del Plata. Hay dos detenidos

La ambulancia, denunció, tardó en llegar y quienes estaban presentes no ayudaron. “Nadie hizo nada, todos filmaban como Lucas se estaba muriendo, nada más, era lo único que estaban haciendo”, lamentó.

La impotencia de Rocío aumentó al advertir la pasividad policial. Aseguró que había un patrullero en la esquina y que los agentes no intervinieron en ningún momento, ni siquiera cuando el agresor golpeó a Lucas por segunda vez. “Había un patrullero. Había un patrullero. Había un patrullero”, repitió ante la consulta del periodista. Las imágenes registradas por teléfonos celulares confirmaron su versión: el móvil policial estaba a escasos metros del lugar y los uniformados no actuaron.

Tampoco el personal de seguridad del boliche brindó auxilio. Rocío relató que los guardias impidieron que sus amigos se acercaran a ayudar, convencidos de que ellos mismos eran parte de la pelea. “Yo pedí ayuda y nadie hizo nada, nadie hizo nada”, insistió.

Lucas agonizó en el pavimento mientras la mujerintentaba socorrerlo. “Cuando yo lo tenía a Lucas todo ensangrentado encima mío, ahí me pedían que yo me calme y que lo suelte. Qué lo iba a soltar, si salían litros y litros de sangre de la cabeza de Lucas”, recordó.

El entorno del agresor, según la mujer, intentó encubrir el ataque. Aseguró que la madre del joven le indicó que se cambiara la remera apenas cometió el homicidio. “Hay un video donde ella le está gritando a uno de los muchachos que se vaya a cambiar la remera”, explicó. Rocío también señaló que el acusado ya había protagonizado episodios violentos en el barrio, aunque nunca con este desenlace fatal.

En medio del dolor, la viuda de Lucas reclamó justicia y pidió que el agresor vaya a prisión. “Espero que no salga más, porque yo ahora tengo a mi marido y al papá de mi hijo en un cajón. No era necesario hacer semejante crueldad de patearle la cabeza la segunda vez y ya estaba inconsciente”, suplicó.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI N° 7 de General Pueyrredon. L.V., el principal sospechoso, se encuentra detenido en una comisaría de Mar del Plata. También fue arrestada una mujer de 24 años, presuntamente implicada en la agresión inicial.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que Lucas Larroque falleció por fractura de cráneo y hemorragia intercraneal, lesiones que le provocaron un paro cardíaco.

“Que investiguen a esta gente. Que no lo dejen salir más y que se fijen todo lo que es el boliche, porque esto no es la primera vez que pasa”, reclamó Rocío, visiblemente devastada.

Lucas Larroque vivía en Batán desde hacía ocho años. Tenía un hijo de 6 y, según sus allegados, “era un pibe bueno, laburador, vivía para su familia”.

