Crimen y Justicia

Golpearon a un hombre en La Plata para robarle, la víctima los persiguió y chocó con otro auto

Los delincuentes ingresaron a la casa en horas de la madrugada. Sorprendieron al hombre cuando se dirigía al baño, lo redujeron y amordazaron en su propio domirmitorio

Guardar
Vista de la Calle 139
Vista de la Calle 139 en La Plata, donde se reportó un robo a una casa, mostrando el entorno tranquilo del barrio (Google Maps)

El barrio de Gorina, en la ciudad de La Plata, experimentó horas de tensión tras registrarse un asalto violento en el que dos delincuentes sorprendieron a un hombre de 55 años dentro de su vivienda. La víctima los persiguió y terminó chocando con un auto.

El ataque se produjo en horas de la madrugada, cuando la víctima, quien se encontraba sola en su vivienda ubicada en la calle 139 entre 485 y 486, se despertó para ir al baño y, en ese momento, fue abordado por dos desconocidos que habían ingresado a su domiclio.

Los asaltantes lo redujeron de inmediato, lo golpearon e inmovilizaron con el objetivo de robarle dinero, armas y otros objetos de valor. El episodio generó preocupación en la zona, que viene registrando reiterados episodios de inseguridad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, tras los golpes y las amenazas, los ladrones lo llevaron hasta su dormitorio, donde fue atado de pies y manos y amordazado.

Mientras uno de los asaltantes se encargó de controlar a la víctima, el otro revisó minuciosamente cada ambiente de la vivienda. Según la denuncia, los golpes no cesaron y los agresores exigieron la entrega de dinero en efectivo y dólares. El hombre fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente para forzarlo a revelar la ubicación de sus ahorros.

Tras varios minutos de tensión extrema, los delincuentes escaparon del lugar. Mientras tanto, la víctima consiguió liberarse por sus propios medios y llegó a observar cómo los agresores huían a bordo de un vehículo blanco por la calle 139 hacia la 486.

A pesar del estado de shock, intentó perseguirlos con su camioneta, pero a pocas cuadras, en la intersección de 31 y 511, perdió el control y chocó contra otro automóvil y un poste de alumbrado público.

Al regresar a su domicilio acompañado por uno de sus hijos, el hombre constatar cuáles fueron los elementos sustraídos, entre lso que se encuentran: doce relojes, una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, perfumes, un teléfono celular, una billetera con documentación personal, monedas extranjeras —incluyendo un billete de 20.000 pesos mexicanos y otro de 1.000 pesos chilenos— y las llaves de su camioneta. Esta información fue confirmada por los investigadores que tomaron intervención en el caso.

Hasta el momento no hay
Hasta el momento no hay detenidos (Noticias XFN)

El dueño de la casa explicó a la policía que la puerta de ingreso no presentaba signos de violencia, ya que se encontraba sin llave al momento del asalto.

Con respecto a los delincuentes, describió que eran dos hombres vestidos con ropa oscura, uno de ellos de contextura robusta y ambos calzaban zapatillas deportivas.

Los investigadores trabajan sobre diversas pistas y analizan imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, que podrían resultar determinantes para identificar a los responsables. La Fiscalía interviniente solicitó registros fílmicos de los domicilios linderos y relevó testimonios de vecinos que habrían advertido movimientos sospechosos en horas previas al hecho.

La víctima, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, permanece en observación médica debido a los golpes sufridos.

Hasta el momento, no se han producido detenciones vinculadas al caso, aunque la investigación se encuentra en curso. La fiscalía mantiene la hipótesis de que los autores del asalto podrían haber actuado con información previa sobre el movimiento de la familia y los objetos de valor dentro del domicilio.

Temas Relacionados

Últimas Noticias

Llevarán a juicio al policía

Martín Candalaft: "Me hicieron una

Habló la abogada argentina detenida

Tres jóvenes fueron atacadas a

DEPORTES
TELESHOW
INFOBAE AMÉRICA

