Capturaron a dos hombres que eran intensamente buscados por un violento robo en Pergamino

El video del violento robo (DDI Pergamino)

Un importante operativo policial permitió lograr importantes avances en una causa por un robo agravado que ocurrió a comienzos de enero. Tras varias semanas de investigación, detuvieron a parte de los involucrados en el hecho. Además, se secuestraron armas de fuego, vehículos y objetos robados durante una serie de allanamientos realizados en Pergamino y alrededores.

Según pudo averiguar Infobae, el hecho investigado ocurrió durante la noche del viernes 9 de enero, cuando al menos cinco individuos armados irrumpieron en una vivienda, redujeron a las víctimas y sustrajeron un portafolio con dinero en efectivo, dándose a la fuga en un vehículo.

Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el robo en la vivienda ubicada en el kilómetro 219 de la Ruta 8. La víctima, un hombre de 51 años, relató que se encontraba en el quincho de su vivienda junto a su pareja y amigos cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

El momento en el que cinco personas ingresaron en la propiedad de la víctima

A partir de un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad y el análisis de las patentes, se permitió ubicar el automóvil utilizado para el hecho.

Con los datos obtenidos, comprobaron que el rodado estaba radicado en Pergamino y registrado a nombre de una mujer de la ciudad. El vehículo fue localizado posteriormente en un lavadero, lo que permitió solicitar tres órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por la Justicia.

Este jueves, en el marco de las tareas de vigilancia realizadas en el lavadero, personal policial observó movimientos sospechosos y, tras varias horas de seguimiento, detectó la salida del automóvil involucrado, que intentó darse a la fuga. El rodado fue interceptado en la intersección de calle San Juan y avenida Rocha, donde se procedió a la aprehensión de su conductor, identificado por sus iniciales T. C., un joven de 22 años.

Los tres involucrados

Posteriormente, se realizaron tres allanamientos en los cuales también fueron aprendidos C. F., un hombre de 28 años, y R. A. S., una mujer de 26 años, la pareja de T. C.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró un revólver calibre .32 sin marca ni numeración visible, una pistola Pietro Beretta calibre .635 con cargador y municiones, un Volkswagen Vento con pedido de secuestro activo por robo, un Peugeot 308 utilizado en el hecho, dos motores de motocicleta Honda CG 150 con numeración adulterada, una mochila, una linterna, documentación y un par de borcegos.

El Volkswagen Vento, con pedido de secuestro activo por robo, y el Peugeot 308 utilizado en el hecho

La Fiscalía dispuso la aprehensión de T. C. y C. F. por el delito de robo agravado y privación ilegítima de la libertad, siendo alojados en la sede de la DDI Pergamino. Por otro lado, R. A. S. fue detenida por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, aunque quedó en libertad a las pocas horas.

El operativo fue autorizado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 2, a cargo del Dr. Germán Guidi. La investigación continúa para determinar la posible participación de otros involucrados en el hecho.

Los elementos secuestrados por la DDI Pergamino

Tres heridos tras un tiroteo entre grupos rivales en Pergamino

Un tiroteo entre grupos rivales en el barrio Virgen de Guadalupe de Pergamino dejó tres personas heridas y reavivó sospechas sobre disputas vinculadas al narcotráfico. El violento episodio, ocurrido el viernes por la noche en el complejo habitacional conocido como “512 Viviendas”, provocó que los vecinos buscaran refugio ante la sucesión de disparos, mientras la Policía y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudían para atender a las víctimas y restablecer el orden en la zona.

En los videos que circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp, se escuchan detonaciones, insultos y arengas para que los agresores abran fuego, incluido un grito destacado: “¡Dale, nos van a tener que matar, eh! ¡Dale, giles!”, pronunciado por un hombre mientras los hechos escalaban. Poco después, la situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de mujeres acusó a familiares de una de las víctimas de estar involucrados en el ataque. La Policía empleó postas de estruendo y material antitumulto para dispersar a la multitud y prevenir nuevos enfrentamientos.

La secuencia del ataque inició en la intersección de Estanislao del Campo y Blas Parera, donde uno de los primeros heridos fue identificado como B. O., un hombre de 32 años y changarín, asistido con una herida de bala en la pierna y un golpe en la cabeza. Según el parte médico, permanecía fuera de peligro tras ser hospitalizado.

Posteriormente, una vecina de 38 años se presentó ante las autoridades para denunciar que su hijo y un amigo también fueron atacados por dos individuos a bordo de una motocicleta. El amigo, I. M., de 20 años, fue trasladado de urgencia al hospital San José con múltiples heridas de bala, fractura de costillas y un neumotórax, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica.

En otro sector del complejo, la Policía halló a un tercer lesionado: S. O., un vecino de 28 años, con un impacto de bala en el tobillo izquierdo. De manera llamativa, S. O. se negó “rotundamente” tanto a recibir atención en el hospital como a realizar la denuncia formal. Ante las consultas policiales, afirmó haber sentido el dolor tras oír los disparos y aseguró que desconocía a los participantes del enfrentamiento, tras lo cual regresó a su domicilio, relataron fuentes policiales a Infobae.

El fiscal Francisco Furnari quedó a cargo de la investigación, que en principio fue caratulada como abuso de armas y lesiones. Aunque circuló la versión de que el ataque podría estar motivado por disputas territoriales, una línea de pesquisa cobró fuerza: los posibles vínculos con la venta de drogas en la zona. “Hay una presunción de delitos relacionados con la venta de drogas en la zona”, confirmó un investigador a Infobae.

La Delegación Departamental de Investigaciones local y la fiscalía especializada en estupefacientes trabajan de manera conjunta, mientras el fiscal dispuso el secuestro de las prendas de los heridos, la realización de dermotest y el análisis de las vainas halladas, así como de los videos que documentaron los hechos. Los datos del expediente señalan que los disparos habrían sido realizados por dos personas y ya se solicitaron órdenes de detención