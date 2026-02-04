Crimen y Justicia

“Dale, nos van a tener que matar”: tres heridos tras un tiroteo entre grupos rivales en Pergamino

El violento episodio tuvo lugar en el barrio Virgen de Guadalupe. La Justicia investiga posibles vínculos con la venta de drogas y analiza imágenes captadas por vecinos

Guardar
Un tiroteo en un complejo de viviendas en Pergamino dejó a tres personas heridas

En una noche marcada por la violencia, un enfrentamiento armado entre grupos rivales en un barrio de la ciudad Pergamino terminó con tres heridos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió la noche del viernes pasado en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, también conocido entre lugareños como “512 Viviendas”.

Todo comenzó en la zona de Estanislao del Campo y Blas Parera, donde se escucharon varios disparos que alarmaron a los vecinos y los obligaron a encerrarse en sus casas o buscar refugio en balcones y pasillos.

Los primeros llamados al 911 alertaron sobre las detonaciones y la presencia de personas heridas. Personal policial y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se acercaron al lugar y asistieron a un hombre que había recibido un balazo en una pierna.

La víctima fue identificada como B.O., un changarín de 32 años que además había recibido un golpe en la cabeza. Fue hospitalizado, fuera de peligro.

En medio del despliegue policial, una vecina de 38 años se acercó y contó que su hijo y un amigo habían sido atacados por dos personas en moto que dispararon varias veces contra ellos. El amigo resultó baleado y debieron trasladarlo por sus propios medios al hospital San José. En este caso, la víctima, I.M., 20 años, presentaba varios disparos en el cuerpo, en un brazo y en la zona intercostal, lo que le provocó fractura de costillas y un neumotórax, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El clima en la zona continuó caldeado. Poco después, un grupo de mujeres llegó al lugar y acusó a familiares de esa vecina de 38 años de estar involucrados en el tiroteo. La tensión fue tal que la Policía debió utilizar postas de estruendo y antitumulto para dispersar a las personas y evitar nuevas agresiones.

Eso no fue todo porque, minutos más tarde, en otra tira del complejo, los agentes encontraron a un tercer herido de bala. Se trataba de S.O., un vecino de 28 años, quien tenía un impacto en el tobillo izquierdo pero, llamativamente, se negó “rotundamente” a recibir atención médica en el hospital.

S.O. tampoco quiso hacer la denuncia. Al ser consultado por los policías, solamente se limitó a decir que escuchó disparos y luego empezó a sentir dolor en su tobillo. Además, aseguró no conocer a ninguno de los involucrados en el tiroteo. Así, se retiró a su domicilio.

La causa

Por el hecho se abrió un expediente a cargo del fiscal Francisco Furnari. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en principio la causa se investiga como abuso de armas y lesiones.

Respecto al motivo que habría originado el enfrentamiento, inicialmente circuló una versión que indica que el episodio podría estar vinculado a disputas por territorios, aunque otra línea que tomó mayor fuerza apunta a vínculos con el narcotráfico.

“Hay una presunción de delitos relacionados con la venta de drogas en la zona”, dijo un investigador. En este sentido, la DDI local trabaja también junto a la fiscalía especializada en estupefacientes.

Mientras se esperan novedades sobre sospechosos, entre las primeras medidas, el fiscal dispuso el secuestro de ropa de los heridos y la realización de dermotest, además del análisis de las vainas encontradas y de los videos que circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp.

En las filmaciones se ven corridas y se escuchan varias detonaciones, gritos, insultos y también arengas para que los tiradores abran fuego. “¡Dale, nos van a tener que matar, eh! ¡Dale, giles!”, vocifera un hombre.

Según los datos reunidos hasta el momento, los disparos habrían sido realizados por dos personas, y ya se solicitaron órdenes de detención.

Temas Relacionados

PergaminoTiroteosÚltimas noticiasViolencia urbana

Últimas Noticias

Qué determinó la autopsia a Narela, la joven asesinada en Los Ángeles

La familia tuvo acceso a escasa información del examen forense y reclaman conocer los detalles de la causa. Qué se sabe hasta ahora

Qué determinó la autopsia a

El crimen de Jeremías Monzón: se definieron las medidas de seguridad para los dos chicos de 14 años involucrados

Se llegó a un acuerdo entre todas las partes, que es confidencial y que se articuló entre el Poder Judicial y áreas del Ejecutivo como la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Seguridad, ya que son inimputables

El crimen de Jeremías Monzón:

La reacción de la argentina retenida en Brasil al enterarse de que la Fiscalía pidió su detención

Agostina Páez está en Río de Janeiro acusada de hacer gestos racistas. La Justicia local le prohibió abandonar el país y en las última horas solicitaron su prisión preventiva. Cómo avanza la causa

La reacción de la argentina

El misterioso ataque a una mujer trans en Parque Patricios que la dejó al borde de la muerte

Sofía Haydee Romero, estudiante de Derecho y empleada de la Procuración, se recupera en terapia intensiva tras la agresión

El misterioso ataque a una

La Justicia de Río de Janeiro pidió la prisión preventiva de la turista argentina acusada por racismo

Agostina Páez, de 29 años, debería haber vuelto al país hace más de 15 días, pero no puede salir de Brasil por hacer gestos racistas a un empleado de un bar de la ciudad carioca

La Justicia de Río de
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
El mensaje de Fede Bal

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Entre risas y tropiezos, Marley celebró la primera caminata de Milenka: “Muy bien, chiquita”

La misteriosa publicación de Sarah Borrell, la mesera del “Hola, guapa”, con un guiño para Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

¿Hacia dónde nos lleva la

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

El CNR busca mayor conexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria en El Salvador por trámites con comercios gastronómicos