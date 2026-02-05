Crimen y Justicia

El nuevo botín en dólares de la viuda negra que se volvió viral

Lidia Esther Lobo, detenida en Río Negro en diciembre pasado por dos hechos de robo, sumó una nueva denuncia en su contra. Esta vez, su presunta víctima es un jubilado de Lomas de Zamora con quien entabló una relación falsa

Guardar
Lidia Esther Lobo, en foto
Lidia Esther Lobo, en foto de sus redes sociales

Lidia Esther Lobo se convirtió en un personaje insólito en el sinuoso y letal mundo de las viudas negras argentinas. La joven, detenida a comienzos de diciembre pasado en Choele Choel, Río Negro -donde se había refugiado con su familia, acusada de dos ataques en las zonas de Núñez y Caballito- se volvió viral gracias a las fotos de su arresto, difundidas por la Policía de su provincia.

Así, Lidia llegó a decenas de artículos periodísticos y páginas de memes internacionales, que le dieron un curioso apodo. Un reel de Instagram que repitió su historia, revelada por este medio, acumuló 4,8 millones de vistas. Tras su arresto, la jueza Ángeles Maiorano pidió el traslado de Lidia Esther a los tribunales porteños para indagarla. La acusada negó los hechos tras dormir una noche en una camioneta de la Policía Federal. Cumplió 21 años en una celda porteña cinco días más tarde.

Su modus operandi, al menos según la imputación en su contra, se diferenciaba del empleado por las viudas negras promedio. Lidia Esther no atacaba de inmediato tras conocer a sus víctimas por apps de citas para drogar el trago y robar; entablaba relaciones de mentira, como una falsa amante. Los botines, sospechaban investigadores, se gastaron en sus cirugías estéticas.

Ahora, la presunta viuda negra viral suma una tercera denuncia en su contra, esta vez en la Justicia de Lomas de Zamora. La víctima: un jubilado.

Lobo en la foto de
Lobo en la foto de su captura que se volvió vira

La denuncia en cuestión está radicada en la UFI N°8 de la jurisdicción, especializada en delitos económicos, a cargo del experimentado fiscal José Grieco. El jubilado se presentó como particular damnificado con su propio abogado. Hoy, Grieco aguarda indagar a Lidia Esther con la disposición conjunta de la causa porteña. El fiscal había ordenado allanamientos, luego de encontrar su domicilio en Constitución antes de su fuga a la Patagonia.

El botín fue notable, quizás el mayor en la corta carrera arácnida de Lidia: 35 mil dólares, más una serie de relojes y cadenas. Según fuentes del caso, desvalijó al hombre lomense tras un supuesto falso affaire. Luego de los robos, aseguran fuentes judiciales, le enviaba fotos del botín.

En todo caso, esta forma de atacar no era algo nuevo para Lidia Esther.

La otra foto difundida tras
La otra foto difundida tras el arresto de Lobo

Los otros casos

El 30 de mayo de 2025, la joven rionegrina supuestamente drogó a un hombre en el barrio de Caballito. Le robó 4 mil dólares, una guitarra eléctrica y un par de aros de oro. Luego, le vació la billetera virtual a su blanco, para llevarse más de $5 millones. Pidió delivery antes de escapar: un repartidor en bicicleta le trajo un chocolate.

A su víctima anterior, un hombre de Núñez, le montó un teatro con una falsa relación de diversas visitas para desvalijarle el departamento con $150 mil pesos, electrodomésticos varios y su computadora luego de condimentarle el fernet.

El hombre, al despertar, le reclamó a la joven por WhatsApp por lo presuntamente robado; Lidia le habría pedido un millón de pesos para recuperar el botín. La causa por este hecho quedó en manos del fiscal José Campagnoli.

Temas Relacionados

Viudas negrasRoboLomas de Zamoraúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo fue el ataque contra el juzgado de San Martín: la cronología de los llamados al 911

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la protesta de los manifestantes en el Juzgado de Garantías N° 5 departamental fue pacífica. Sin embargo, el juez Nicolás Schiavo aseguró: “Eran personas que entraron de manera violenta”

Cómo fue el ataque contra

Habló el juez que fue amenazado por un grupo armado en San Martín: “Mi principal preocupación era el personal del juzgado”

El magistrado se refirió al episodio protagonizado por veinte personas con armas blancas que se presentaron para pedir por la libertad de un detenido

Habló el juez que fue

Un hombre de 70 años fue asesinado en su casa de San Isidro durante un robo

El caso fue descubierto luego de que una patrulla municipal detectara a tres sospechosos escapando. Hay dos prófugos

Un hombre de 70 años

Salta: lo detuvieron por el abuso sexual a una menor y fue asesinado a golpes por sus compañeros de celda

El hecho ocurrió en la Comisaría 1 de Joaquín V. González. José Antonio “Niti” Cuellar, la víctima, tenía 52 años

Salta: lo detuvieron por el

El policía federal acusado por el homicidio de Thiago Correa irá a juicio

Facundo Aguilar Fajardo será juzgado por homicidio culposo del nene de 7 años que murió luego de ser alcanzado por una bala disparada por el oficial

El policía federal acusado por
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La provocación de Martín Migueles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

INFOBAE AMÉRICA

El mercado negro del petróleo

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Identifican una red cerebral clave detrás de los síntomas del Parkinson

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre