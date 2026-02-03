La Justicia de Santa Fe prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón

La víctima del salvaje crimen, Jeremías Monzón

La Justicia de Santa Fe dictó la prohibición total para la difusión del video y el audio del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas en diciembre pasado tras haber sido emboscado por tres chicos: una de 16 años, que está detenida, y dos menores inimputables de 14.

Así lo confirmaron los abogados de la querella, Diego Martini y Bruno Rugna, quienes representan a la familia de la víctima y habían solicitado la medida cautelar la semana pasada. Los letrados destacaron la celeridad de la resolución a su pedido, en medio de la feria judicial.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, al que accedió Infobae, impide que se pueda difundir el video o cualquier registro sonoro del ataque, material que había comenzado a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería a mediados de enero, y que luego replicaron algunos medios de comunicación.

Los oficios comenzaron a ser enviados este martes a canales de televisión, medios digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (antes Twitter), TikTok y Telegram.

La orden instruye a estas empresas y a los medios a retirar, bloquear y eliminar cualquier registro vinculado al caso, ya sea en formato de video o audio, con advertencia de sanciones en caso de incumplimiento. Así lo dispuso la jueza Silvina Inés Díaz.

La viralización del material audiovisual generó un fuerte impacto y reabrió el dolor de los allegados a Jeremías. De hecho, la madre del chico, Romina Monzón, expresó en aquel momento que no quería ver el video y relató la angustia que le generó enterarse de los detalles a través de resúmenes que le llegaban por mensajes.

En paralelo, la familia presentó una denuncia para que se investigue cómo llegó el video a manos ajenas al expediente judicial. Así, exigieron una revisión de la cadena de custodia y una mayor protección para las pruebas sensibles.

La causa tiene hoy a cuatro implicados. Dos están bajo arresto: una adolescente de 16 años detenida como coautora del homicidio y su madre, que quedó con prisión preventiva e imputada como partícipe secundaria tras una audiencia en la que el fiscal Francisco Cecchini sostuvo que la mujer habría prometido ayudar a los autores previo al ataque.

Los dos restantes son dos chicos de 14 años, quienes no pueden ser juzgados penalmente por su edad.

La menor imputada junto a Jeremías, momentos antes del crimen

Respecto a estos dos últimos adolescentes, para este miércoles está prevista una audiencia multipropósito en la que el juez penal Gustavo Urdiales evaluará, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, qué medidas se aplicarán en el contexto de la investigación.

El fiscal Cecchini solicitó la instancia para definir acciones que apunten a mitigar riesgos tanto para los menores como para la sociedad, ya que ambos chicos participaron activamente del crimen, según la acusación. En la familia Monzón hay expectativa por saber qué se propondrá durante la audiencia.

El caso

Jeremías fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió en bicicleta rumbo a Santa Fe. Cuatro días después, la Policía halló su cuerpo en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La autopsia determinó que recibió 23 puñaladas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.

Tras el hallazgo, la investigación determinó que la adolescente de 16 años citó a Jeremías y lo llevó al lugar donde estaban los demás implicados. Uno de los chicos de 14 años filmó el ataque.

Mientras avanza el expediente, la familia continúa reclamando cambios en el régimen penal juvenil e impulsando la llamada “Ley Jeremías Monzón” para bajar la edad de imputabilidad en casos de delitos graves cometidos por menores.

En ese sentido, mantienen activa una campaña en redes sociales y puntos de la ciudad, donde se recolectan firmas para impulsar reformas legales y pedir justicia por Jeremías.

Jeremías tenía 15 años

La familia habilitó una cuenta de Instagram llamada “Ley Jeremías Monzón” (@leyjeremiasmonzon) donde suben novedades y un enlace para descargar la planilla de firmas. También se puede acceder a una página web con información sobre los puntos de recolección y un espacio donde otras familias pueden dejar su testimonio y sumarse al mapa de casos.