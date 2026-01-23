La familia de Jeremías Monzón pedirá una medida cautelar para frenar la circulación del video del crimen

La víctima del salvaje crimen, Jeremías Monzón

La familia de Jeremías Monzón (15) anunció que presentará ante la Justicia una medida cautelar para frenar la circulación del video que muestra el crimen del adolescente, ocurrido el mes pasado en Santa Fe.

La decisión se comunicó durante una rueda de prensa realizada este viernes, en la que la madre de Jeremías, Romina, estuvo acompañada por uno de los abogados que representan a la familia, Bruno Rugna.

El letrado informó que, si dan los tiempos, el pedido formal se hará el lunes ante un juez, con el objetivo de que el material audiovisual no siga circulando, al menos en medios y plataformas digitales.

Las imágenes del ataque, que comenzaron a viralizarse en los últimos días por redes sociales y aplicaciones de mensajería, reabrieron el dolor de la familia.

“Gracias a mis abogados y a mi hermana, estoy cuidada respecto de la información que me llega. No lo quiero ver el video, no es algo que desee, pero me llegan resúmenes y el nivel de angustia es indescriptible. No llego a imaginar que si alguien te está suplicando por su vida seas tan cínico de atacarlo”, expresó Romina.

Y continuó: “Con el correr de los días cada vez surge algo más perverso, más atroz, y la herida se abre todo el tiempo, todavía no pude hacer el duelo. En estos días procuro mantenerme ocupada, porque cuando hay silencio la ausencia de Jere se vuelve real y es terrible”.

Jeremías tenía 15 años

A su turno, Rugna explicó que la medida cautelar busca que se prohíba la difusión de cualquier video, foto o reproducción fílmica vinculada al caso: “Sabemos que es difícil porque lo digital se transmite de persona a persona, pero a través de los medios va a estar prohibido”.

A su vez, aclaró que no se busca iniciar litigios contra medios, sino que la cautelar responde a una acción preventiva para evitar daños adicionales a la familia y a la memoria de la víctima. Al ser consultado sobre posibles acciones legales contra la prensa, dijo que de momento no es algo que hayan considerado.

El abogado, además, señaló que ya se radicaron denuncias para rastrear el origen de la filtración. “Si hubo un responsable en la cadena de custodia, queremos saber quién fue. También sabemos que los asesinos de Jeremías lo tuvieron en sus dispositivos un montón de días y que puede ser que ellos mismos hayan sido quienes lo viralizaron”, sostuvo.

La familia de Jeremías Monzón convocó para este viernes a las 19:30 a una movilización en Santo Tomé, con punto de encuentro en Plaza Libertad. El recorrido será por Centenario hasta 7 de Marzo y seguirá hasta el puente carretero, donde se encuentra el cartel de la ciudad.

La menor imputada junto a Jeremías, momentos antes del crimen

Habrá mesas en distintos puntos —Plaza Libertad, Cinco Esquinas y el cartel de Santo Tomé— para que quienes se acerquen puedan sumar su firma a la campaña por la “Ley Jeremías Monzón”, una iniciativa que impulsa bajar la edad de imputabilidad para delitos graves cometidos por menores.

Durante la conferencia, Romina insistió en el pedido de respeto y en la necesidad de avanzar con una reforma legal: “La situación judicial de los asesinos y de Jeremías no va a cambiar, pero la baja de edad puede evitar que haya más familias que tengan que duelar a su hijo y que ni siquiera lo puedan reconocer en la morgue”.

Hay que recordar que la investigación judicial del crimen de Jeremías confirmó que tres menores de edad participaron del hecho. Dos de ellos tienen 14 años. No son punibles y están en libertad.

En tanto, una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triple agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

El proyecto de ley será presentado ante el Congreso y busca modificar el régimen penal juvenil, endurecer las penas y asegurar que los condenados cumplan las sanciones en institutos especializados, bajo control judicial.

En ese sentido, la familia habilitó una cuenta de Instagram llamada “Ley Jeremías Monzón” (@leyjeremiasmonzon) donde suben novedades y un enlace para descargar la planilla de firmas. También se puede acceder a una página web con información sobre los puntos de recolección y un espacio donde otras familias pueden dejar su testimonio y sumarse al mapa de casos.

Se prevé una nueva marcha la semana próxima en la ciudad de Santa Fe.