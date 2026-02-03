Crimen y Justicia

La familia del matrimonio que murió en Córdoba habló sobre el choque fatal: “Una atrocidad”

Erika Casas y Manuel Díaz fueron embestidos por una camioneta conducida por un hombre de 28 años. Las autoridades aguardan los resultados de los estudios toxicológicos

Guardar
Ambos vehículos quedaron destrozados
Ambos vehículos quedaron destrozados

El domingo, un trágico accidente vial terminó con la vida de Erika Casas, de 41 años, y Manuel Horacio Díaz, de 46, en la ciudad de Córdoba. La pareja circulaba en un Renault Clio cuando una camioneta los embistió desde atrás. Tras el accidente, la familia habló sobre los últimos minutos de la mujer y apuntó contra el conductor que provocó el siniestro.

La colisión tuvo lugar en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra. Como consecuencia del hecho, Lucas Emanuel Belén, de 28 años, fue trasladado al Hospital San Roque debido a un traumatismo facial. La Toyota Hilux SW4 en la que se desplazaba quedó con el frente destruido, mientras que el vehículo de Casas y Díaz terminó impactando contra un poste de tendido eléctrico.

En declaraciones brindadas a Telenoche de Córdoba, el hermano de la mujer, David Casas, dio detalles sobre la jornada de la tragedia y compartió el último mensaje que recibió la familia. “Mi cuñado pasó a buscar a mi hermana, que esa noche había hecho un doblete, un doble turno, y terminó de trabajar a la 1 de la mañana. Cuando salen, ocurre esta atrocidad”, explicó.

Visiblemente afectado, el hombre especificó: “Yo me enteré alrededor de las 2 de la mañana. Mi otra hermana la estaba esperando en su casa, y fue lo último que tuvimos de comunicación. Ella le dijo: ‘hermana, ya salí. Me salió a buscar Horacio. Voy para allá’”. La víctima trabajaba como conductora de colectivo de línea de la empresa Coniferal, fue la primera mujer contratada por esa empresa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que podría imputar a Belén por homicidio culposo agravado, mientras aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar si manejaba bajo los efectos de alguna sustancia.

En este sentido, el hermano apuntó: “Está persona estaba alcoholizada y venía a una velocidad máxima. 140 kilómetros por hora dicen. Vaya a saber uno si más, por la magnitud del choque. Hay compañeros y vecinos que fueron testigos. Lo único que pedimos es justicia”, agregó. Y concluyó: “El dolor y la pérdida son tan grandes. La familia también viene de perder a mi papá en el mes de agosto”.

Las circunstancias del siniestro se vieron acompañadas por la difusión de videos de las redes sociales del propio Belén. Las imágenes fueron compartidas por un amigo a historias que escribió: “Que chille”.

Los registros, difundidos tras el accidente, muestran al joven manejando a alta velocidad, aparentemente compitiendo en una picada con otra camioneta, y exhibiendo tanto bebidas alcohólicas como un arma de fuego. En una de las grabaciones del año pasado, el hombre aparece acelerando su vehículo a casi 100 kilómetros por hora en una calle de Córdoba, mientras en otra se observa una botella de cerveza a medio consumir y un arma de gran calibre.

El mensaje posteado por la
El mensaje posteado por la compañía en la que trabajaba Erika (Facebook)

Desde el espacio de trabajo también la despidieron: “Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”. “Que la vida nos vuelva a encontrar en la próxima parada, querida compañera”, cerraba el mensaje.

Otro de los mensajes del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó sus condolencias a través de su página de Facebook. En la publicación, destacaron: “Fue la primera mujer conductora de Coniferal. Gran amiga y compañera que dejo un vacío insondable en nuestros corazones”.

En los comentarios de la publicación, colegas y compañeros también escribieron sus mensajes de despedida. Uno de ellos puso: “Querida amiga, siempre con una sonrisa y conversando sin parar. Te vamos a extrañar muchísimo”.

Temas Relacionados

Erika CasasManuel DíazacciddentesCórdobaestudios toxicológicosúltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre ingresó por el techo a la casa de su ex novia y la atacó con un machete frente a su hija

El hecho de violencia familiar ocurrió en la localidad de Urundel en la provincia de Salta. El agresor está detenido

Un hombre ingresó por el

Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Los agentes de la Policía divisaron una moto que circulaba a gran velocidad. Los individuos arrojaron la droga y escaparon

Incautaron más de 10 kilos

Condenaron a un hombre de 73 años por abuso sexual contra una menor en Salta

Los aberrantes hechos sucedieron en la localidad de Apolinario Saravia. El abusador reconoció su responsabilidad

Condenaron a un hombre de

Un gremialista amenazó de muerte al director de un hospital de Chaco por exigirle “cumplir sus horarios”

Jaime César Etchelouz, titular del centro de salud, aportó audios como prueba ante la Comisaría Cuarta y solicitó la prohibición de acercamiento del dirigente sindical

Un gremialista amenazó de muerte

Tragedia en Villa Devoto: murieron dos menores y su niñera por una intoxicación por monóxido de carbono

La mujer fue encontrada ya sin vida, mientras que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el hospital

Tragedia en Villa Devoto: murieron
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano confirmó que

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

Comienza la temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario más completo de Buenos Aires

La nominada al Oscar “Arco” rompe con todos los moldes de la animación