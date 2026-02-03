La familia del matrimonio que murió en Córdoba habló sobre el choque fatal: “Una atrocidad”

Ambos vehículos quedaron destrozados

El domingo, un trágico accidente vial terminó con la vida de Erika Casas, de 41 años, y Manuel Horacio Díaz, de 46, en la ciudad de Córdoba. La pareja circulaba en un Renault Clio cuando una camioneta los embistió desde atrás. Tras el accidente, la familia habló sobre los últimos minutos de la mujer y apuntó contra el conductor que provocó el siniestro.

La colisión tuvo lugar en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra. Como consecuencia del hecho, Lucas Emanuel Belén, de 28 años, fue trasladado al Hospital San Roque debido a un traumatismo facial. La Toyota Hilux SW4 en la que se desplazaba quedó con el frente destruido, mientras que el vehículo de Casas y Díaz terminó impactando contra un poste de tendido eléctrico.

En declaraciones brindadas a Telenoche de Córdoba, el hermano de la mujer, David Casas, dio detalles sobre la jornada de la tragedia y compartió el último mensaje que recibió la familia. “Mi cuñado pasó a buscar a mi hermana, que esa noche había hecho un doblete, un doble turno, y terminó de trabajar a la 1 de la mañana. Cuando salen, ocurre esta atrocidad”, explicó.

Visiblemente afectado, el hombre especificó: “Yo me enteré alrededor de las 2 de la mañana. Mi otra hermana la estaba esperando en su casa, y fue lo último que tuvimos de comunicación. Ella le dijo: ‘hermana, ya salí. Me salió a buscar Horacio. Voy para allá’”. La víctima trabajaba como conductora de colectivo de línea de la empresa Coniferal, fue la primera mujer contratada por esa empresa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que podría imputar a Belén por homicidio culposo agravado, mientras aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar si manejaba bajo los efectos de alguna sustancia.

En este sentido, el hermano apuntó: “Está persona estaba alcoholizada y venía a una velocidad máxima. 140 kilómetros por hora dicen. Vaya a saber uno si más, por la magnitud del choque. Hay compañeros y vecinos que fueron testigos. Lo único que pedimos es justicia”, agregó. Y concluyó: “El dolor y la pérdida son tan grandes. La familia también viene de perder a mi papá en el mes de agosto”.

Las circunstancias del siniestro se vieron acompañadas por la difusión de videos de las redes sociales del propio Belén. Las imágenes fueron compartidas por un amigo a historias que escribió: “Que chille”.

Los registros, difundidos tras el accidente, muestran al joven manejando a alta velocidad, aparentemente compitiendo en una picada con otra camioneta, y exhibiendo tanto bebidas alcohólicas como un arma de fuego. En una de las grabaciones del año pasado, el hombre aparece acelerando su vehículo a casi 100 kilómetros por hora en una calle de Córdoba, mientras en otra se observa una botella de cerveza a medio consumir y un arma de gran calibre.

El mensaje posteado por la compañía en la que trabajaba Erika (Facebook)

Desde el espacio de trabajo también la despidieron: “Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”. “Que la vida nos vuelva a encontrar en la próxima parada, querida compañera”, cerraba el mensaje.

Otro de los mensajes del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó sus condolencias a través de su página de Facebook. En la publicación, destacaron: “Fue la primera mujer conductora de Coniferal. Gran amiga y compañera que dejo un vacío insondable en nuestros corazones”.

En los comentarios de la publicación, colegas y compañeros también escribieron sus mensajes de despedida. Uno de ellos puso: “Querida amiga, siempre con una sonrisa y conversando sin parar. Te vamos a extrañar muchísimo”.