Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba: los polémicos videos del conductor en sus redes sociales

Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba

Un trágico hecho conmocionó al barrio Industrial Ferreyra en la ciudad de Córdoba con la muerte de un matrimonio después de ser arrollados por una camioneta. El conductor del vehículo fue identificado como Lucas Emanuel Belén de 28 años, y también quedó internado por las heridas.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, las víctimas fueron identificadas como Manuel Díaz, un hombre de 46 años y Erika Casas, una mujer de 41. El siniestro ocurrió en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en el barrio Industrial Ferreyra de la capital provincial.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las víctimas circulaban en un Renault Clío rumbo a sus trabajos cuando, por motivos que se investigan, fueron impactadas desde atrás por una camioneta Toyota Hilux SW4 conducida por el joven de 28 años. Como consecuencia del impacto, el automóvil perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Así quedó la camioneta del joven que embistió al Clio

Los médicos de la ambulancia que arribó al lugar del hecho constataron el fallecimiento de los ocupantes del Renault Clío. En tanto, el conductor de la camioneta resultó con traumatismo facial y fue trasladado al hospital San Roque, donde hasta este domingo a la mañana permanecía bajo custodia policial y a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

El caso conmocionó a la comunidad cordobesa, ya que la mujer que murió fue la primera conductora contratada por la empresa Coniferal, una de las firmas dedicadas al transporte público en la capital de Córdoba.

"Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos”, señalaron desde la compañía.

Erika Casas fue la primera mujer en ser conductora de colectivo en Córdoba

A partir de las horas siguientes se conoció el perfil de Belén y se pudo observar cómo era que se mostraba en redes sociales. En ese sentido, algunos videos que compartió de picadas, con armas y alcohol se viralizaron en medio del pedido de Justicia.

En las imágenes se pueden ver maniobras temerarias, donde se lo puede ver acelerando la camioneta 4x4 hasta llegar a los 100 kilómetros por hora, en lo que aparenta ser una picada junto a otros jóvenes que estaban en otro vehículo. Todo esto fue grabado desde el lugar de conductor y al frente del volante.

Una camioneta arrolló a un auto y mató a un matrimonio en Córdoba: los polémicos videos del conductor

Asimismo, se pudo ver otra publicación donde las imágenes muestran autos junto a un arma de gran calibre y botellas de alcohol.

Por el momento, el caso está en manos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Aunque aún se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar si Belén conducía bajo los efectos de alguna sustancia al momento del choque, la Justicia evalúa una imputación por homicidio culposo agravado.

Emanuel Belén se muestra en sus redes sociales con autos y armas

Un fin de semana trágico en Córdoba

Otro siniestro fatal tuvo lugar en la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 131, en jurisdicción de Arroyo Algodón. Un hombre de 36 años falleció en la madrugada de este domingo tras despistar con su camioneta Renault Oroch. El vehículo salió de la calzada por causas que aún se investigan y el conductor murió como consecuencia del impacto.

El viernes pasado dos hombres de 33 años fallecieron en distintos episodios registrados en la provincia de Córdoba. Ambos casos, uno vial y otro laboral, son investigados por las autoridades judiciales correspondientes.

En Villa María, un motociclista perdió la vida tras chocar contra un contenedor ubicado en avenida Presidente Perón al 1100, en barrio Rivadavia. La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR de 125 centímetros cúbicos cuando, por causas que se intentan determinar, perdió el control del vehículo. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar del siniestro.

Por otro lado, en Villa Concepción del Tío, se produjo una tragedia laboral en un depósito de maquinaria agrícola situado en calle Entre Ríos al 675. Un camionero de 33 años murió al ser arrollado por su propio vehículo, un camión con batea Mercedes Benz. Según las primeras averiguaciones, el hombre descendió del camión para revisar un desperfecto mecánico y fue embestido por el rodado.