Crimen y Justicia

Mató a tiros a un joven en Neuquén y cayó tras permanecer más de un año prófugo

La víctima caminaba junto a dos amigos cuando fue interceptada por dos atacantes. Existían conflictos previos entre ellos

Guardar
Daniel Ezequiel Poblete fue interceptado
Daniel Ezequiel Poblete fue interceptado por dos atacantes

Un hombre acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego fue detenido tras permancer más de un año prófugo, en el marco de la causa por la muerte de Daniel Ezequiel Poblete ocurrida en el barrio Islas Malvinas de Neuquén.

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo del caso, le imputó los cargos y el juez Luis Giorgetti dispuso la prisión preventiva por cuatro meses, plazo que coincide con el periodo previsto para la investigación. La decisión judicial se fundamentó en el peligro de fuga existente y la gravedad del hecho, mientras las autoridades redoblan los esfuerzos para dar el paradero de un segundo sospechoso.

Según informó LM Neuquén, el violento episodio tuvo lugar el 30 de noviembre de 2024 en la calle Pringles. De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, la víctima caminaba junto a dos amigos cuando fue interceptada por dos atacantes, con quienes mantenía conflictos previos.

Los jóvenes intentaron alejarse arrojando piedras y restos de ladrillos, un dato que detalló la asistente letrada Agustina Bouyer en la audiencia de imputación. Sin embargo, la situación escaló y los sospechosos abrieron fuego contra los jóvenes: Poblete recibió tres disparos y murió prácticamente en el acto.

La investigación atravesó distintas etapas. En un primer momento, las pesquisas derivaron en la detención de otro hombre señalado como coautor, quien fue formalmente acusado en marzo de 2025. No obstante, la evidencia recabada por el Ministerio Público Fiscal demostró que este individuo se encontraba lejos de la escena del crimen, por lo que fue sobreseído.

El joven fue acusado de
El joven fue acusado de matar y robarle al profesor de música (Poder Judical de Neuquén)

La acusación sostiene que el ataque involucró a dos personas. Durante la fase inicial, la fiscal Lucrecia Sola y la asistente Bouyer solicitaron la prisión preventiva para el primer imputado, aunque una jueza de garantías resolvió una medida alternativa: la obligación de presentarse en forma periódica ante la Policía.

El trabajo de la Comisaría Tercera resultó clave para identificar a testigos presenciales y reconstruir la secuencia de los hechos.

Las fuerzas policiales mantienen la búsqueda activa del segundo sospechoso relacionado con el crimen.

Encontraron muerto a un hombre en Neuquén

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 35 años en la vía pública de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, provocó la intervención inmediata de las autoridades, que ahora buscan esclarecer las causas de la muerte. La Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para orientar la investigación, mientras se profundizan los interrogantes en torno a las circunstancias en las que el hombre murió, según informó el Diario Río Negro.

Durante la inspección policial realizada en la noche del miércoles, los peritos advirtieron la ausencia de indicios de criminalidad en el cuerpo, hecho relevante para la investigación. El procedimiento incluyó el hallazgo de documentación personal, elementos de viaje y restos de bebida alcohólica junto a las pertenencias del fallecido. La identidad de la persona aún no fue divulgada oficialmente.

El comisario inspector Félix Gómez detalló al medio local Diario Río Negro que la víctima era oriunda de Bariloche y se encontraba en la zona haciendo actividades típicas de mochilero. Esta información permitió a los efectivos contactar a los familiares, de quienes se obtuvo un dato clínico de interés: un allegado afirmó que el hombre padecía presión arterial alta, lo cual pasa a integrar la línea de investigación sobre las causas del deceso.

El operativo comenzó alrededor de las 20:30, tras una comunicación de un transeúnte que advirtió la presencia de un cuerpo en un terreno baldío de la calle San Martín, en las inmediaciones de la mencionada localidad. Al llegar, los profesionales verificaron que la persona no tenía signos vitales, lo que motivó la intervención del Gabinete de Criminalística y el traslado oficial del caso a la Fiscalía.

En tanto, la autopsia dispuesta por las autoridades se considera central para determinar el motivo exacto de la muerte y avanzar en el esclarecimiento del hecho, indicaron desde la Fiscalía de Neuquén al citado medio. La investigación permanece abierta y supervisada por la Justicia provincial, mientras familiares y allegados esperan respuestas.

Temas Relacionados

NeuquénHomicidiosPrófugoPolicía de NeuquénMinisterio Público FiscalÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Imputarán hoy al joven que asesinó a su padre en el río Paraná mientras se intensifica la búsqueda del cuerpo

El sospechoso ya fue trasladado a la localidad de Diamente tras ser detenido mientras caminaba por la calle en San Lorenzo, provincia de Santa Fe

Imputarán hoy al joven que

A un año del doble crimen de Paloma y Josué: una causa sin sospechosos firmes y “muy difícil de esclarecer”

El expediente judicial sigue abierto sin pruebas concretas ni imputados. Ni la investigación sobre personas en situación de calle ni el análisis del celular incautado en la iglesia cercana a la escena del hecho aportaron elementos nuevos. La hipótesis principal y las medidas en curso

A un año del doble

Un hombre volvía de trabajar y lo mataron a pocas cuadras de su casa para robarle la moto en Laferrere

La víctima se dedicaba a hacer trabajos de carpintería. Recibió un tiro en la cabeza y murió en el acto

Un hombre volvía de trabajar

Lo detuvieron por abusar de una menor, murió a las pocas horas e investigan si fue atacado por otros internos

El hombre de 52 años sufrió una descompensación y debió ser trasladado por los oficiales hasta el Hospital Dr. Oscar Costas. La autopsia será clave para determinar la causa de la muerte

Lo detuvieron por abusar de

Volvió de vacaciones y descubrió que le robaron 20 mil dólares de su casa en un country de Rosario

La propietaria de la vivienda reportó que encontró violentadas las puertas interiores de su hogar

Volvió de vacaciones y descubrió
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

TELESHOW
Julieta Díaz y Laura Novoa:

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN iniciará este fin

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”

Trump calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, los precios del petróleo registraron un fuerte aumento

Cómo la Guardia Revolucionaria de Irán se convirtió en una fuerza poderosa en la teocracia iraní

El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de su oficina en Haití ante el aumento de la violencia