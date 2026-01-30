Mató a tiros a un joven en Neuquén y cayó tras permanecer más de un año prófugo

Daniel Ezequiel Poblete fue interceptado por dos atacantes

Un hombre acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego fue detenido tras permancer más de un año prófugo, en el marco de la causa por la muerte de Daniel Ezequiel Poblete ocurrida en el barrio Islas Malvinas de Neuquén.

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo del caso, le imputó los cargos y el juez Luis Giorgetti dispuso la prisión preventiva por cuatro meses, plazo que coincide con el periodo previsto para la investigación. La decisión judicial se fundamentó en el peligro de fuga existente y la gravedad del hecho, mientras las autoridades redoblan los esfuerzos para dar el paradero de un segundo sospechoso.

Según informó LM Neuquén, el violento episodio tuvo lugar el 30 de noviembre de 2024 en la calle Pringles. De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, la víctima caminaba junto a dos amigos cuando fue interceptada por dos atacantes, con quienes mantenía conflictos previos.

Los jóvenes intentaron alejarse arrojando piedras y restos de ladrillos, un dato que detalló la asistente letrada Agustina Bouyer en la audiencia de imputación. Sin embargo, la situación escaló y los sospechosos abrieron fuego contra los jóvenes: Poblete recibió tres disparos y murió prácticamente en el acto.

La investigación atravesó distintas etapas. En un primer momento, las pesquisas derivaron en la detención de otro hombre señalado como coautor, quien fue formalmente acusado en marzo de 2025. No obstante, la evidencia recabada por el Ministerio Público Fiscal demostró que este individuo se encontraba lejos de la escena del crimen, por lo que fue sobreseído.

La acusación sostiene que el ataque involucró a dos personas. Durante la fase inicial, la fiscal Lucrecia Sola y la asistente Bouyer solicitaron la prisión preventiva para el primer imputado, aunque una jueza de garantías resolvió una medida alternativa: la obligación de presentarse en forma periódica ante la Policía.

El trabajo de la Comisaría Tercera resultó clave para identificar a testigos presenciales y reconstruir la secuencia de los hechos.

Las fuerzas policiales mantienen la búsqueda activa del segundo sospechoso relacionado con el crimen.

Encontraron muerto a un hombre en Neuquén

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 35 años en la vía pública de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, provocó la intervención inmediata de las autoridades, que ahora buscan esclarecer las causas de la muerte. La Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para orientar la investigación, mientras se profundizan los interrogantes en torno a las circunstancias en las que el hombre murió, según informó el Diario Río Negro.

Durante la inspección policial realizada en la noche del miércoles, los peritos advirtieron la ausencia de indicios de criminalidad en el cuerpo, hecho relevante para la investigación. El procedimiento incluyó el hallazgo de documentación personal, elementos de viaje y restos de bebida alcohólica junto a las pertenencias del fallecido. La identidad de la persona aún no fue divulgada oficialmente.

El comisario inspector Félix Gómez detalló al medio local Diario Río Negro que la víctima era oriunda de Bariloche y se encontraba en la zona haciendo actividades típicas de mochilero. Esta información permitió a los efectivos contactar a los familiares, de quienes se obtuvo un dato clínico de interés: un allegado afirmó que el hombre padecía presión arterial alta, lo cual pasa a integrar la línea de investigación sobre las causas del deceso.

El operativo comenzó alrededor de las 20:30, tras una comunicación de un transeúnte que advirtió la presencia de un cuerpo en un terreno baldío de la calle San Martín, en las inmediaciones de la mencionada localidad. Al llegar, los profesionales verificaron que la persona no tenía signos vitales, lo que motivó la intervención del Gabinete de Criminalística y el traslado oficial del caso a la Fiscalía.

En tanto, la autopsia dispuesta por las autoridades se considera central para determinar el motivo exacto de la muerte y avanzar en el esclarecimiento del hecho, indicaron desde la Fiscalía de Neuquén al citado medio. La investigación permanece abierta y supervisada por la Justicia provincial, mientras familiares y allegados esperan respuestas.