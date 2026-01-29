Encontraron muerto a un mochilero de 35 años en Neuquén: qué se sabe del hombre

El cuerpo del joven mochilero fue encontrado junto a sus pertenencias y restos de bebida alcohólica en la vía pública de Junín de los Andes (Gentileza: LM Neuquén)

Un hombre de 35 años fue hallado muerto en la vía pública de Junín de los Andes, localidad que se encuentra en la provincia de Neuquén. El episodio se conoció cerca de las 20:30, luego de que un transeúnte alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un terreno baldío situado en la calle San Martín.

La denuncia motivó un despliegue policial que incluyó la asistencia de médicos y la intervención del Gabinete de Criminalística. El cuerpo fue hallado durante la noche del miércoles pasado.

Al arribar al lugar, los profesionales constataron que no presentaba signos vitales. Durante la inspección, los peritos no hallaron indicios de criminalidad en el cuerpo. El operativo permitió, además, encontrar documentación que facilitó la identificación del fallecido y el contacto con sus familiares.

Según los datos aportados por el comisario inspector Félix Gómez al Diario Río Negro, se trataba de una persona nacida en Bariloche que, al momento del hallazgo, se encontraba realizando actividades propias de un mochilero en la zona. Junto a él, se localizaron sus pertenencias y restos de bebida alcohólica.

La Fiscalía de Neuquén dispuso una autopsia para determinar la causa de muerte del hombre hallado sin vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía dispuso que se realizara una autopsia para determinar las causas precisas de la muerte. En el marco de la investigación, el comisario destacó que, tras el contacto con los familiares, se obtuvieron datos relevantes para el expediente. De acuerdo con su testimonio, un allegado manifestó que el hombre sufría de presión arterial alta, información considerada de interés para los investigadores.

Por el momento, la identidad del fallecido no fue revelada de manera oficial. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía, que aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del hecho. El hallazgo y las circunstancias rodean el caso de interrogantes, mientras las autoridades mantienen el operativo y la investigación en curso.

Un mochilero argentino apareció muerto en un río de Colombia

En Colombia, apareció sin vida el mochilero argentino Ángel Luciano Morales, cuyo cuerpo fue hallado en el lecho del río de Oro, Piedecuesta (Defensa Civil Junta Piedecuesta)

El pasado lunes 11 de enero, las autoridades de Colombia encontraron el cuerpo sin vida de un argentino de 30 años en el fondo de un río, lo que dio inicio a una investigación judicial. Las primeras versiones señalaron que el cadáver estaba desnudo y no presentaba lesiones externas.

El joven fue reconocido como Ángel Luciano Morales, un viajero originario de la provincia de Córdoba. En el momento de su fallecimiento, se encontraba en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, aproximadamente a 400 kilómetros de Bogotá.

Según la información recabada por este medio, los equipos de emergencia del país localizaron el cuerpo de “Lucho” en el lecho del río de Oro, a la altura del barrio Hoyo Grande. El cuerpo fue identificado por la Fiscalía General de la Nación y, al momento del hallazgo, estaba desnudo y sin señales evidentes de violencia.

Fueron los residentes de la zona quienes, cerca de las 9 de la mañana, avisaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en la orilla del río. La extracción estuvo a cargo de integrantes de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta.

Conocido por su estilo de vida de mochilero, el joven cordobés mantenía una relación cercana con la comunidad de Piedecuesta y con otros viajeros. Residía en el municipio y era estimado tanto por mochileros como por vecinos, quienes lo identificaban como “El Argentino”, según publicó Vanguardia.

El cadáver de Ángel Luciano Morales fue recuperado por equipos de emergencia de Colombia y trasladado al Instituto de Medicina Legal para su análisis

La Defensa Civil informó que el cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales, quienes efectuaron los procedimientos de rigor y luego lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las investigaciones correspondientes. La noticia se hizo pública el viernes 16.

A raíz del caso, en redes sociales surgieron numerosas muestras de afecto hacia los familiares y amigos de la víctima. Varios usuarios contaron que lo habían conocido durante sus recorridos.

“Mi amigo, Luchito. Te voy a extrañar, mi loco. (Fue) de las personas más buenas que la vida me dio el placer de conocer. Gracias por tu amistad, amigo. Siempre te voy a llevar en mis pensamientos”, escribió un allegado en Facebook tras conocerse la noticia de su muerte.