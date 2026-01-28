Crimen y Justicia

Violento asalto a un jubilado en La Plata: lo ataron, golpearon y le robaron dólares falsos y sus ahorros

Un hombre de 79 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía en su casa de Lisandro Olmos

La zona de La Plata
La zona de La Plata donde ocurrió la entradera

Una nueva entradera se registró este martes en el conurbano bonaerense. Esta vez, tuvo lugar en un domicilio de La Plata y la víctima fue un jubilado de 79 años: mientras dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos, durante la madrugada de este martes.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, la cual el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.

Otro violento asalto a un jubilado

Dos de los detenidos por
Dos de los detenidos por una entradera en Boulogne

En Boulogne se produjo otro caso de extrema violencia contra adultos mayores. Una jubilada de 81 años fue engañada por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por pileteros para entrar a su casa, ubicada en Eliseo Reclus al 700. Los asaltantes aprovecharon la presencia de la empleada doméstica, quien les abrió la puerta creyendo que venían a trabajar en la pileta.

Apenas ingresaron, los ladrones redujeron a la trabajadora y a la dueña de casa. Las ataron y golpearon, mientras revolvían los ambientes en busca de objetos de valor. Bajo amenazas, lograron que les entregaran dinero en efectivo y diversas pertenencias personales.

La banda escapó en un auto Chevrolet Prisma con la patente adulterada. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y el sistema de reconocimiento de patentes fueron clave para avanzar en la investigación. Personal de la Policía Bonaerense y de la DDI de San Isidro identificó el vehículo utilizado y organizó un operativo para dar con los sospechosos.

Horas después del hecho, uno de los presuntos autores fue detenido. Y este martes, la Policía realizó un allanamiento en la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, donde arrestó a otros dos integrantes de la banda.

Durante el procedimiento, además, los agentes secuestraron un Citroën C3 -también vinculado al hecho como supuesto vehículo de apoyo-, dos teléfonos celulares, varias prendas de vestir que habrían sido usadas durante el asalto, un reloj de pulsera análogo y diversa documentación.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito Boulogne, imputados por “robo agravado”. La investigación sigue en marcha, ya que buscan a un cuarto asaltante que habría participado en el golpe.

