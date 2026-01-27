Simularon ser pileteros y engañaron a una jubilada y a su empleada para robarles en Boulogne: tres detenidos

Los dos últimos detenidos

Dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas en la localidad de Isidro Casanova tras un operativo policial de la DDI de San Isidro, luego de que una banda simulara ser pileteros para ingresar a robar en el domicilio de una jubilada de 81 años en Boulogne. Ya había otro acusado preso por este mismo hecho.

El robo tuvo lugar el 18 de diciembre pasado en una casa ubicada en la calle Eliseo Reclus al 700 y es investigado por la UFI Distrito Boulogne, a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.

Todo comenzó cuando cuatro sospechosos, a bordo de un Chevrolet Prisma, llegaron al domicilio de la jubilada, pariente de un funcionario del municipio de San Isidro, haciéndose pasar por reparadores de piscinas.

De acuerdo con las fuentes del caso, los sospechosos engañaron a la empleada doméstica de 31 años para que les permitiera el ingreso a la propiedad y, una vez dentro, ejercieron violencia física sobre las dos mujeres, reduciendo y atando tanto a la trabajadora como a la propietaria de la vivienda.

Parte de lo secuestrado a los sospechosos

La banda se apoderó de objetos de valor y dinero en efectivo antes de retirarse del lugar.

Las primeras tareas investigativas permitieron identificar el vehículo utilizado por los asaltantes. A través del sistema de reconocimiento de patentes y el análisis de cámaras de seguridad municipales, se constató que el auto en el que habían llegado los ladrones circulaba con una chapa patente apócrifa.

Al día siguiente, el 19 de diciembre pasado, personal de la Policía Bonaerense de San Isidro interceptó el rodado buscado y detuvo a uno de los presuntos involucrados: identificado como S.H..

El avance del expediente incluyó la colaboración de la DDI San Isidro para dar con el resto de los integrantes de la organización delictiva.

Uno de los autos involucrados en el hecho

Fuentes del caso confirmaron la individualización de dos de los sospechosos, J.M.C. (49) e I.M.L. (34), además de la identificación de un segundo vehículo vinculado al hecho: un Citroën C3 gris.

Este martes, las autoridades ejecutaron un allanamiento en un domicilio de la calle M. Esquiro al 6000, en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el Citroën C3, dos teléfonos celulares, varias prendas de vestir que habrían sido usadas durante el asalto, un reloj de pulsera análogo y diversa documentación.

En ese mismo operativo, quedaron detenidos los dos sospechosos, según la información oficial.

El expediente permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito Boulogne, en una causa por “robo agravado”, mientras la investigación continúa para determinar quién fue el cuarto integrante de la banda que cometió el robo o si hay más implicados.

Tres detenidos por una entradera en Boulogne

Una alerta vecinal permitió la captura de tres delincuentes que intentaban escapar de una casa de la localidad de Boulogne tras un robo cuando sus propietarios no se hallaban en la vivienda.

Tras una breve persecución a pie de los agentes de la patrulla municipal, y con apoyo de la Policía Bonaerense, recuperaron los objetos sustraídos y los sospechosos fueron detenidos.

El episodio ocurrió en los últimos días de madrugada del lunes, cerca de las 2, en una vivienda de la calle Gorriti al 2400. Fuentes del caso dijeron que una vecina “oyó vidrios rotos y ruidos sospechosos” e, inmediatamente, alertó a las autoridades.

Los móviles de la Patrulla Municipal al llegar sorprendieron a los tres sospechosos justo cuando abandonaban la casa, a la que habían ingresado tras forzar una ventana.

Mientras corrían, los ladrones fueron descartando varios de los elementos robados, pero la fuga fue breve: dos sospechosos fueron reducidos a pocos metros de la vivienda y el tercero fue interceptado en la calle Guayaquil.

Los detenidos tienen 19, 21 y 30 años y quedaron a disposición de la Justicia.