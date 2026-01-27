Atraparon a uno de los sospechosos de haber baleado a padre e hijo cuando salían de su casa en Lanús: fue capturado este lunes durante un allanamiento realizado en su domicilio

Uno de los tres sospechosos de haber atacado a tiros a fines de noviembre pasado a un hombre de 60 años y a su hijo de 30 cuando salían de su domicilio en la localidad de Villa Diamante, fue atrapado este lunes, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Se trata de Hugo Osvaldo Coman, de 24 años. Tras dos meses de la investigación encabezada por el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, personal de la Sub DDI departamental de la Policía Bonaerense capturó este lunes a uno de los implicados en el ataque armado contra padre e hijo.

Según informaron fuentes del caso a este medio, el operativo incluyó una serie de allanamientos en distintas zonas de los partidos de Lanús y de Lomas de Zamora. En estos procedimientos, los agentes lograron identificar y detener al principal sospechoso.

La causa se inició tras el ataque perpetrado la mañana del pasado 26 de noviembre en Villa Diamante. De acuerdo con la investigación, padre e hijo salían de su vivienda cuando fueron interceptados por dos sospechosos armados.

El detenido tiene 24 años y fue capturado por el ataque perpetrado en Villa Diamante

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego y uno de los disparos impactó en el rostro del mayor de los hombres, quien fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras recibir atención médica e intervención quirúrgica, la víctima recibió el alta.

La investigación se centró desde el inicio en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad, tanto de viviendas particulares como del Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús. El análisis de estos registros permitió a la Sub DDI Lanús y al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª de Lanús identificar el vehículo utilizado en el ataque, así como a los presuntos autores. Como resultado, el juez interviniente libró tres órdenes de allanamiento y dos de detención.

Durante los allanamientos realizados este lunes, el personal policial secuestró el Volkswagen Fox gris, que habría sido utilizado en el hecho, y una pistola Walter P88 calibre 9 mm con pedido de secuestro por robo, emitido el 17 de mayo de 2023 por la Fiscalía Criminal de San Isidro. Además, se incautaron diez teléfonos celulares y catorce cartuchos intactos del mismo calibre.

El auto incautado en el allanamiento habría sido utilizado el día del crimen

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, el otro sospechoso identificado, L.A.H., permanece prófugo y es intensamente buscado. El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a la primera audiencia judicial para su declaración indagatoria.

Las fuentes consultadas confirmaron que el móvil del ataque aún permanece bajo análisis, aunque señalaron que se trataría de un conflicto de vieja data entre las partes involucradas.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos y balísticos para determinar su relación directa con los hechos investigados. La causa, caratulada como homicidio en grado de tentativa, sigue su curso bajo la supervisión de la UFI N° 6 de Avellaneda-Lanús.

